 Хроника пандемии: ряд мировых курортов смягчает ограничения | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 30.05.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: ряд мировых курортов смягчает ограничения

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 6 млн человек, свыше 367 тысяч - скончались. Выздоровели более 2,6 млн человек. DW следит за событиями 30 мая.

Пляж на Майорке

Пляж на Майорке

Мир продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2, которым заразились в общей сложности более 6 млн человек, сообщает международная группа волонтеров Worldometers. От вызываемого вирусом заболевания COVID-19 умерли свыше 367 тысяч человек, выздоровели - более 2,6 млн. DW следит за событиями субботы, 30 мая (время московское).

++ 18.15 ++

В мире начинается самая тяжелая стадия экономического кризиса, возникшего в связи с пандемией,заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, в ближайшее время сильно возрастет потребность в финансировании. Министр предупредил также о резком увеличении масштабов безработицы и ускорении процесса банкротств.

++ 17.45 ++

Турция с 1 июня возобновит внутренние авиарейсы. Авиапассажиры смогут улететь из Стамбула в Анкару, Измир, Анталью и Трабзон, заявил министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу. Путешественники должны получить код специального мобильного приложения, которое подтверждает, что пассажир не болен, а также обязаны носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

++ 17.15 ++

Чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1", отложенный из-за распространения вируса, может начаться с Гран-при в Австрии 5 июля. Власти республики одобрили планируемые "Формулой-1" меры охраны здоровья. Зрителей на трибунах не будет, гонщики пройдут тесты на коронавирус.

Парки Парижа снова открыты для публики

Отдыхающие в парижском парке, 30 мая 2020 года

Отдыхающие в парижском парке, 30 мая 2020 года

++ 16.45 ++

Парки и сады Парижа вновь открыты для посещений. Гуляющие обязаны соблюдать правила социального дистанцирования и не собираться группами более 10 человек. Разрешены пикники и индивидуальные занятия спортом. Власти также рекомендуют носить маски при посещении парков.

++ 16.15 ++

Доминиканская Республика намерена с 5 июля возобновить прием иностранных туристов, если отели примут необходимые меры предосторожности. Возможность путешествий "будет зависеть исключительно от ограничений и требований других стран", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства туризма страны, сославшись на прогноз спецкомиссии по профилактике и контролю над пандемией.

++ 15.45 ++

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала сограждан не терять бдительность в борьбе с инфекцией. Без эффективных медикаментов и вакцины недопустимо всерьез говорить о том, что пандемия COVID-19 осталась в прошлом, подчеркнула глава правительства ФРГ.

++ 15.15 ++

В Замбию, расположенную на юго-востоке Африки, прибыла гуманитарная помощь из Ватикана. Папа Римский Франциск отправил туда, в частности, медицинские маски, а также приборы для искусственной вентиляции легких. В последние недели гумпомощь от главы Святого престола уже получили ряд европейских стран и Китай.      

Российские аэропорты получат от правительства почти 11 млрд рублей

++ 14.10 ++

На четырех испанских островах - Грасьоса, Иерро, Гомера (Канарские острова) и Форментера (часть Балеарских островов) - смягчены карантинные меры. С 1 июня бары и рестораны смогут открыть свои террасы, используя только три четверти их площади, при этом столы должны быть расположены в 1,5 метра друг от друга. Можно будет собираться группами до 20 человек, а отелям разрешат использование только половины от общего числа номеров. 

++ 12.20 ++

Власти Узбекистана продлили до 1 сентября действие виз и иных разрешений на пребывание иностранных граждан, которые находятся в стране. Это решение принято на заседании специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. Ранее комиссия продлила карантинные меры в Узбекистане до 15 июня.   

++ 12.05 ++

Аэропорт Шереметьево в марте 2020 года

Аэропорт Шереметьево в марте 2020 года

Из-за снижением пассажиропотока на фоне ситуации с коронавирусом российские аэропорты получат субсидии от государства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России. Согласно документу, на поддержку выделяется 10,9 млрд рублей из резервного фонда правительства. Росавиация будет следить за целевым использованием средств, которые пойдут, в частности, на зарплаты сотрудникам (кроме руководящего состава и советов директоров), страховые взносы, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования и транспорта.

++ 11.30 ++

Жители Италии смогут с 3 июня снова свободно передвигаться по всей стране, а не только в пределах своего региона. В настоящее время нет причин продлевать это ограничение, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Кроме того, с 3 июня жителям других стран Евросоюза, приехавшим в Италию, не надо будет проводить две недели на карантине.   

В России число зараженных коронавирусом превышает 396,5 тысячи

Дезинфекция вокзала в Москве

Дезинфекция вокзала в Москве

++ 11.00 ++

В России за сутки зафиксированы 8952 случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб. Так, общее число зараженных выросло до 396 575. За последние 24 часа выздоровели 8212 заболевших, а 181 пациент скончался (общее число смертей достигло 4555). На Москву пришлось 2367 новых случаев заражения (общее число 178 196).

++ 07.00 ++

В Германии число инфицированных SARS-CoV-2 за все время пандемии, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 30 мая, достигло 181 196 человек. Суточный прирост - 738 случаев. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 39 человек - до 8489 человек. Число выздоровевших - 164 900, суточный прирост - 800. Индекс репродукции коронавируса (R) повысился до 0,85. Это означает, что 10 инфицированных заражают в среднем 8 здоровых людей. Днем ранее R равнялся 0,61.

++ 06.00 ++

Около 400 немецких менеджеров и специалистов с семьями возвращаются на работу в Китай чартерными рейсами из Франкфурта в Шанхай и Тяньцзинь. Рейсы организованы немецкой торгово-промышленной палатой в Китае, немецкими дипмиссиями и авиакомпанией Lufthansa для доставки европейских экспатов обратно в КНР. 

++ 02.30 ++

В венесуэльской больнице

В венесуэльской больнице

В Венесуэле приземлился чартерный спецрейс, организованный правительством Германии для поставки 12 тонн гуманитарной помощи жителям южноамериканской страны. На обратном пути самолет авиакомпании Condor заберет из Венесуэлы большую группу европейских дипломатов. С начала пандемии ООН предоставила венесуэльцам более 100 тонн гуманитарной помощи.

Показатели SARS-CoV-2 в Бразилии стремительно растут

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Число погибших от коронавируса в Бразилии выше, чем в Испании. Оно приблизилось к 28 тысячам человек. Таким образом Бразилия попала в пятерку стран с наибольшим количеством жертв COVID-19.

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Наибольшее число зараженных за прошедшие сутки выявлено в Бразилии. Там в течение дня коронавирус был обнаружен у 27 тысяч человек. В США количество новых случаев 29 мая превысило 23 тысячи. Третьей в списке стала Россия, где было зарегистрировано более 8,5 тысяч новых инфицированных.

В Москве зарегистрирован рекорд смертности за сутки

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В Москве зафиксирована самая высокая суточная смертность от коронавируса с начала пандемии. Там скончались 78 человек. До этого рекордная смертность была зафиксирована 17 мая, когда в столице РФ за сутки умерли 77 пациентов. Общее число погибших составило 2408 человек.

Хроника пандемии 29 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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