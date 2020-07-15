 Хроника пандемии: снизилась смертность тяжелых пациентов от COVID-19 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.07.2020

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Мир

Хроника пандемии: снизилась смертность тяжелых пациентов от COVID-19

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 13,6 млн человек, свыше 585 тысяч скончались. Выздоровели более 7,9 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 16 июля.

Пациенты с COVID-19 в отделении реанимации в бразильском Сан-Паулу

Пациенты с COVID-19 в отделении реанимации в бразильском Сан-Паулу

Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13,6 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 585 тысяч человек, выздоровели более 7,9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 16 июля (время московское).

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Китай отчитался о росте экономики впервые с начала пандемии коронавируса. В стране зафиксирован экономический рост в 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. В Китае снято большинство карантинных ограничений, вновь работают предприятия и магазины. В предыдущем квартале экономика Китая рухнула на 6,8 процента. Это стало сильнейшим падением с 1960-х годов.

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В США 15 июля выявлено 71 670 человек, заразившихся коронавирусом. Это почти рекордный показатель за день, на 100 случаев больше было зафиксировано лишь 10 июля. Заболеваемость COVID-19 в США резко выросла в конце июня.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный тест на коронавирус, и он вновь оказался положительным. Как сообщает телеканал CNN Brazil, Болсонару чувствует себя хорошо: у него нет ни повышенной температуры, ни проблем с дыханием.  

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Смертность от COVID-19 среди пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, снизилась примерно на треть с начала пандемии, это следует из публикации в научном журнале Anaesthesia. Согласно одному из исследований, упомянутых в статье, в конце марта доля смертности среди тяжелых пациентов составляла 60 процентов, а в конце мая - 42 процента. Ученые считают, что смертность удалось снизить в том числе благодаря улучшившемуся уходу в больницах и снижению нагрузки на отделения реанимации.

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Число умерших от последствий заражения коронавирусом в странах Латинской Америки и Карибского бассейна превысило 150 тысяч человек. Наиболее пострадавшим от SARS-CoV-2 регионом остается Европа: здесь заболевание унесло жизни более 200 тысяч человек.

Хроника пандемии 15 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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    Автор: Наталья Позднякова


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