Хроника пандемии: США выделят Италии 100 миллионов долларов

В мире стремительно растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который может вызвать заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен в 199 странах и территориях. Инфицированы более 785 тысяч, от последствий заражения умерло свыше 37 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения вируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 31 марта (время московское).

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Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 19 человек, переболевших COVID-19. Как сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице Facebook, на лечении остаются 314 человек, в том числе 59 с подтвержденным и 127 с вероятным диагнозом "коронавирусная инфекция".

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В Бишкеке усилен режим чрезвычайного положения. Согласно приказу коменданта столицы Киргизии, запрещено передвижение людей и личного транспорта, за исключением передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки, покупок в аптеках и продовольственных магазинах в радиусе не более 1,5 км от места проживания, выгула домашних животных в радиусе не более 100 метров от места проживания, выезда в медицинские учреждения по экстренному случаю. Общее число инфицированных в стране достигло 107 человек.

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Всемирный банк заявил, что темпы развития экономики Китая из-за пандемии коронавируса могут в 2020 году замедлиться до 2,3% против 6,1% в 2019 году.

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В Нидерландах из музея Singer Laren, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, украли картину Винсента Ван Гога "Весенний сад". Об этом представители музея сообщили на пресс-конференции вечером в понедельник. По оценкам местных СМИ, стоимость полотна, написанного в 1884 году, может составлять от 1 до 6 млн евро.

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С 1 апреля международный аэропорт Алматы приостановит все пассажирские международные рейсы, сообщил республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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В материковом Китае за сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, все они - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР.

США выделят Италии 100 млн долларов

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США в ближайшее время планируют предоставить Италии медицинскую помощь на 100 млн долларов.

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Режим самоизоляции ввели более чем в 26 регионах России в связи с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". В рамках режима россиянам разрешается покидать квартиру только в случаях: обращения за срочной медицинской помощью, поездок на работу, походов в магазин и аптеки, чтобы вынести мусор, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

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Американский автоконцерн Ford в сотрудничестве с General Electric намерен в ближайшие 100 дней изготовить 50 000 аппаратов искусственной вентиляции легких. Работа по их изготовлению на предприятиях концерна ведется практически круглосуточно.

В Испании расширены антиэпидемиологические меры

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Правительство Испании расширило действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер. Со 31 марта по 9 апреля все граждане, чья работа не является жизненно необходимой, должны будут оставаться дома. Работникам выплатят зарплату, но затем им надо будет отработать пропущенное время.

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Бойцы украинской Национальной гвардии

Новый министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что страна в борьбе с коронавирусом должна рассчитывать на собственные силы - свою армию и своих медиков. В Украине насчитывается 548 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 13 летальных случаев от вызванной им пневмонии COVID-19.

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Госдума на заседании во вторник планирует принять во всех трех чтениях ряд законопроектов, нацеленных на противодействие распространению коронавируса в РФ.

Хроника событий 30 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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