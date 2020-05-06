Хроника пандемии: Роспотребнадзор рассказал, как в России будут выходить из изоляции

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован у 4 млн человек, скончались свыше 275 тысяч. Выздоровели более 1,3 млн человек. DW следит за событиями 9 мая.
В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 275 тысяч, выздоровели более 1,3 млн человек. DW следит за развитием событий 9 мая (время московское).
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В Бразилии число смертельных случаев от COVID-19 за последние сутки увеличилось на 751 и достигло 9 897, сообщило в пятницу министерство здравоохранения. Число новых заражений коронавирусом за один день выросло более чем на 10 тысяч до 145 328 случаев. Эксперты считают, что реальное число инфицированных людей в Бразилии значительно выше, поскольку на коронавирус тестируют только тяжело больных. Президент Бразилии Жаир Болсонару многократно говорил о "всемирной истерии" в связи с пандемией коронавируса, критиковал региональные власти за ограничительные меры, которые, по его словам, лишь вредят экономике, а также демонстративно нарушал правила социального дистанцирования, регулярно появляясь на улицах и массовых акциях.
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Аукционный дом Sotheby’s 8 мая провел акцию по сбору средств для борьбы с пандемией коронавируса, на которой выручил 450 тысяч долларов США (410 тысяч евро). Участники аукциона могли приобрести лоты, в качестве которых предлагались виртуальные встречи и беседы со звездами шоу-бизнеса, известными политиками, актерами, спортсменами, деятелями искусства. Начальная ставка для каждого лота была 100 долларов. Больше всего средств - 137 тысяч долларов - принес лот с участием в записи песни совместно со Стингом. Другие участники акции приобрели возможность выпить кофе и пообщаться с Хиллари Клинтон или актером Сашей Барон Коэном. Средства получит благотворительная организация International Rescue Committee, оказывающая помощь беженцам.
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Роспотребнадзор вечером в пятницу опубликовал на своем сайте рекомендации для российских регионов по поэтапному выходу из режима самоизоляции. Как говорится в документе, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". Сохранится также требование к социальной дистанции - не менее 1,5 метров, и рекомендация пользоваться личным, а не общественным транспортом.
Выход из режима самоизоляции в России будет проходить в три этапа. Ограничительные меры в отношении граждан и организаций будут сниматься постепенно, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Решать, на какой этап переходить и какие ограничения снимать, будут власти регионов по согласованию с санитарными врачами субъектов.
На первом этапе, следует из рекомендаций, станут возможны прогулки и занятия спортом на улице. На втором этапе смогут заработать предприятия торговли большей площади и "отдельные образовательные организации". На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей и площади, заработают кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения. Кроме того, откроются парки, скверы и другие места отдыха, но при условии социального дистанцирования.
В Белом доме два сотрудника заразились корнавирусом
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Сотрудница аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразилась коронавирусом. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп. Речь идет о пресс-секретаре Пенса Кэти Миллер, сообщила телекомпания CBS. Ранее она присутствовала на официальном мероприятии, в котором участвовали Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, а также многочисленные высокопоставленные сотрудники Белого дома, пишет AFP.
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Два крупнейших города Испании Мадрид и Барселона, наиболее сильно пострадавших от эпидемии коронавируса, исключены из второго этапа по выходу из локдауна, который начнется в стране 11 мая. В Мадриде была зарегистрирована треть из 26 299 смертельных случаев от COVID-19 в стране. В большинстве регионов Испании с понедельника людям разрешается встречаться группами до 10 человек и совершать поездки по своему региону. Откроются небольшие магазины, а также рестораны и бары, которые могут обслуживать посетителей на открытом воздухе и обеспечить им необходимую дистанцию друг от друга. В Испании с начала эпидемии выявлено 223 тысячи случаев заражения коронавирусом.
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Власти Турции сократили с 31 до 24 число городов и провинций, в которых на выходных днях действует комендантский час, введенный для борьбы с распространением коронавируса. Среди них Стамбул и Анкара. При этом, с 11 мая будет отменен ряд ограничений. В частности, снова откроются парикмахерские и торговые центры. По данным на вечер пятницы, в Турции выявлено 136 тысяч заразившихся коронавирусом, 3700 человек умерло.
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Танзания получила из Мадагаскара партию так называемого "лекарства от коронавируса на травяной основе", сообщил пресс-секретарь правительства Хассан Абас. Правительство Мадагаскара в конце апреля представило микстуру с полынью Covid-Organics, которая якобы лечит заразившихся корнавирусом. О ее действенности нет никаких сведений, микстура не проходила клинического исследования и испытаний. Хотя ранее Всемирная организация здравоохранения неоднократно предостерегала от использования в борьбе с пандемией коронавируса непроверенных препаратов, ряд африканских стран заинтересовался "лекарством" из Мадагаскара, отмечает агентство AFP.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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