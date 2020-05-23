Хроника пандемии: суточный прирост летальных случаев в России может возрасти

Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 продолжает расти. Сейчас вирусом этого типа, который вызывает пневмонию COVID-19, заражены более 5,4 млн человек во всем мире. По данным международной группы волонтеров Worldometers, скончались от нее более 340 тысяч человек. Выздоровели – более 2,2 млн. человек. DW следит за событиями воскресенья, 24 мая.

++19.20 ++

На фоне пандемии правительство Франции призвало граждан не проводить летний отпуск за границей. "Мы не советуем французам планировать отпуск за рубежом", - заявила министр экологического перехода Франции Элизабет Борн.

++ 18.50 ++

США смогут первыми разработать вакцину против COVID-19, заявил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. При этом советник Трампа не исключил, что Китай попытается украсть данные об американских разработках. Ранее в администрации США уже сообщали о таких попытках китайских хакеров.

++ 18.20 ++

В России ожидается прирост регистрируемых за сутки смертей от коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, такая ситуация связана с тем, что пик смертности от COVID-19 наступает позже пика заболеваемости.

Российская туриндустрия отвегла турецкое предложение

++ 17.50 ++

В Российском союзе туриндустрии отвергли план Турции привозить чартерами туристов из России. Иностранные авиакомпании за редким исключением не имеют права возить чартерами российских туристов, поэтому план Анкары организовать такие рейсы для российских туристов до возобновления авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса, остается нереальным, заявила представитель РСТ Ирина Тюрина. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии.

++ 17.20 ++

Папа Римский Франциск впервые с начала марта, когда Ватикан установил чрезвычайные меры из-за распространения коронавируса, вышел к окну Апостольского дворца, чтобы поприветствовать католиков, собравшихся на площади Святого Петра в Риме

++ 16.50 ++

Дональд Трамп заявил, что сторонники дистанционного голосования в США стремятся организовать массовые фальсификации под предлогом распространения пандемии коронавируса.

++ 16.20 ++

Храм Гроба Господня вновь открыт с воскресенья для верующих после двухмесячного карантина. Церковные власти ограничили число посетителей - до 50 человек одновременно - и запретили прикасаться к камням гроба и иконам.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о том, что более у 16 700 человек в стране был подтвержден коронавирус, заражение привело к 279 смертям.

В Италии началось массовое тестирование на наличие антител

++ 15.50 ++

Уже 107 человек заразились коронавирусом в результате церковной службы во Франкфурте. Накануне было известно о 40 инфицированных. Городские службы отслеживают контакты всех участников церемонии.

++ 15.20 ++

За сутки в Молдавии коронавирус диагностирован у 147 человек, общее число инфицированных приближается к 7000, сообщает министерство здравоохранения страны. За 24 часа в Молдавии от COVID-19 скончались 13 человек.

++ 14.50 ++

Италия протестирует 150 тысяч человек на наличие антител от коронавируса. Министерство здравоохранения при поддержке национального Красного креста 25 мая, начинают проводить тесты в 2000 населенных пунктов. Участие в этой программе граждан - добровольное. Итальянские медики предполагают, что первые зараженные появились в стране еще в декабре, а зафиксирована инфекция была только в феврале. Всего на сегодняшний днеь было выявлено 229 327 инфицированных Sars-CoV-2, скончались 32 735 человек.

Парки Парижа останутся закрытыми

++ 14.20 ++

Правительство России выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов. Дотации получат 56 субъектов РФ, чьи бюджетные доходы резко снизились во время пандемии COVID-19.

++ 13.50 ++

Министр экономики Тюрингии Вольфганг Тифензее (Wolfgang Tiefensee) после заявлений премьера этой земли о скорой отмене ограничений призвал выработать стандарты гигиены и защиты на уровне федеральной земли, а не на уровне коммун и отдельных компаний. В противном случае возникнет риск "соревнования за перевыполнение ослаблений", предостерег он.

Сад Тюильри в Париже

++ 13.20 ++

Парки Парижа пока останутся закрыты для посетителей, заявила министр экологического перехода Франции Элизабет Борн. Ранее мэрия французской столицы призвала открыть парки и сады города.

++ 12.50 ++

Число новых заражений коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 954. Возбудитель COVID-19 выявлен уже у 36 198 человек, 14 155 больных выздоровели, 199 человек скончались (5 смертей пришлись на последние сутки).

Обнародован график вывоза россиян из-за границы

++ 12.20 ++

Минкомсвязи России в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ" обнародовало график вывоза россиян из-за границы на ближайшие дни. Так, 24 мая состоится спецрейс из Рима в Москву, 25 мая в российскую столицу прибудут самолеты из Душанбе, Дели и Аммана (Иордания), а в Санкт-Петербург - из Денпасара (Индонезия).

++ 11.50 ++

Официальный Пекин готов сотрудничать в международном расследовании происхождения коронавируса, заявил глава МИД Китая Ван И. Однако подобное расследование должно быть "свободно от политического вмешательства", подчеркнул он.

++ 11.20 ++

В Малайзии вирус обнаружен еще у 60 человек. Всего в стране возбудитель COVID-19 выявлен у 7245 человек, 5945 больных выздоровели, 115 скончались, сообщает министерство здравоохранения.

В России снижаются темпы заражения COVID-19

Нижний Новгород

++ 10.55 ++

В России за минувшие сутки выявлено 8599 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает федеральный оперативный штаб по коронавирусу. Это на 835 человек меньше, чем днем ранее. Больше всего новых заражений подтверждено в Москве (+2516 человек), Подмосковье (+862), Санкт-Петербурге (+384), Нижегородской (+221) и Ростовской (+152) областях.

Кроме того, на последние сутки пришлось 153 летальных исхода среди больных с вирусом. Это максимальный прирост смертей с начала ведения статистики. Всего в РФ с начала пандемии подтверждено 344 481 заражений и 3541 смерть больных с COVID-19.

++10.40++

В Украине по состоянию на утро 24 мая насчитывалось 20 986 лабораторно подтвержденных случаев заражения вирусом SARS-Cov-2, в том числе 617 летальных исходов вызываемого им легочного заболевания COVID-19. За истекшие сутки выявлено 406 новых случаев инфицирования, число смертей увеличилось на 12.

В то же время 7108 пациентов считаются выздоровевшими (+179 за истекшие сутки). По данным Минздрава, в Украине COVID-19 болеет 13 261 человек, что на 215 больше, чем днем ранее.

Грузинский городок Сигнахи

++ 10.30 ++

В Грузии за истекшие сутки, согласно сообщению Минздрава, выявлен коронавирус у двух человек, общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в этой стране достигло 730. В режиме карантина находятся 3076 человек, в больницах - 326. Выздоровевшими считаются 522 человека, скончались от коронавирусной инфекции 12 пациентов.

++ 09.50 ++

В Армении число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 6661 человек (прирост за сутки 359). За время наблюдений 81 больной скончался, 3064 выздоровели.

++ 09.28 ++

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-Cov-2 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 682 и на утро воскресенья достигло 15 595, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на национальные Минздравы. Согласно этим сведениям, в Казахстане выявлено 8322 инфицированных, в Киргизии - 1403, в Узбекистане - 3132, в Таджикистане - 2738. Общее количество выздоровевших составляет 8949 человек.

Данные о новых жертвах коронавируса в Центральной Азии за минувшие сутки не поступали. Ранее сообщалось о 106 скончавшихся от COVID-19.

Пешеходы в Пекине

++ 08.00 ++

В материковом Китае за сутки зарегистрировано 3 случая заражения вирусом SARS-CoV-2 (из них два ввезены из-за рубежа) и ни одной смерти больного COVID-19, в то же время выявлено 36 бессимптомных больных, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в декабре 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, выявлено 82 974 случаев заражения.

Вспышка инфекции в Звездном городке

++ 07.00 ++

Коронавирусная инфекция обнаружена у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов (ЦПК) в Звездном городке в Подмосковье, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). По данным ФМБА, в Звездном городке инфицированы 64 человека. Глава городского округа Евгений Баришевский 23 мая заявлял о 56 зараженных жителях, в том числе 6 сотрудниках ЦПК.

++ 06.30 ++

Локдаун в столице Аргентины Буэнос-Айресе, снятие которого ожидалось 24 мая, продлен до 7 июня, заявил президент страны Альберто Фернандес.

++ 06.00 ++

В Германии выявили 431 новый случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране выросло до 178 281 человек, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 31 человека - до 8247.

New York Times поместила на первую полосу имена тысячи умерших от коронавируса

++ 05.00 ++

Газета The New York Times поместила на первую полосу имена тысячи человек, которые умерли от коронавируса, и короткие воспоминания о них. "Они не были просто именами в списке. Они были нами", - пишет газета.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились около 1,6 млн человек, около 97 тысяч умерли.

++ 03.50 ++

В Мексике зарегистрированы 3 329 новых случаев инфицирования коронавирусом, от заболевания за сутки скончались 190 человек в стране. Общее число заболевших в Мексике сейчас – более 65 тысяч, смертей от COVID-19 - более 7 тысяч.

++ 03.10 ++

Акция против ограничительных мер в Берлине 23 мая

Акции против ограничительных мер, принятых из-за пандемии коронавируса, показывают, что общество в Германии открытое, заявил председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) в интервью газете Welt am Sonntag. "Наша демократия и наше правовое государство работают", - сказал политик.

Он приветствовал выступления участников таких акций за свободу собраний и добавил, что появления на них в том числе и сторонников "абсурдных теорий" не избежать. Основные права были на время серьезно ограничены в первую волну пандемии и частично остаются таковыми, говорит Шойбле. Но правительство и парламент регулярно проверяют то, насколько уместны эти ограничения для защиты здоровья, указывает он и подчеркивает, что основные права никогда не были отменены.

Накануне в нескольких городах Германии прошли акции против ограничительных мер, которые приняты из-за распространения SARS-CoV-2.

++ 02.30 ++

В Бразилии от коронавируса в субботу, 23 мая, скончались 965 человек. Всего от COVID-19 в стране умерли более 22 тысяч человек. Вирусом в Бразилии на настоящий момент заражены более 347 тысяч жителей, суточный прирост зараженных составил 16 508 человек. Бразилия по числу инфицированных сейчас занимает второе место в мире, Россия - на третьем.

Самолеты Lufthansa в аэропорту Франкфурта-на-Майне

++ 02.00 ++

Немецкий авиаконцерн Lufthansa во второй половине июня собирается запустить рейсы из Франкфурта-на-Майне примерно по 20 направлениям, в том числе на Крит, Родос, Ибицу, в Венецию и Малагу. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники. Для выполнения рейсов используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за пандемии коронавируса.

С 1 июня Lufthansa, Swiss и Eurowings начнут использовать 160 самолетов из имеющихся у них 760. Ожидается, что действующие запреты на поездки отменят с середины июня.

Немецкие промышленники призывают бороться с бюрократией

++ 01.00 ++

Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) разработало 66 мер для успешного перезапуска индустрии в Германии после пандемии, сообщает газета Welt am Sonntag. Объединение, в частности, выступает за сохранение открытости для иностранных инвесторов, поддержку инноваций и против бюрократии. "Чрезмерная бюрократия сжирает время, нервы и деньги в компаниях любого размера, отрасли и в любых регионах", - говорит президент BDI Дитер Кемпф (Dieter Kempf). Такая бюрократия препятствует инновациям, подчеркивает он. Список мер организация представит правительству в понедельник, 25 мая.

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов

++ 00.35 ++

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) объяснил готовящуюся отмену ограничений. В марте власти земли, по его словам, принимали решения исходя из того, что будет инфицировано около 60 тысяч человек, сейчас таковых 245.

"Этот успех доказывает, что жесткие меры были введены правильно, но также и вынуждает нас сейчас подводить реалистичные итоги и действовать. А это означает: в Тюрингии я советую снять меры", - сказал Рамелов газете Bild am Sonntag. Ожидается, что в начале июня в Тюрингии перестанут действовать нормы о социальной дистанции и ношении масок. Всеобщий локдаун местные власти хотят заменить мерами локального характера в случае, если в них возникнет необходимость.

++ 00.05 ++

В Москве за последние сутки от COVID-19 скончались 59 человек, сообщают в столичном штабе по контролю ситуации с коронавирусом. Это минимальное число, начиная с 15 мая. Всего в столице от коронавируса умерли около двух тысяч человек, сообщает "Интерфакс".

Хроника пандемии 23 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 188 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 4,5 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 1,6 млн человек, свыше 300 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом Италия, Испания, Великобритания Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К середине мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

Как мир борется с коронавирусом Германия: постепенное смягчение карантинных мер До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К середине мая число инфицированных превысило 174 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 7,9 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России к середине мая превысило 252 тысячи человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: жесткий карантин принес результаты В Израиле к середине мая коронавирус диагностирован более чем у 16 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

Как мир борется с коронавирусом Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных К середине мая в Иране зарегистрировано более 114 тысяч заболевших и более 6,8 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке





