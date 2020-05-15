Хроника пандемии: Турция продлила комендантский час в 15 провинциях

В мире растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, этой инфекцией заразились уже свыше 4,6 млн человек на планете, скончались от нее - более 307 тысяч. Выздоровели более 1,7 млн человек. DW следит за событиями субботы, 16 мая.

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Турция продлила комендантский час в 15 провинциях

В 15 провинциях Турции вступил в силу очередной круглосуточный комендантский час, он продлится до позднего вечера 19 мая, когда в стране будут отмечать День памяти Ататюрка. Тем не менее в ближайшие выходные в Турции будут работать клиники, аптеки, булочные и другие предприятия, имеющие статус "важных для общества". В частности, карантинные меры будут продлены в столице Анкаре и Стамбуле.

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Многие барселонцы вновь пользуются возможностью заниматься спортом на свежем воздухе

Правительство Испании отсрочило отмену комендантского часа в Мадриде и Барселоне как минимум на одну неделю. Тем самым их не коснутся послабления карантинных мер, которые вступят в силу 18 мая во многих других испанских городах, таких как Толедо, Валенсия, Гренада и Малага. Речь идет о разрешении встречаться в семейном кругу, а также об открытии кафе и баров, обслуживающих посетителей на улице.

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Правительство Италии подтвердило, что с 3 июня въезд в эту страну и выезд из нее разрешен гражданам, прибывающим с территории других государств Евросоюза или Шенгенской зоны. До сегодняшнего дня из-за пандемии COVID-19 въезд в Италию разрешался только гражданам страны, возвращающимся на родину из-за границы, и иностранцам, постоянно проживающим в Италии.

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В Бразилии, по официальным данным, в пятницу, 15 мая, количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 15 305 человек. Это самый крупный суточный прирост в стране с начала эпидемии. От последствий легочного заболевания COVID-19 за последние 24 часа в Бразилии умерли 824 человека. Общее число зараженных сейчас составляет 218 223 человека. Скончались 14 817 человек.

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Дорожный указатель при въезде в Шенгенскую зону в Люксембурге (фото из архива)

В субботу, 16 мая, Люксембург вновь открыл свои границы, закрытые ранее из-за эпидемии SARS-CoV-2. На протяжении последних двух месяцев въезжать в герцогство разрешалось лишь иностранцам, имеющим на это уважительные причины.

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США остаются страной с наибольшим в мире числом пациентов с SARS-CoV-2. К раннему утру 16 мая число инфицированных коронавирусом возросло здесь до 1 412 121 человека. За прошедшие сутки выявлен 27 191 новый случай заражения. Число пациентов с COVID-19, скончавшихся в США с начала пандемии коронавируса, увеличилось за 24 часа на 2043 пациента, составив 885 990 человек.

Актуальная статистика числа заразившихся коронавирусом в различных странах мира, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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