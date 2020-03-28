Хроника пандемии: Трамп не намерен вводить карантин в Нью-Йорке

Число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 продолжает увеличиваться во всем мире. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 199 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более чем 660 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 30 тысяч человек, две трети из них в Европе. По числу зараженных людей на первое место в мире вышли США. В Германии планируют до 20 апреля сохранить жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 29 марта (время московское).

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В штате Нью-Джерси более 700 сотрудников полиции, сдавших тест на SARS-CoV-2, оказались инфицированы коронавирусом. Примерно столько же офицеров полиции штата находятся дома на карантине.

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Открытие Олимпийских игр в Токио может состояться 23 июля 2021 года, сообщает со ссылкой на источник газета New York Times. Несколько дней назад Международный олимпийский комитет и организаторы со стороны Японии уступили давлению общественности и согласились перенести Олимпиаду, которая должна была проходить в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Несмотря на стремительно растущее число заражений коронавирусом в США, президент Дональд Трамп пока не планирует вводить карантин в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. "В карантине не будет необходимости", - сообщил Трамп в Twitter вечером в субботу.

По рекомендации рабочей группы по коронавирусу в Белом доме и после консультаций с губернаторами этих штатов Трамп призвал Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовать "сильные предупреждения" об опасности поездок туда.

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В дискуссии о действующих в Германии жестких карантинных мерах министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал не мотивировать требования отмены ограничений экономической целесообразностью. "Ограничения очень жесткие, однако речь идет о жизни и смерти", - сказал вице-канцлер ФРГ газете Bild am Sonntag. "Я против соображений о том, что нужно принять в расчет смерть людей ради функционирования экономики, поскольку они неприемлемы", - сказал политик.

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Правительство Германии намерено ускорить закупку защитных масок и халатов для медицинских учреждений. Она будет производиться по ускоренной процедуре без проведения переговоров с поставщиками, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на федеральное министерство здравоохранения. Как сообщил газете глава Минздрава Йенс Шпан, власти предлагают справедливые твердые цены на эти товары и готовы работать с любыми компаниями внутри страны и за ее пределами, которые готовы продать не менее 25 тысяч единиц, соответствующих минимальным стандартам, и гарантировать поставку.

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В американском штате Иллинойс умер младенец, зараженный коронавирусом. Ребенку не исполнилось еще и года. Власти намерены выяснить точную причину смерти. Гибель детей от последствий заражения новым коронавирусом случается крайне редко. В группу риска, как правило, входят пожилые люди, а также люди с хроническими заболеваниями, ослабленной иммунной системой. В Иллинойсе 85 процентов жертв пандемии старше 60 лет.

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В Берлине скончался Йорн Кубики (Jörn Kubicki), партнер бывшего бургомистра германской столицы Клауса Воверайта (Klaus Wowereit). По данным газеты Bild am Sonntag, 55-летний невролог Йорн Кубики умер от остановки сердца в связи с заражением коронавирусом. Он также страдал хроническим заболеванием легких COPD. Воверайт и Кубики прожили вместе около 30 лет.

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В США от последствий заражения коронавирусом умерли более 2000 человек, за последние 24 часа число жертв увеличилось на 453, свидетельствует из данных американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 28 марта. Подтверждено заражение вирусом у 121 100 человек. Наибольшее число инфицированных в штате Нью-Йорк – более 50 тысяч человек.

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Еврокомиссия готовит новые предложения по семилетнему бюджету ЕС. В них должны быть учтены экономические последствия пандемии коронавируса для стран Европы, заявила вечером в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Обсуждение будущего бюджета Евросоюза на 2021 – 27 годы было приостановлено в феврале из-за существенных разногласий между странами ЕС.

Хроника событий 28 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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