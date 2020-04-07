Хроника пандемии: Ухань открылся после 76 дней карантина

В мире продолжает расти число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель зафиксирован уже в 209 странах и территориях. Вирус выявлен более чем у 1,4 миллиона человек, от последствий вызываемого им заболевания скончались свыше 81 тысячи человек, выздоровели более 306 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1600 человек. DW следит за развитием событий 8 апреля (время московское).

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Японский автоконцерн Nissan объявил о падении продаж своих автомобилей в Китае в связи с коронавирусом. В марте компания смогла реализовать в КНР 73.297 машин - почти на 45 процентов меньше, чем годом ранее.

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Власти Гонконга продлили до 23 апреля ограничения общественной жизни, призванные сдержать распространение коронавируса. Под запретом остаются собрания в общественных местах более четырех человек. Кроме того, кинотеатры, салоны красоты, ночные клубы и караоке-бары будут по-прежнему закрыты.

Ухань открылся 76 дней спустя

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11-миллионный китайский город Ухань, ставший очагом эпидемии нового коронавируса SARS-CoV-2, открыт спустя 76 дней после начала карантина. В первые часы после снятия изоляции его покинули по меньшей мере 65 тысяч человек, передает агентство AP. Речь идет о людях, купивших билеты на поезда и самолеты. Одновременно были открыты автомобильные дороги. При этом местные власти призвали жителей покидать город или район только в случае необходимости, так как не исключена повторная волна заражений.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя В Ухане снимают карантин С 8 апреля китайские власти снимают карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Обнадеживающие цифры За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Настоящий повод для радости Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу. На фото - жители Уханя радуются отмене карантина.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. В ближайшие часы из Уханя начнут ходить поезда и можно будет улететь на самолете, восстановится автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Производство постепенно вновь запускается Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Опасность еще не миновала Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Зеленый для всех Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя У жителей Уханя появилась надежда После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Минута молчания в память о погибших 4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Герои, о которых будут помнить Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя Нужно время, чтобы прийти в себя Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа. Автор: Наталья Позднякова



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Госкомитет здравоохранения КНР сообщил о 62 новых случаях заражения коронавирусом на территории материкового Китая за последние сутки. Днем ранее их было 32. По данным властей, резко возросло число случаев инфицирования людей, прибывающих из-за рубежа.

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В Мексике за последние сутки зафиксировано 2 785 случаев инфицирования новым коронавирусом. От пневмонии COVID-19 скончались 141 человек, заявили в министерстве здравоохранения страны.

Создатель Twitter жертвует почти треть своего состояния

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Создатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси пожертвовал почти 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом. "Я направляю 1 млрд долларов в акциях компании Square (около 28 процентов моего состояния) в фонд Start Small, чтобы финансировать глобальную помощь в борьбе с COVID-19", - написал Дорси в Twitter.

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США могут приостановить платежи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом президент Дональд Трамп объявил в среду, 8 апреля, в Вашингтоне во время ежедневного брифинга рабочей группы по коронавирусу. Ранее американский лидер заявил, что ВОЗ оказалась несостоятельной в ходе пандемии коронавируса.

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Министерство финансов США запросило у Конгресса дополнительные 250 млрд долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, испытывающего проблемы из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом глава Минфина Стивен Мнучин написал в своем аккаунте в Twitter во вторник, 7 апреля.

В США число жертв коронавируса превысило 12 тысяч

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Более 12 тысяч человек стали жертвой коронавирусной инфекции нового типа в США. Эти данные приводит университет Джонса Хопкинса. Согласно его подсчетам с момента начала вспышки на территории страны зафиксировано 12 021 летальных исходов. Наибольшое число жертв приходится на штат Нью-Йорк – 5489. Согласно данным университета, с начала эпидемии выявлено более 380 тыс. случаев заражения. США занимают первое место в мире по этому показателю.

Хроника событий 7 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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