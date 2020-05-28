Хроника пандемии: ученые рекомендуют носить маски в семье

Мир продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2, которым заразились в общей сложности почти 6 млн человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. От вызываемого вирусом заболевания COVID-19 скончались более 360 тысяч человек, выздоровели более 2,5 млн. DW следит за событиями пятницы, 29 мая.

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Ношение защитных масок, дезинфекция и соблюдение дистанции в семье могут предотвратить заражение коронавирусом на бессимптомной стадии. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в медицинском издании British Medical Journal. По данным ученых, ношение маски дома показало 79-процентную эффективность предотвращения передачи коронавируса от первого инфицированного в семье. Авторы исследования предупреждают, что когда симптомы у больного уже проявились, маски больше не защищают других членов семьи от заражения.

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Лидеры 50 стран призвали к сотрудничеству в достижении целей устойчивого развития по окончании пандемии. Во время видеоконференции ООН канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что нынешний кризис может дать миру новые возможности для построения более гибкой экономики, способной эффективно бороться с глобальным потеплением. Россия, США и Китай не участвовали в конференции.

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ООН на год перенесла ежегодную всемирную конференцию по климату. Мероприятие, как и планировалось, пройдет в Глазго, но с 1 по 12 ноября 2021 года.

Хроника пандемии 28 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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