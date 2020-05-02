 Хроника пандемии: Смертность от COVID-19 во Франции снижается | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 02.05.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: Смертность от COVID-19 во Франции снижается

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус выявлен почти у 3,5 млн человек, скончались свыше 240 тысяч. Выздоровели более 1,1 миллиона человек. DW следит за событиями 3 мая.

Французская медсестра в защитном костюме

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет почти 3,5 млн человек. Из них от последствий вируса скончались свыше 240 тысяч, выздоровели более 1,1 миллиона человек. DW следит за развитием событий 3 мая (время московское).

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Дискуссия об ограничениях из-за коронавируса создает "благотворное давление" на политиков, считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Свою точку зрения глава государства изложил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Снижение числа новых заражений он назвал заслугой и властей, и населения. В то же время Штайнмайер предупредил, что если ограничения будут отменены слишком поспешно, это "может оказаться пирровой победой".

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Во Франции замедлился рост числа смертей, связанных с новым коронавирусом. За последние сутки в больницах и домах престарелых от COVID-19 умерли 166 человек, По данным министерства здравоохранения страны, это наименьшее число погибших за последние пять недель. Уменьшается и количество пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Всего с начала пандемии во Франции от последствий COVID-19 скончались 24 760 пациентов. Это четвертый показатель в мире по смертности от коронавируса.

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За последние сутки в Москве умерли ещё 34 человека, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Как сообщили журналистам в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом, "у всех 34 скончавшихся за последние сутки пациентов" был подтвержден диагноз "пневмония".  Общее число жертв нового коронавируса в Москве достигло 729. По данным на 2 мая, в Москве выявлено 62658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 6374 пациентов вылечились.

Хроника событий 2 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джона Хопкинса

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    Как мир борется с коронавирусом

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    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

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    Когда появится вакцина от коронавируса?

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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