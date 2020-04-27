Хроника пандемии: Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно

Растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных превысило 3 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 210 тысяч, выздоровели более 920 тысяч человек. DW сообщает о важнейших событиях 28 апреля (время московское).



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В Люксембурге намерены проверить на коронавирус все население страны. В течение месяца тест должны пройти все 600 тысяч жителей герцогства, заявил во вторник министр образования и науки Клод Мейш. По его словам, с 19 мая можно будет проводить 20 тысяч тестов ежедневно в 17 пунктах. Для этого уже закуплено 600 тысяч тестов на сумму 40 миллионов евро. Кроме того, власти призывают пройти тест 200 тысяч жителей соседних государств, которые ежедневно приезжают в Люксембург на работу. По данным министерства здравоохранения, в стране выявлено 3729 случаев заражения коронавирусом, 88 человек скончались.

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Национальный чемпионат по футболу и соревнования в других видах профессионального спорта во Франции не возобновятся до сентября нынешнего года, заявил во вторник премьер-министр Эдуард Филипп. Он также отметил, что после планируемого ослабления карантина 11 мая гражданам будет запрещено собираться группами более 10 человек, как в закрытых помещениях, так и на улице.

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Самолет "Аэрофлота" в Шереметьево

Российские авиакомпании в марте сократили перевозки на 28,1% относительно аналогичного периода 2019 года до 6,4 миллиона человек, сообщила во вторник Росавиация. На внутренних линиях пассажиропоток упал на 15,1%, до 4,5 млн человек. В международном сообщении показатель уменьшился на 47,3%, до 1,89 млн человек, при этом перевозки между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ упали на 47%, до 1,6 млн человек, между РФ и странами СНГ - на 49,9%, до 260 тысяч человек.

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Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. "Пик еще не пройден", - заявил Путин на совещании с главами регионов. "Чем строже мы будет следовать правилам карантина, тем быстрее все пройдет", - добавил президент. По его словам, отмена ограничений должна быть поэтапной.

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Общее число заражений корнавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 37 и достигло 3 019 человек, сообщил во вторник республиканский оперативный штаб. Наибольшее число случаев выявлено в Алма-Ате - 919 и Нур-Султане - 601. От последствий заражения коронавирусом в стране скончались 25 человек, выздоровели 754.

ООН призывает Беларусь к более активной борьбе с эпидемией коронавируса

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Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишнёвецка призвала власти страны последовать рекомендациям ВОЗ и ввести незамедлительные меры по ужесточению физического дистанцирования. "В настоящее время мы наблюдаем в Беларуси вспышку инфекции COVID-19, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН в Беларуси. Казана-Вишнёвецка напомнила, что ВОЗ рекомендует перенести все массовые мероприятия на более поздние сроки, использовать дистанционную работу и обучение в школах, университетах и других образовательных учреждениях, а также приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг, в том числе кафе, ресторанов, торговых центров. Также организация советует сократить количество несущественных передвижений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов, что касается поездок за город, в деревни и на дачи.

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Немецкая компания Biontech разрабатывает вакцину от коронавируса

Германия намерена ужесточить контроль за иностранными инвестициями в сферу здравоохранения. Об этом во вторник объявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier). По его словам, планируется повысить барьеры для поглощения компаний в стратегически важных сферах. В частности, правительство намерено проверять инвестиции из стран за пределами ЕС в объеме более 10 процентов (сейчас более 25%) капитала в компании, производящие вакцины, медикаменты, медицинское оборудование и средства защиты для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Украина получит 35 млн долларов на борьбу с эпидемией коронавируса

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Украина получит от Всемирного банка 35 миллионов долларов на противодействие эпидемии коронавируса. Часть средств будет использована на закупку материалов и оборудования для борьбы с COVID-19, обучение медицинского персонала, предоставление гражданам важной информации. Средства также пойдут на поддержку медучреждений, которые предоставляют услуги пациентам с COVID-19, говорится в сообщении банка. Эта сумма предусмотрена в рамках дополнительного кредита в размере 135 млн долларов на реализацию в Украине проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Соответствующее решение руководство Всемирного банка утвердило в ночь на вторник.

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В Беларуси зарегистрировано 12 208 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщил во вторник Минздрав республики. За весь период распространения инфекции умерли 79 человек. По данным министерства, выздоровели 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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Число инфицированных коронавирусом в России достигло 93 558 человек (+7,4%), сообщил оперативный штаб утром во вторник. По этому показателю Россия обошла Иран, где, по данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается 91 472 подтвержденных случаев. За прошедшие сутки в России выявлено 6411 случаев заражения, из них 2609 (40,7%) без клинических проявлений.

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Безработица в Испании выросла не так сильно, как ожидали эксперты. Уровень безработицы в первом квартале нынешнего года по сравнению с предыдущим увеличился на 0,6% до 14,4%, сообщило во вторник статистическое ведомство страны. Эксперты рассчитывали увеличения показателя до 15,6%. Начиная с локдауна, введенного 14 марта, в стране потеряли работу около 900 тысяч человек, значительная часть в туристической и строительной отрасли. Банк Испании прогнозирует, что уровень безработицы в течение года вырастет до 21,7%, а ВВП страны сократится на 12,4%. Испания наряду с США и Италией входит в число стран, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса.

В Австрии снимаются ограничения на передвижения граждан

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Опустевший центр Вены

В Австрии в связи с позитивным развитием эпидемиологической обстановки решено с мая отменить ограничения на передвижения граждан. Однако они по- прежнему должны будут соблюдать социальную дистанцию в один метр. Об этом завил во вторник министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер. Кроме того, с 1 мая, по его словам, в стране разрешаются собрания людей, не превышающие 10 человек. При соблюдении определенных условий допускается также проведение демонстраций. Эти меры будут действовать до конца июня. С 15 мая при условии соблюдения норм социального доистанцирования открываются рестораны. А с 29 мая в Австрии вновь начинут работать гостиницы. Об этом сообщила министр туризма Элизабэт Кёстингер.

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Глава врачебной палаты Японии Йошитаке Йококура поставил под сомнение возможность проведения летней Олимпиады в Токио даже в 2021 году, если до того времени не будет найдена вакцина против коронавирусной инфекции. По его словам, в таком случае необходимость организации и проведения Олимпиады поставит японскую столицу перед серьезным вызовом. Летняя Олимпиада-2020 была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

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В Германии количество инфицированных за прошедшие сути увеличилось на 1144 до 156 337 человек, сообщается на интернет-портале Института имени Роберта Кохаво вторник. Число смертей в результате пневмонии COVID-19 выросло на 163 до 5913. В то же время примерно 117 400 пациентов считаются выздоровевшими, это на 2900 человек больше, чем в понедельник.

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Около 3,2 млн жителей 34 неблагополучных стран мира могут умереть из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, а общее число заражений в этих странах может достичь одного миллиарда. Такой прогноз обнародовала в Нью-Йорке международная гуманитарная организация International Rescue Committee (IRC).

Жители Германии готовы носить защитные маски

Ношение масок в общественном транспорте в ФРГ - обязательно

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Больше двух третей жителей Германии (67%) намерены носить защитные маски в магазинах и общественном транспорте, как того требуют новые правила. Это следует из опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa. 15 процентов опрошенных собираются лишь частично выполнять эти предписания, а 4 процента готовы их игнорировать. Еще 7 процентов сообщили, что не могут носить маску, потому что им не удалось ни купить ее, ни сшить самим.

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Ауционный дом Sotheby's в США сообщил, что на продажу выставлены такие лоты, как "кофе с бывшим кандидатом в президенты Хиллари Клинтон", запись песни в компании Стинга, урок актерского мастерства от звезды сериала Star Trek Патрика Стюарта и другие. Вырученные средства будут перечислены организации, занимающейся помощью беженцам, International Rescue Committee для борьбы с коронавирусом. Ожидается, что торги пройдут с 1 по 8 мая в режиме онлайн.

Жители Калифорнии заполонили пляжи

Пляж в Калифорнии, 25 апреля

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Из-за переполненных пляжей Калифорния собирается усилить проверки соблюдения органичений, направленных на борьбу с коронавирусом, заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом. После того, как местные власти округов Ориндж и Вентура разрешили посещать расположенные на их территории пляжи, множество семей и групп отдыхающих решили провести теплый уик-энд 25 и 26 апреля на побережье Тихого океана. Ньюсом посчитал, что такое поведение ставит под угрозу прогресс, достигнутый штатом в борьбе с распространением коронавируса. По официальным данным, за сутки с 26 по 27 апреля в Калифорнии от вызываемой коронавирусом пневмонии COVID-19 скончались 45 человек и было зафиксировано 1300 новых случаев заражения.

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В Китае за сутки с 27 по 28 апреля было зафиксировано шесть новых случаев инфицирования, три из которых - у прибывших из-за рубежа, а остальные три - в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, сообщил Госкомздрав КНР на официальном сайте. Таким образом, общее число пациентов с SARS-CoV-2 с начала пандемии в стране возрасло до 82 836 человек. Число жертв вызываемой коронавирусом пневмонии COVID-19 в Китае - 4633 человек.

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Розничная торговля в Германии уже потеряла 30 млрд евро, то есть, порядка миллиарда евро в день, из-за закрытия магазинов и резкого падения продаж. Эти убытки не возметить, заявил глава Объединения розничной торговли Германии (HDE) Штефан Гент (Stefan Genth) в интервью изданиям медагруппы Funke. По прогнозам Гента, не менее 50 000 немецких предприятий розничной торговли находятся в шаге от банкротства.

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В США готовятся возобновить промышленное производство

Американские автопроизводители Ford, Fiat Chrysler и General Motors планируют возобновить производство на своих заводах в США 18 мая. Эта дата была назначена на переговорах с представителями профсоюза автостроителей и властями штата Мичиган, где находится "автомобильная столица" Детройт. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Безработные на бирже труда в Детройте

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Американский авиастроительный концерн Boeing собирается возобновить производство лайнера 787 Dreamliner на заводе в штате Южная Каролина. Оно было приостановлено 8 апреля из-за пандемии коронавируса. Как говорится в пресс-релизе компании, большинство сотрудников вернутся к работе 3 и 4 мая.

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США расследуют действия КНР после первой вспышки SARS-CoV-2

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон проводит "серьезное расследование" в отношении властей КНР. В частности, речь идет о действиях Пекина после вспышки коронавируса в Ухане. По словам Трампа, можно было остановить SARS-CoV-2 на месте и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

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Российская оппозиция заявила о проведении 28 апреля онлайн-митинга, на котором потребует эффективного решения проблем с коронавирусом. Организаторы кампании "Нет!" также требуют от властей РФ отказаться от изменения конституции. На митинге выступят экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, депутат псковского облсобрания Лев Шлосберг, депутат петербургского заксобрания Максим Резник, муниципальные депутаты Юлия Галямина, Илья Азар, Константин Янкаускас, директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

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В Германии коэффициент заражения коронавирусом вырос до 1,0

В ФРГ был зафиксирован небольшой рост коэффициента заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили эксперты Института имени Роберта Коха (RKI). Обозначаемый латинской буквой R показатель, определяющий, сколько здоровых людей заразились от одного инфицированного, вновь достиг в стране уровня в 1,0. 17 апреля Институт имени Роберта Коха сообщил, что показатель R опустился в Германии ниже единицы, отметив, что это свидетельствует о сокращении числа новых заражений SARS-CoV-2. При введении в ФРГ ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, глава RKI Лотар Вилер (Lothar Wieler), объяснил, что их целью является снижение коэффициента R до уровня 1,0 или ниже. Необходимость достижения этой цели с начала пандемии неоднократно подчеркивала и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).



Хроника событий 27 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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