Хроника пандемии: Трамп пообещал наказать Китай

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,3 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 532 тысяч человек, выздоровели более 6,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 5 июля (время московское).
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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 239 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 196 335 человек. От последствий COVID-19 за сутки скончались 2 пациента, общее число летальных исходов выросло до 9012.
МИД РФ просит туристов вернуть матпомощь
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Министерство иностранных дел России обратилось к нескольким тысячам россиян, которые застряли за рубежом из-за сбоев в авиасообщении на фоне распространения коронавируса COVID-19, но при этом вернулись на родину без соответствующего уведомления, вернуть выделенную правительством материальную помощь.
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Президент США Дональд Трамп снова заявил, что накажет Китай за пандемию коронавируса. Такое заявление он сделал во время своего выступления по случаю Дня независимости. "Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран", - заявил Трамп, указав, что КНР должна быть привлечена к полной ответственности.
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В Мексике за сутки скончалось 523 человека. Страна вошла в пятерку стран с наибольшим количеством жертв COVID-19. Всего за время пандемии в Мексике зарегистрировано 30 366 случаев смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом.
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Десятки американских дипломатов с семьями покидают Саудовскую Аравию на фоне роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщает Wall Street Journal. По меньшей мере 30 сотрудников американского посольства в Саудовской Аравии сдали положительные тесты на SARS-CoV-2. Большинство из них - не американцы. Газета указывает, что США также обеспокоены тем, что власти Саудовской Аравии могут скрывать масштабы распространения инфекции.
В Бразилии скончалось более тысячи пациентов
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Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с 167 пассажирами на борту вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву. Об этом сообщило посольство России в ФРГ.
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В Рио-де-Жанейро
За минувшие сутки в Бразилии зафиксировано 37 923 случаев новых инфекций, общее число составляет 1 577 004, сообщает министерство здравоохранения. При этом за все время пандемии в стране зарегистрировано 64 265 летальных исхода COVID-19 (суточный прирост 1091).
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Количество умерших с COVID-19 в российской столице увеличилось с 3929 до 3953. "В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Хроника пандемии 4 июля >>>
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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Европа открыла внутренние границы
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Евросоюз спасает свою экономику
Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.
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130 млрд евро для поддержки немецкой экономики
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Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом
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Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения"
Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.
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Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года
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Коронавирус - не помеха параду в России
Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.
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Автор: Марина Барановская