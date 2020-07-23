Хроника пандемии: Россия с 1 августа возобновляет международные полеты

Глобальная борьба с новым коронавирусом SARS-CoV-2 продолжается. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 15,5 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 633 тысяч человек, выздоровели свыше 9,4 млн пациентов. Эти данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 24 июля (время московское).

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Германская судоходная компания Aida Cruises хотела возобновить круизы 12 августа. Однако, по данным Ostsee Zeitung, путешествия было решено отложить, после того как десять из 750 членов экипажа сдали тесты на коронавирус, результаты которых оказались положительными. В Ростоке (Мекленбург - Передняя Померания) введен карантин для команды минимум двух судов.

РФ возобновляет международное авиасообщение

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Россия с 1 августа возобновляет международные полеты. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Вылеты будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Авиасообщение пока возобновится с Турцией, Великобританией и Танзанией, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. Пауза в международном воздушном сообщении длилась с 27 марта.

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Меркель в Байройте

Знаменитый фестиваль музыки Вагнера (Richard Wagner) в баварском Байройте 25 июля не состоится из-за пандемии, поэтому его гостям не доведется увидеть новое платье канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). DW разбиралась, чем это смогут компенсировать ценители музыки.

Россия выделила 165 млн рублей на помощь Киргизии

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Правительство России выделило 165 млн рублей на помощь Киргизии в борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Средства пойдут на закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий, а также на доставку этой продукции и врачей в Киргизию.

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Власти Стамбула ограничили проход к собору Святой Софии из-за массового скопления народа. "Дорогие гости, площадь возле Айя-Софии полностью заполнена желающими совершить намаз. Из-за пандемии проход ограничен", - сообщил губернатор Али Ерликая в Twitter, призвав отнестись к этому с терпением и пониманием. "Наша Айя-София будет открыта для молитв до завтрашнего утра", - добавил он. В храме с утра 24 июля до утра 25 июля проводится мусульманская молитва - впервые с того момента, как он получил статус мечети.

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В Англии с 24 июля стало обязательным ношение защитных масок в магазинах и закрытых помещениях. Нарушителям этого правила грозит штраф в размере 100 фунтов стерлингов (в пересчете - 110 евро). До сего дня защитные маски были в Англии обязательными только в общественном транспорте.

Мел Гибсон был инфицирован коронавирусом

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Мел Гибсон

Американский и австралийский актер 64-летний Мел Гибсон провел неделю в больнице, после того как в апреле сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Это подтвердил его представитель в беседе с The Daily Telegraph Australia. "Во время пребывания в больнице он лечился препаратом Remdesivir, и с тех пор тесты (на наличие вируса. - Ред.) многократно были отрицательными, а также положительными - на антитела", - пояснил он.

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Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук запретил торговлю дикими животными для предотвращения новых возможных вспышек вирусных инфекций. Под запрет также попали импорт подобной продукции, производных от нее и так называемые "мокрые" рынки. Кроме того, исполнение постановлений о недопущении нелегальной охоты должно контролироваться более строго. Во Вьетнаме, в частности, распространена незаконная торговля слоновой костью.

В России уже более 800 тысяч инфицированных

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В России за прошедшие сутки было выявлено 5811 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Таким образом, общее число заразившихся этой инфекцией с начала пандемии в стране составляет теперь 800 849 человек. За прошедшие сутки от последствий COVID-19 в РФ скончались 154 больных, общее число летальных исходов увеличилось до 13 046 случаев.

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Число выявленных заражений коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 3108 и достигло 135 779 случаев, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В то же время число пациентов, поборовших инфекцию, в этих странах возросло на 2844 человека и достигло 83 468.

Жертвами вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 в Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана с начала пандемии стали в общей сложности 1982 человека. Суточный прирост летальных исходов составил 46 случаев.

++09.45++

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 972 новых случая заражения коронавирусом, 20 человек умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 62 823 человек. Умерли с начала пандемии от Covid-19 1571 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26 366 человек, что на 66 больше, чем днем ранее.

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Подавляющее большинство жителей Германии (79%) уже привыкли к необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски в общественном транспорте и в магазинах, и только 19 процентов по-прежнему испытывают трудности из-за карантинных мер. Таков один из итогов опроса общественного мнения, проведенного институтом социологических исследований Infratest dimap по заданию телекомпании ARD. Примечательно также, что два процента опрошенных заявили, что ограничительные меры их никак не затрагивают, так как они не ходят за покупками и не пользуются общественным транспортом.

Авторы исследования выяснили также, что больше всего недовольных карантинными мерами среди сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для германии" (43%) и либеральной Свободной демократической партии (35%). Среди избирателей "зеленых" недовольных 11%, а среди сторонников консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов - по 12 процентов.

Вирус обнаружен у российских моряков в Южной Корее

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По меньшей мере у 32 российских моряков с рыболовецкого судна, пришвартованного в порту южнокорейского города Пусан, обнаружен новый коронавирус, сообщает информагентство "Рёнхап". Отмечается, что судно под российским флагом вошло в южнокорейский порт в начале июля. Власти провели на борту карантинную проверку, и сначала признаков вируса не было обнаружено ни у кого из членов экипажа. Однако впоследствии COVID-19 выявили у южнокорейского рабочего, контактировавшего с россиянами. Как сообщает агентство, за два месяца Южная Корея зарегистрировала 78 случаев заражения вирусом на восьми российских судах, пришвартованных здесь.

++8.00++

Власти Берлина запретили запланированную на субботу, 25 июля, демонстрацию противников карантинных ограничений, к проведению которой призывал один из самых известных корона-скептиков в Германии - повар-веганец Аттила Хильдман (Attila Hildmann). Это решение было принято в связи с несколькими полицейскими расследованиями по подозрению в угрозах и разжигании ненависти, ведущихся после аналогичной акции, устроенной сторонниками Хильдмана на прошедшей неделе, пояснил сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель (Andreas Geisel). Кроме этого, свою роль сыграло несоблюдение социальной дистанции на предыдущих демонстрациях, организованных Аттилой Хильдманом.

++06.30++

За сутки в Китае выявлены 64 новых инфицированных, сообщил Госкомздрав КНР. 15 заражений были ввезены из-за границы. С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, всего официально зарегистрированы 83 750 случаев коронавирусной инфекции.

++06.00++

Министерство здравоохранения Мексики сообщило о рекордном числе заражений за сутки. В четверг было подтверждено 8388 новых случаев. Общее число инфицированных возросло до 370 712. Число скончавшихся увеличилось на 718 до 41 908 человек.

В Германии зарегистрировано более 800 новых заражений

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По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за минувшие сутки в Германии выявлено 815 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 204 183 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 с начала пандемии скончались 9111 пациентов (прирост за сутки - 10 человек). Выздоровевшими считаются около 189 400 человек.

++04.00++

В США третий день подряд зарегистрировано более 1000 летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией. За сутки этот показатель вырос на 1014 до 144 211 человек, скончавшихся от последствий заболевания COVID-19. В предыдущие двое суток в стране умерли, соответственно, 1135 и 1141 человек.

На одном из пляжей в Калифорнии

В мае во многих штатах и населенных пунктах были отменены или существенно ослаблены антиэпидемиологические меры, власти вновь открыли пляжи, рестораны и магазины. Это привело к росту числа инфицированных в июне, а затем к увеличению числа летальных исходов в июле. Общее число зараженных коронавирусной инфекций в Соединенных Штатах с начала эпидемии превысило 4 млн человек. Суточный прирост составил более 60 000 человек.

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Глава Федерального объединения центров по защите прав потребителей Германии Клаус Мюллер (Klaus Müller) выступил против обязательных тестов на коронавирус для возвращающихся из других стран. По его словам, такие анализы должны проводиться только на добровольной основе, заявил Мюллер в интервью для газеты Rheinische Post. Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) призвал ввести обязательные тесты на наличие коронавирусной инфекции для всех жителей Германии, которые возвращаются из регионов повышенного риска.

ВОЗ не ждет скорого разрешения кризиса

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Центральный офис ВОЗ в Женеве

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) скептически оценивают перспективы скорого преодоления пандемии COVID-19. "Мы должны научиться жить с этим вирусом", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. По его словам, мировому сообществу в обозримом будущем не удастся уничтожить либо нейтрализовать новый коронавирус. Райан призвал страны мира использовать все доступные меры для разрыва цепочек заражения.

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Президент США Дональд Трамп решил отменить часть съезда республиканцев, которую планировалось провести в конце августа в Джексонвилле в штате Флорида. "Сейчас не время для этого", - заявил он на пресс-конференции в Белом доме. По словам Трампа, сейчас следует сосредоточить усилия на борьбе против коронавируса, а не на организации массовых мероприятий.

Президент США Дональд Трамп

Первоначально съезд, на котором ожидалось официальное объявление Трампа кандидатом в президенты от республиканцев на следующих выборах, планировалось провести в штате Северная Каролина. Затем из-за эпидемии организаторы перенесли все массовые мероприятия во Флориду. Но потом эпидемиологическая ситуация обострилась и в этом штате. Поэтому официальная часть съезда пройдет с ограниченным числом участников в Северной Каролине. Трамп намерен обратиться к сторонникам в режиме онлайн.

Антикоронавирусное приложение в Германии дало сбои

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В Германии приложение Corona Warn App для отслеживания контактов с зараженными коронавирусом в течение нескольких недель работало с ошибками или вовсе не функционировало на смартфонах с ОС Android, пишет издание Bild. По его сведениям, причиной стало автоматическое отключение обновлений в фоновом режиме, пока приложение не было открыто, чтобы смартфон мог экономить заряд батареи. В версии приложения Corona Warn App 1.1.1., выпущенной 22 июля, проблема устранена, заверило министерство здравоохранения.

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В московской городской клинической больнице № 40 в Коммунарке

Согласно официальным данным, число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4364 до 4375. Как сообщили в оперативном штабе по контролю за коронавирусом, за сутки в столице России скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В целом по стране с начала эпидемии в общей сложности зафиксировано 795 458 случаев заражения. Погибли 12 940 человек. Выздоровели 581 393 пациента.

Хроника пандемии 23 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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