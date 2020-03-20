 Хроника пандемии: США на третьем месте по числу зараженных коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2020

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Мир

Хроника пандемии: США на третьем месте по числу зараженных коронавирусом

Мировое сообщество продолжает борьбу с распространением нового коронавируса. SARS-CoV-2 заразились более 307 тысяч человек. DW следит за событиями 22 марта.

Женщина в защитной одежде на фоне американского флага

В мире продолжает увеличиваться количество инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает нетипичную пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель проник уже в 188 стран и территорий. Вирус выявлен у 307 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 13 тысяч человек, выздоровели свыше 95 тысяч. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия. В Германии вводят жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 22 марта (время московское).

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США вышли на третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусом SARS-Cov2. По данным университета Джона Хопкинса в стране насчитывается уже более 26 тысяч зараженных. По данному показателю Соединенные штаты уступают только Китаю и Италии. Общее число смертей от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 на утро 22 марта достигло 340.

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В Киеве будут дезинфицировать жилые дома, чтобы бороться с распространением коронавируса. На эти цели выделят 23 млн гривен, говорится на сайте Киевского городского совета.

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Всех прилетевших из-за границы в столицу Казахстана Нур-Султан будут проверять на заболевание COVID-19. Пассажиров "сразу с рейса размещают в гостиницах, развернутых под медицинский стационар", они могут въехать в город только при отрицательном диагнозе, заявили в оперативном штабе.

Остров Кауаи

Остров Кауаи

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Власти американского штата Гавайи с 26 марта вводят 14-дневный карантин для всех приезжающих. Нарушителям может грозить штраф до 5 тысяч долларов США или лишение свободы на срок до 1 года, подчеркнул губернатор Дэвид Игэ.

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Тесты на наличие коронавируса, взятые у вице-президента США Майкла Пенса и его супруги, показали отрицательные результаты, сообщила пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.

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В Китае за последние сутки выявлено 46 новых заражений. В 45 случаях речь идет о людях, приехавших из-за границы, следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР. Кроме того, за сутки в стране зафиксировано 6 смертей от заболевания, вызываемого новым вирусом.

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Губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Кристофер Сунуну призвал его жителей временно отказаться от многоразовых пакетов при покупках. По его мнению, этот шаг поможет в борьбе с распространением вируса. Розничным сетям предписано временно использовать только новые бумажные или пластиковые пакеты. Губернатор намерен в скором времени издать соответствующий указ.

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Власти Италии распорядились приостановить работу компаний и предприятий, деятельность которых не является жизненно важной. Супермаркеты, аптеки, почтовые отделения и банки продолжат работу, заверил премьер-министр Джузеппе Конте.

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Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с пандемией COVID-19 запросил у национальных олимпийских комитетов информацию о том, как ограничения, введенные из-за распространения заболевания, сказались на тренировках и подготовке спортсменов к летним Олимпийским играм в Токио. В последние дни сразу несколько спортивных комитетов в ряде стран высказались за перенос Олимпиады, которая намечена на 24 июля - 9 августа.

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Национальный авиаперевозчик Марокко Royal Air Maroc приостановил выполнение всех внутренних рейсов до дальнейших распоряжений. Мера направлена на борьбу с распространением заболевания, сообщает правительственное информагентство.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экспресс-тест для выявления коронавируса, разработанный американской компанией Cepheid. Создатели утверждают, что результат становится известен за 45 минут. Раньше его нужно было ожидать в течение нескольких дней.

Хроника событий 21 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса: 

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    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

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    Автор: Марина Барановская


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Что происходит в странах, охваченных пандемией SARS-CoV-2, как власти и жители пытаются бороться с распространением коронавируса - в фотогалерее DW. (11.03.2020)  

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