Хроника пандемии: Трамп рассказал о своем методе защиты от коронавируса

В мире по-прежнему увеличивается число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. В настоящий момент более 4,8 млн человек заражены коронавирусом, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. От последствий заболевания умерли свыше 319 тысяч, выздоровели более 1,8 млн человек. DW следит за развитием событий 19 мая (время московское).

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Количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось за сутки с 1580 до 1651 человек, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице. Сообщается также, что за 24 часа зарегистрировано 3238 новых случаев инфицирование. Их общее число составило 146 062.

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Испания поддержала предложение Франции и Германии о создании фонда восстановления европейской экономики. Об этом премьер-министр Испании Педро Санчес написал в Twitter. "Мы приветствуем предложение Франции и Германии о создании Европейского фонда восстановления за счет безвозмездных субсидий", - отметил Санчес. Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ранее заявила, что фонд в размере 500 млрд евро должен будет предоставлять средства из бюджета ЕС для наиболее пострадавших секторов и регионов Евросоюза. При этом, по мнению аналитиков, на практике это означает, что государствам впоследствии придется увеличить объем своих взносов в общеевропейский бюджет.

Швеция зафиксировала в апреле самый высокий за более чем 20 лет уровень смертности

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Швеция зафиксировала в апреле самый высокий за более чем 20 лет уровень смертности. По данным национального статистического управления, в стране за минувший месяц умерло 10 458 человек. "Нам следует вернуться к декабрю 1993 года, чтобы по числу смертей за месяц иметь цифру, превышающую нынешнюю", - указал представитель управления Томас Юханссон. В отличие от других скандинавских стран, Швеция на фоне пандемии коронавируса вводила ограничения лишь на уровне рекомендаций, нарушение которых не регулировалось на законодательном уровне. Власти приняли такое решение, чтобы поддержать экономику. Между тем Дэвид Оксли, старший аналитик Capital Economics, уже заявил в интервью изданию Financial Times, что, несмотря на предпринятые меры "падение показателей было беспрецедентным"

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Министр здравоохранения Туниса Абдельлатиф Мекки объявил о запрете на купание в море в качестве меры против распространения коронавируса. Его заявление вызвало ожидаемую негативную реакцию со стороны представителей туриндустрии. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране с начала пандемии 1037 инфицированных и 45 погибших.

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Президент США Дональд Трамп рассказал, что многие американцы, включая его самого, принимают гидроксихлорохин, чтобы защититься от коронавируса. По его словам, он пьет противомалярийный препарат, чтобы минимизировать симптомы на тот случай, если заболеет COVID-19. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, глава государства сообщил, что принимает это лекарство "уже около полутора недель". Препарат может вызывать значительные побочные эффекты у ряда пациентов, официально его эффективность для борьбы с вирусом нового типа не подтверждена клинически, уточняет агентство AP. Трамп отметил, что его доктор не рекомендовал ему прием данного средства, однако он сам запросил его у врача при Белом доме. Гидроксихлорохин в последние месяцы используется в ряде стран для лечения инфицированных SARS-CoV-2.

Хроника событий 18 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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