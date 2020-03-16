Хроника пандемии: УЕФА на год перенес чемпионат Европы по футболу

В мире набирает силу пандемия коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к пневмонии COVID-19. По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение коронавирусной инфекции, число заразившихся в 162 странах и территориях уже превысило 188 тысяч, от последствий заболевания скончались более 7,4 тысячи человек, выздоровели свыше 80 тысяч. В последние недели эпицентр переместился из Китая в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия.

Страны Европы приняли беспрецедентные меры для замедления скорости распространения коронавируса. DW продолжает следить за развитием событий в режиме реального времени (время московское).

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Королева Великобритании Елизавета II из-за угрозы быть инфицированной коронавирусом отменила участие в ряде запланированных у нее мероприятий, включая традиционные "садовые вечеринки" (приемы в саду Букингемского дворца). В целях предосторожности она покинет Лондон и в более ранние, чем обычно, сроки переедет в Виндзорский замок - свою резиденцию в графстве Беркшир. Там королева также будет находиться дольше, чем это предусмотрено ежегодным традиционным распорядком. В графики других членов королевской семьи тоже будут внесены коррективы, сообщили в Букингемском дворце.

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Немецкая полиция была вынуждена прервать две вечеринки в Нюрнберге и Швабахе (федеральная земля Бавария), после того, как их многочисленные участники собрались в городских парках и устроили шумные торжества, несмотря на призывы властей по возможности избегать личных контактов. В первом случае речь шла приблизительно о ста молодых людях. Они захватили с собой генераторы, к которым подключили свето-шумовое оборудование. Во втором - собравшихся было чуть меньше, порядка 50. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) уже назвал подобное поведение недопустимым.

Коронавирусом заразился кандидат на пост председателя ХДС

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Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) сообщил, что его анализ на коронавирус оказался положительным. "До конца следующей недели я буду находиться дома в карантине", - сообщил он. По словам политика, симптомы у него, "к счастью", средние по интенсивности или же выражены "незначительно". "Все встречи отменены", - отметил он, добавив, что полностью выполняет рекомендации врачей.

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Федеральный административный суд (Bundesverwaltungsgericht) в Лейпциге (земля Саксония) переведен на особый режим работы из-за инфицирования нескольких работников. До 19 апреля заседаний и прений проводиться не будет. Суд будет рассматривать лишь те "вопросы, решение которых невозможно перенести". Здание закроют для доступа общественности.

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Заражение коронавирусом подтверждено в еще одном российском городе. Речь идет о пациентке в Пензе, в 555 километрах к юго-востоку от Москвы. В региональном управлении Роспотребназдора отметили, что госпитализирована женщина, которая в последнее время не выезжала за рубеж. "Лечение идет по протоколу, динамика положительная ", - уточнила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

УЕФА перенес ЧМ Европы-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Футбольной ассоциации Швеции Карл-Эрик Нильссон.

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Все члены кабмина Польши работают в карантине в связи с тем, что у министра окружающей среды Польши Михала Вося был диагностирован COVID-19. В понедельник, 16 марта, после последнего - до перехода в режим изоляции - совместного заседания министры сдали анализы на коронавирус. Результаты станут известны до конца дня 17 марта.

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Роспотребнадзор обязал власти российских регионов за исключением Москвы проверить на коронавирус всех граждан, вернувшихся в последние две недели из Европы. Кроме того, на наличие болезни необходимо граждан, вернувшихся в течение месяца из других стран, если у них есть симптомы ОРВИ.

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Власти Азербайджана из-за коронавируса с 19 марта ограничивают въезд в Баку, также в Сумгаит на побережье Каспийского моря и в Апшеронский район на востоке страны. Режим будет действовать 10 дней. Об этом сообщили в оперативном штабе при кабинете министров Азербайджана.

Число инфицированных в Испании резко возросло

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В Испании резко возросло число зараженных SARS-CoV-2. За минувшие 24 часа их количество увеличилось практически на 2 тыс., достигнув почти 11 200. Об этом сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон. По его данным, скончался 491, выздоровели почти 1 100 человек.

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Во Франции жители могут покидать свои дома, только заполнив соответствующий правительственный формуляр. Делать это разрешено лишь в ряде случаев: чтобы выйти за продуктами, добраться на работу, попасть к врачу, отвести детей к няне, помочь нуждающимся или заняться спортом, соблюдая при этом нормы социального дистанцирования. В формуляре необходимо указать причину нарушения карантина, внести имя и фамилию, дату рождения и место проживания. В случае отсутствия принтера допустимо заполнить форму от руки. За нарушение правил придется заплатить до 135 евро штрафа.

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Российская премьер-лига (РПЛ) по футболу, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и баскетбольная Единая лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля из-за пандемии, сообщил источник агентства ТАСС. Официально футбольная, хоккейная и баскетбольная организации эту информацию пока не прокомментировали.

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В Иране число жертв пандемии короновируса за сутки выросло на 135 и достигло 988 человек. Число инфицированных за прошедшие 24 часа увеличилось на 1178 до 16169 человек, сообщил представитель Минздрава.

Чехия вывозит туристов из-за границы

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Чехия автобусами вывозит своих туристов из-за границы. Как сообщили в МИД, граждане Чехии будут эвакуированы из Германии (из Берлина и Франкфурта-на-Майне), а также из Словении, Хорватии и Великобритании. Отвечать за осуществление операции будет противопожарная служба Чешской Республики. Ранее власти страны закрыли границы для иностранцев, чтобы избежать дальнейшего распространения SARS-CoV-2.

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Казахстан с 19 марта вводит карантин в столице - Нур-Султане - и другом крупнейшем городе страны - Алма-Ате. Об этом сообщили в Госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте страны. Оба города будут поделены на секторы для ограничения перемещения населения. Решение принято после того, как в Нур-Султане за сутки выявили 14 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся достигает 32.

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Власти Литвы для борьбы с распространением вируса приостановили все международные пассажирские перевозки на территории страны, начиная с 17 марта. Речь идет о воздушном, железнодорожном, паромном и автомобильном сообщении. Режим будет действовать до 14 апреля.

В Китае раздражены словами Трампа

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Правительство Китая "с большим раздражением" отреагировало на запись президента США Дональда Трампа в Twitter, назвавшего коронавирус "китайским вирусом". Увязывание SARS-CoV-2 с КНР - это "своего рода стигматизация", заявил 17 марта представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан на пресс-конференции в Пекине.

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В Пакистане еще один человек погиб от последствий заболевания COVID-19. Таким образом число жертв в стране возросло до четырех. Министр здравоохранения провинции Пенджаб (на границе Индии и Пакистана) Ясмин Рашид уточнил, что пациент поступил в больницу в критическом состоянии, ранее он посещал Иран, где зафиксирована серьезная вспышка заболевания.

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Институт Роберта Коха (Robert Koch-Institut), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, оценивает как "высокую" угрозу от коронавируса SARS-CoV-2 для населения Германии . Глава института Лотар Вилер (Lothar Wieler) 17 марта пояснил, что прогноз изменен на более серьезный в связи с высокой динамикой развития пандемии и интенсивным ростом числа новых случаев инфицирования. По последним данным, в ФРГ заболели 7 272 человека, умерли 17, выздоровели 67.

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Базирующаяся во французской Тулузе авиастроительная компания Airbus SE из-за пандемии приостанавливает выпуск продукции во Франции и Испании минимум до конца этой недели. В предстоящие четыре дня на производстве будут приняты строгие меры для соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции. Таким образом Airbus SE хочет гарантировать "безопасность и здоровье своих сотрудников", указали в корпорации. Во Франции на компанию работают порядка 48 тыс. человек, в испанской Севилье на предприятии задействованы около 2 700 сотрудников.

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Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении выросло до 64, сообщил Минздрав республики. Выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.

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В Грузии принято решение о запрещении работы маршрутных такси, а также о закрытии всех спортивных залов, сообщил премьер-министр Георгий Гахария. По данным Минздрава, в настоящее время в Грузии заразились коронавирусом 35 человек, на домашнем карантине находятся более 1 тысячи, 64 человека находятся под наблюдением в стационаре.

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Пассажирские перевозки между Россией и Финляндией временно прекращены. Железнодорожное сообщение будет приостановлено с 19 марта по 13 апреля. Последние авиарейсы из Хельсинки в Петербург и обратно состоятся вечером 18 марта.

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Верховная Рада Украины приняла закон закон о противодействии пандемии коронавируса.

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МИД Германии начал акцию по возвращению немцев, которые из-за закрытия границ в ряде стран лишились возможности вернуться домой. Правительство выделяет на эти цели 50 миллионов евро, сообщил глава МИД Хайко Мас. В частности, спецрейсами будут доставлены немецкие туристы из Марокко, Египта, Доминиканской республики, Филиппин и Мальдивских островов.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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Автомобильный концерн Volkswagen, начиная с субботы, 21 марта, приостанавливает производство на большинстве своих заводов в Германии и Европе. По словам главы VW Херберта Дисса, производство уже прекращено на заводах концерна в Испании, Португалии, Италии и Словакии. В то же время в Китае заводы VW возобновили работу.

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Правительство Франции выделило 45 миллиардов евро для предотвращения банкротств компаний в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник министр финансов Брюно Ле Мэр. По его мнению, экономика страны в текущем году сократится на 1 процент.

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В Узбекистане выявлены еще два случая заражения коронавирусом COVID-19, общее число зараженных достигло 10 человек, сообщил Минздрав республики. По его данным, коронавирус обнаружен у супруги пассажира рейса из Стамбула, прибывшего 15 марта, и еще у одного пассажира этого же рейса. Ранее сообщалось, что в понедельник коронавирус был обнаружен у гражданина Узбекистана, прибывшего за день до этого из Стамбула. Кроме того, вирус был обнаружен у гражданина Узбекистана, прибывшего 14 марта из Лондона. Первой заболевшей коронавирусом в Узбекистане стала женщина, прибывшая из Парижа 11 марта. При обследовании всех лиц, с которыми она контактировала, инфекция была подтверждена у ее супруга, сына, дочери, внука и одного родственника.

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Верховная Рада Украины ввела штрафы за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями для граждан в размере 17-34 тысяч гривен, для должностных лиц 34-170 тысяч гривен.

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В Москве закрыт до 10 апреля Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина. 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. До 10 апреля запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях - с числом участников более 50 человек единовременно.

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В Казахстане выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом общее число зараженных в Казахстане выросло до 27 человек, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Елжан Биртанов. Официальный представитель Минздрава Казахстана Диас Ахметшарип уточнил, что 14 новых случаев выявлены за минувшую ночь в Нур-Султане.

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Штаб по предупреждению проникновения в Киргизию коронавируса Covid-19 принял решение запретить въезд в страну всем иностранным гражданам, заявила вице-премьер Киргизии Алтынай Омурбекова. Окончательное решение будет принимать правительство Киргизии. Ожидается, что запрет будет введен на один месяц. По словам Омурбековой, на данный момент на территории Киргизии на карантине находятся 421 человек.

++07.35++

Китайская экономика восстановится ко второму кварталу, заявили в Государственном комитете по развитию и реформам КНР. Китайские чиновники считают, что этому поспособствуют меры господдержки по смягчению последствий эпидемии коронавируса.

++06.30++

В Казахстане за истекшие сутки зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, все они выявлены в Алматы, сообщила 17 марта пресс-служба Минздрава Казахстана..На сегодняшний день в республике подтверждены 13 случаев COVID-19.

++06.15++

Запланированные на сегодня праймериз президента США в штате Огайо, отменены из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Огайо Майк Деуайн, не назвав новую дату. В то же время, назначенные на 17 марта праймериз в штатах Аризона, Флорида и Иллинойс до сих пор не отменены.

++04.00++

Ведущие американские технологические корпорации - в том числе Microsoft, Facebook, Alphabets Google и Twitter - объявили о сотрудничестве, целью которого должно стать пресечение распространения на своих платформах дезинформации о пандемии коронавируса. Компании, в которые входят также LinkedIn, Reddit и YouTube, намерены в координации с государственными органами здравоохранения по всему миру информировать своих пользователей о важных изменениях, касающихся ситуации с заболеванием COVID-19.

++03.40++

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что главы государств и правительств "большой семерки" - группы, объединяющей ведущие экономики мира - высказались в поддержку проведения "полноценной" летней Олимпиады в Токио. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы подготовиться к Играм. И мы хотим провести полноценные состязания в качестве доказательства того, что человечество может победить новый коронавирус", - цитирует Абэ агентство Reuters. Накануне лидеры G7 провели видеоконференцию. Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа.

++03.00++

Американская гоночная серия Nascar прерывает свой сезон из-за пандемии коронавируса. Как указывается в сообщении в Twitter, в руководстве серии рассчитывают, что гонки возобновятся 9 мая на трассе в Мартинсвилле.

"Мы хотим провести все 36 гонок в этом сезоне", - отмечается в сообщении. До сегодняшнего дня в серии состоялось лишь 7 соревнований.

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Австралийская авиакомпания Qantas Airways до конца мая сокращает свои международные рейсы на 90 процентов. Как отмечается в заявлении авиаперевозчика, спрос на поездки в Австралию значительно сократился из-за новых ограничений на въезд в страну, введенных в связи с распространением коронавируса. Внутренние рейсы также будут сокращены на 60 процентов. "Группа Qantas работает над тем, чтобы справиться с последствиями, насколько это возможно, в том числе с помощью использования оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков для сотрудников", - указано в заявлении компании.

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Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс заявил, что он и его жена Рита Уилсон покинули университетскую больницу Gold Coast University Hospital в Австралии, где они провели пять дней в изоляции. Их госпитализировали после того, как тесты звездной пары на коронавирус SARS-CoV-2 оказались положительными. Как сообщил журнал People, Хэнкс и его жена останутся в карантине, который будут проходить в арендованном доме. Актер прибыл в Австралию для работы над ролью в фильме известного режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Сербия переносит парламентские выборы

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Власти Сербии решили перенести на неопределенный срок намеченные на 26 апреля парламентские, региональные и местные выборы. Как указывается в заявлении избирательной комиссии, подготовка к проведению выборов полностью прекращена. Приостановка будет действовать вплоть до отмены введенного в воскресенье режима чрезвычайной ситуации из-за развития пандемии COVID-19. По данным властей, в стране официально считаются заразившимися новым коронавирусом SARS-CoV-2 57 человек, из которых 15 проходят лечение в больницах.

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Начиная со вторника, 17 марта, власти Индии закрывают для посещения все музеи и памятники. Распоряжение касается и знаменитого мавзолея Тадж-Махал. За год его посещают от 3 до 5 миллионов посетителей, из них более чем 200 000 - из-за рубежа. Как заявил в своем Twitter министр туризма Индии, ограничительные меры пока будут действовать до 31 марта.

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