Хроника пандемии: США и страны ЕС обсуждают вопрос открытия границ

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 9,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 482 тысяч человек, выздоровели - более 5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 25 июня (время московское).

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Десятки сотрудников Секретной службы США, работавшие на митинге президента Дональда Трампа в городе Талса в американском штате Оклахома, отправлены на самоизоляцию после двух случаев заражения среди коллег, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Министр обороны Австралии Линда Рейнолдс заявила, что "в ближайшие дни" в штат Виктория, где располагается второй по величине город страны - Мельбурн - могут быть переброшены военные для взятия под контроль местной вспышки коронавируса. Около 850 военнослужащих помогут следить за иностранными туристами, помещенными в карантин в гостиницах. Еще около 200 солдат будут оказывать медицинскую и материально-техническую поддержку объектам, где проводятся тестирования на SARS-CoV-2. За минувшую неделю в этом штате было выявлено почти 150 новых случаев инфицирования.

США обсуждают вопрос открытия границ для стран ЕС

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США обсуждают с рядом европейских и других стран вопрос безопасного открытия границ. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео. "Мы работаем над поиском правильного способа сделать это, над правильным выбором времени, правильной тактикой", - подчеркнул глава американской дипломатии на пресс-конференции. Он выразил уверенность, что решение будет найдено уже в ближайшие недели. "Мы в любом случае не хотим создавать другим проблемы", - утверждает Помпео. ЕС в июле может попытаться открыть свои границы для граждан неевропейских стран - однако лишь в том случае, если они взяли под контроль ситуацию с пандемией. Как отмечают СМИ, именно в этой связи новый режим может не распространиться на американцев.

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 630 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 192 079 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, за сутки скончались 13 пациентов, общее число летальных исходов выросло до 8927. Выздоровели в общей сложности около 176 800 человек, из них около 500 - за последние сутки.

Лишь четверть россиян продолжает работать в удаленном режиме

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После снятия режима самоизоляции и ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, только четверть опрошенных россиян продолжила работать в удаленном режиме. Об этом говорится в исследовании сервиса "Работа.ру". Выдержки из него приводит 25 июня агентство РБК. Из тех респондентов, которые меняли формат занятости, 68 процентов уже вернулись на рабочее место. Еще семь процентов указали, что исполняют свои обязанности попеременно - из дома и из офиса.

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Самолеты Quantas

Флагманский перевозчик Австралии Qantas уволит 6000 человек. До пандемии на самую большую авиакомпанию страны работали около 30 тыс. человек. В связи с ограничениями ранее в этом году от исполнения своих обязанностей на время были отстранены 25 тыс. сотрудников. "Авиационнная отрасль привыкла к неожиданным встряскам… Тем не менее мы никогда раньше не испытывали ничего подобного", - посетовал генеральный директор Алан Джойс

Нацсъезд Демпартии практически полностью пройдет в виртуальном формате

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Демократическая партия проведет свой съезд в Милуоки (штат Висконсин) 17-20 августа практически полностью в виртуальном формате с использованием прямых трансляций и технологий потокового вещания. Об этом объявили партийные функционеры. Делегатов попросят не приезжать на мероприятие, при этом выдвижение бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в качестве кандидата на выборах главы государства, запланированных на 3 ноября, пройдет онлайн.

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Все представители контактных профессий смогут с 1 июля в полном объеме восстановить свою работу, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Постановление коснется, в частности, работников борделей и секс-индустрии. В то же время власти отмечают, что клиентам до оказания услуг будут в обязательном порядке задавать вопросы о наличии у них симптомов новой вирусной инфекции.

За год могут быть выпущены до 4 млрд доз вакцины

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Коалиция по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) исходит из того, что в случае если вакцина против вируса нового типа будет успешно разработана, то удовлетворить глобальные потребности в ней удастся уже в кратчайшие сроки. За год могут быть выпущены до 4 млрд доз вакцины, заявил агентству Reuters Джеймс Робинсон, отвечающий за производственную стратегию CEPI. При этом, по его словам, планируется задействовать от восьми до десяти региональных центров продаж.

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Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес объявила, что национальный праздник - День присяги короля, отмечаемый 21 июля, в этом году из-за пандемии пройдет без традиционного военного парада. "Будет воздана честь умершим от COVID-19 и представителям тех профессий, которые были на передовой", - добавила глава кабмина в Брюсселе.

Apple временно закрывает ряд магазинов в Техасе

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Логотип Apple

Корпорация Apple на время закроет в общей сложности семь магазинов в Хьюстоне (штат Техас. Число инфицированных в Аризоне, Техасе и Калифорнии за последние сутки достигло рекордного уровня. Губернаторы Техаса, а также Флориды отметили, что населению следует ожидать дальнейшего ужесточения ограничительных мер. Ранее Apple уже объявляла о приостановке работы 11 точек продаж в штатах Аризона, Флорида, а также в Северной и Южной Каролине. После данного известия котировки корпорации опустились на 2 процента.

Мэр Гютерсло: Система работы субподрядчиков в Европе - нетранспарентна

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Система работы субподрядчиков в Европе "совершенно нетранспарентна". Такое мнение в беседе с DW высказал Хеннинг Шульц (Henning Schulz), мэр города Гютерсло (земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, где был введен локдаун из-за вспышки вируса нового типа на скоробойне компании Tönnies. По словам градоначальника, власти должны проверить жителей 250 кварир и удостовериться, что условия соблюдения ими карантина удовлетворительны. Мэр также добавил, что проблема непрозрачности работы подрядчиков характерна не только для мясной индустрии, но и для бизнеса по продаже цветов, фруктов, а также для грузоперевозок в целом по Европе. В Гютерсло проживают около 370 тысяч человек. Мясокомбинат компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на севере округа 20 июня был закрыт на 14 дней из-за вспышки коронавируса. Инфекция выявлена уже у более 1500 сотрудников.

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Выплавка меди

Чилийская корпорация CODELCO - крупнейший в мире производитель меди - подтвердил смерть третьего из своих работников. Информация об этом содержится во внутреннем документе, с которым удалось ознакомиться Reuters. Причина смерти не уточняется. Между тем федерация профсоюзов работников медной промышленности (FTC) передала, что мужчина ранее сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Между тем до этого в корпорации заявили, что из-за пандемии вносят коррективы в свою деятельность. Так, было решено привлекать к работе на предприятии только сотрудников, живущих в ближайшем к руднику Чукикамата городке Калама, чтобы воспрепятствовать распространению вируса. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в Чили выявлены 254 416 инфицированных. При этом, по информации правительства, умерли свыше 7000 человек.

Хроника пандемии 24 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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