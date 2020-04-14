Хроника пандемии: США приостанавливают финансирование ВОЗ  

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2 млн человек, от последствий заражения умерли более 125 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Они же занимают первое место в мире по быстроте распространения коронавируса. DW следит за развитием событий 15 апреля (время московское).

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Глава МИД ФРГ Хако Мас предостерег от поспешного снятия карантина. "Взгляд за пределы наших границ, где из некоторых стран, к сожалению, продолжают ежедневно поступать горькие данные о смертях, показывает: если отменить ограничения хотя бы на день раньше, чем нужно, это будет иметь драматические последствия для здоровья людей", - заявил министр.

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В онкологическом отделении гамбургской университетской клиники Эппендорф зафиксирована вспышка массового заражения COVID-19 среди пациентов и медперсонала. Среди зараженных - 20 пациентов и 20 сотрудников клиники.

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Дональд Трамп заявил, что США временно прекращают финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. Президент США неоднократно подвергал ВОЗ критике за то, что по его мнению, организация не отреагировала своевременно и должным образом на эпидемию коронавируса нового типа в Китае и не дала американским властям оперативных рекомендаций.

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Организаторы международного Каннского кинофестиваля заявили, что "фестиваль не может быть проведен в этом году в его оригинальном формате". Он должен был пройти с 12 по 23 мая, затем в связи с пандемией было сообщено о планах перенести конкурс на конец июня - начало июля.

Число жертв COVID-19 в Москве превысило 100 человек

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Работы над вакциной против коронавируса ведут семь медцентров в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Контроль ДПС на въезде в Москву

Полицейские в Москве и Подмосковье в среду начали проверять наличие электронных пропусков у автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и такси. В соответствии с указом местных властей, с 15 апреля все поездки на транспорте возможны только при наличии цифровых пропусков.

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В Москве за последние сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом в ночь на среду. Общее число жертв COVID-19 в Москве превысило 100, достигнув 106.

Хроника событий 14 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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