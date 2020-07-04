Хроника пандемии: суточный прирост заражений в РФ держится ниже 7000

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 11,3 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого этим вирусом заболевания COVID-19 скончались более 532 тысяч человек, выздоровели более 6,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 5 июля (время московское).

++10.55++

В Украине за минувшие сутки выявлено 823 новых заражения, сообщает министерство здравоохранения. Всего в стране 48 500 инфицированных и 1249 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, 21 376 больных выздоровели.

++10.35++

В России за прошедшие сутки вирус выявлен еще у 6736 человек, а 134 больных скончались, следует из данных оперативного штаба. Суточный прирост заражений не преодолевал отметку в 7000 с 25 июня. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрирован 681 251 случай заражения, 10 161 человек скончались и 450 750 выздоровели.

Новый карантин в Казахстане

++09.50++

ВКазахстанес 5 июля вступили в силу строгие карантинные меры. Пассажирское автобусное сообщение между регионами приостановлено на 14 дней, а в городах ограничена по времени работа общественного транспорта. Жителям запрещено посещать зрелищные, спортивные и иные массовые мероприятия, а также семейные и памятные мероприятия. Кроме того, на улицах и в парках запрещено передвигаться группами более 3 человек.

++09.20++

Число случаев заражения коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2115 и достигло 70 536, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на профильные ведомства. В частности, в Казахстане количество инфицированных составляет 47 171 человек, в Киргизии - 7377, Узбекистане - 9829, в Таджикистане - 6159. В этих странах за сутки 589 человек излечились от коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 29 592 человек.

По официальным данным, в странах Центральной Азии от коронавируса с начала пандемии скончались 359 человек. В воскресенье, 5 июля, Киргизия сообщила о 10 новых летальных исходах, в Узбекистане два новых летальных случая. Из Казахстана и Таджикистана новые данные о летальных исходах не поступали.

Глава МВД ФРГ за бесплатные тесты для всех жителей страны

++08.30++

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью изданию Welt am Sonntag призвал организовать бесплатные тесты на коронавирус в масштабе всей страны. В борьбе с угрожающей жизни инфекцией необходимо быть последовательным, считает министр. Он положительно отозвался об опыте Баварии, которая стала первой федеральной землей, где подобные тесты проводятся для всех граждан без исключения.

В Пекине

++07.45++

В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 8 новых заражений SARS-CoV-2 (в шести случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 553 заражений.

++06.45++

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлено 239 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 196 335 человек. От последствий COVID-19 за сутки скончались 2 пациента, общее число летальных исходов выросло до 9012.

МИД РФ просит туристов вернуть матпомощь

++06.00++

Министерство иностранных дел России обратилось к нескольким тысячам россиян, которые застряли за рубежом из-за сбоев в авиасообщении на фоне распространения коронавируса COVID-19, но при этом вернулись на родину без соответствующего уведомления, вернуть выделенную правительством материальную помощь.

++05.00++

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что накажет Китай за пандемию коронавируса. Такое заявление он сделал во время своего выступления по случаю Дня независимости. "Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер, позволили вирусу распространиться на 189 стран", - заявил Трамп, указав, что КНР должна быть привлечена к полной ответственности.

Тесты на коронавирус в Мехико

++04.00++

В Мексике за сутки скончалось 523 человека. Страна вошла в пятерку стран с наибольшим количеством жертв COVID-19. Всего за время пандемии в Мексике зарегистрировано 30 366 случаев смертей от заболевания, вызываемого коронавирусом.

++03.00++

Десятки американских дипломатов с семьями покидают Саудовскую Аравию на фоне роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщает Wall Street Journal. По меньшей мере 30 сотрудников американского посольства в Саудовской Аравии сдали положительные тесты на SARS-CoV-2. Большинство из них - не американцы. Газета указывает, что США также обеспокоены тем, что власти Саудовской Аравии могут скрывать масштабы распространения инфекции.

В Бразилии скончалось более тысячи пациентов

++02.00++

Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" с 167 пассажирами на борту вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву. Об этом сообщило посольство России в ФРГ.

++01.00++

В Рио-де-Жанейро

За минувшие сутки в Бразилии зафиксировано 37 923 случаев новых инфекций, общее число составляет 1 577 004, сообщает министерство здравоохранения. При этом за все время пандемии в стране зарегистрировано 64 265 летальных исхода COVID-19 (суточный прирост 1091).

++00.00++

Количество умерших с COVID-19 в российской столице увеличилось с 3929 до 3953. "В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Хроника пандемии 4 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Как коронавирус изменил мир Европа открыла внутренние границы С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

Как коронавирус изменил мир Евросоюз спасает свою экономику Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

Как коронавирус изменил мир 130 млрд евро для поддержки немецкой экономики Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

Как коронавирус изменил мир Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

Как коронавирус изменил мир Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения" Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

Как коронавирус изменил мир Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

Как коронавирус изменил мир Коронавирус - не помеха параду в России Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

Как коронавирус изменил мир Тунис объявил о победе над коронавирусом Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Как коронавирус изменил мир В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2 Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

Как коронавирус изменил мир Когда появится вакцина от коронавируса? На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

