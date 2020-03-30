Хроника пандемии: Режим самоизоляции ввели в более 20 регионах России  

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 782 тысяч человек, скончались свыше 37 тысяч. DW следит за событиями 31 марта.
В мире стремительно растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который можеть вызвать заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен в 199 странах и территориях. Инфицированы более 782 тысяч, от последствий заражения умерло свыше 37 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения вируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 31 марта (время московское).
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США в ближайшее время планируют предоставить Италии медицинскую помощь на 100 млн долларов.
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Режим самоизоляции ввели в более 20 регионах России в связи с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. В рамках режима россиянам разрешается покидать квартиру только в случаях: обращения за срочной медицинской помощью, поездок на работу, походов в магазин и аптеки, чтобы вынести мусор, выгулять домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.
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Американский автоконцерн Ford в сотрудничестве с General Electric намерен в ближайшие 100 дней изготовить 50 000 аппаратов искусственной вентиляции легких. Работа по их изготовлению на предприятиях концерна ведется практически круглосуточно.
В Испании расширены антиэпидемиологические меры
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Правительство Испании расширило действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер. Со 31 марта по 9 апреля все граждане, чья работа не является жизненно необходимой, должны будут оставаться дома. Работникам выплатят зарплату, но затем им надо будет отработать пропущенное время.
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Новый министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что страна в борьбе с коронавирусом должна рассчитывать на собственные силы - свою армию и своих медиков. В Украине насчитывается 548 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 13 летальных случаев от вызванной им пневмонии COVID-19.
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Госдума на заседании во вторник планирует принять во всех трех чтениях ряд законопроектов, нацеленных на противодействие распространению коронавируса в РФ.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:
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