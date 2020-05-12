Хроника пандемии: Прирост новых случаев в России не превысил 11 тысяч

В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,3 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 291 тысяч, выздоровели 1,5 млн человек. DW следит за развитием событий 13 мая.

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Число выявленных в России за сутки новых случаев заражения новым коронавирусом, по данным оперативного штаба, составило 10 028 человек. Всего с начала эпидемии в стране официально зарегистрирован 242 271 случай инфицирования SARS-CoV-2. 48 003 человека считаются выздоровевшими, 2212 пациентов скончались. Таким образом, суточный прирост числа зараженных в России уже в течение десяти дней не превышает 12 000. Удвоение общего числа инфицированных происходит раз в 11 дней.

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Пограничный переезд Киферсфельден

Власти Австрии заявили об открытии границы с Германией 15 июня. По словам министра по туризму Элизабет Кёстингер, это решение принято после консультаций с немецкой стороной. Но уже за месяц до полного открытия границы, 15 мая, вступят в силу правила, облегчающие ее пересечение.

Туристический концерн TUI намерен сократить 8000 рабочих мест

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Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных расходов на 30 процентов.

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Всемирный экономический форум (ВЭФ) считает, что краткосрочные перспективы перехода к альтернативным источникам энергии из-за пандемии COVID-19 находятся под угрозой. Как говорится в исследовании организации, 2020 год должен был стать поворотной точкой в этом глобальном процессе, однако пандемия оказалась "черным лебедем", угрожающим уничтожить плоды самого длительного периода экономического роста в истории".

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Число инфицированных коронавирусом нового типа в Германии с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, возросло до 171 306 человек (+798 за сутки). Выздоровевшими считаются 148 700, скончалось 7634 человека (+101 за сутки). Таким образом, в настоящее время выявлено около 15 тысяч человек, инфицированных коронавирусом.

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Нью-Йорк, Бродвей

Театры Бродвея в американском Нью-Йорке продлили отмену показа мюзиклов до 6 сентября в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Лиги Бродвея", ассоциации, объединяющей более 700 владельцев и художественных руководителей театров, продюсеров и других работников сферы. Как отмечается в заявлении, ассоциация в сотрудничестве с театральными союзами, правительственными чиновниками и экспертами в области здравоохранения работает над спасением театров. Представления на Бродвее были прекращены 12 марта.

Старейшая жительница Испании излечилась от COVID-19

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113-летняя жительница Испании излечилась от вызываемого коронавирусом легочной болезни COVID-19. "Мария Браньяс преодолела болезнь и чувствует себя хорошо", - заявила пресс-секретарь дома престарелых в испанском городе Олот. Браньяс является старейшей жительницей Испании, она пережила две мировые и гражданскую войну, а также эпидемию "испанки". Браньяс заразилась в доме престарелых, но болезнь протекала в легкой форме. Часть обитателей дома престарелых скончалась от последствий COVID-19.

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В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы семь новых случаев вызванных коронавирусом заболевания COVID-19 и восемь бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР. 750 бессимптомных носителей вируса находятся под наблюдением медиков. За минувшие сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

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Здание Европарламента в Брюсселе

Представители крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте - Европейской народной партии (EVP) - потребовали от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предпринять шаги к отмене пограничного контроля в странах Евросоюза с 15 мая. В документе также озвучено требование отменить обязательный карантин для граждан Евросоюза, которые въезжают в другие страны ЕС. Консерваторы считают, что на начальном этапе пандемии закрытие границ было оправдано, однако ныне ситуация с распространением коронавирусом в странах Евросоюза находится примерно на одном уровне, и ограничения потеряли смысл.

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Матчи в высшей футбольной лиге Португалии возобновятся с 4 июня. Правительство готово было возобновить игры с 30 мая, но руководству лиги необходимо время для инспекции стадионов, а также тестирования всех игроков на коронавирус. Чемпионат Португалии был прерван 8 марта. В турнире на тот момент было сыграно 24 тура из 34.

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Из обновленной математической модели, представленной учеными американского института IHME Университета Вашингтона в Сиэтле, следует, что к концу июля число скончавшихся от последствий COVID-19 в США может составить до 150 тысяч человек. Более высокое число прогнозируемых жертв, в частности, связано с тем, что многие штаты начали ослаблять карантинные ограничения. Все последствия этих послаблений станут ясны через несколько недель, отмечают ученые, учитывая время между заражением, тестированием, госпитализацией и возможной смертью пациента.

Пограничный контроль между Австрией и Швейцарией могут снять в июне

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Информация о закрытии границ на дорожных табло в Германии

Правительства Австрии и Швейцарии ожидают в ближайшее время прорыва в дебатах об открытии границы. "Мы находимся в очень тесном контакте со швейцарским правительством. Наша цель состоит в том, чтобы уже в следующие несколько дней договориться о значительных послаблениях, а с июня пограничный контроль может быть полностью прекращен", - заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в интервью швейцарской телекомпании SRF.

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Берлин представил собственную систему контроля за распространением коронавируса. Она базируется на трех факторах - индекс репродукции коронавируса (R), число новых заражений и наличие свободных коек в реанимациях - и работает по принципу светофора. Если R составляет меньше 1,1, число новых заражений - меньше 20 на 100 тысяч населения в неделю, а число свободных кроватей в реанимациях - более 75 процентов, то все три показателя показывают "зеленый" цвет, и можно продолжать ослаблять карантинные ограничения. При двух "желтых" сигналах власти должны подготовить меры противодействия, при двух "красных" – ввести новые ограничения.

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Американская фармацевтическая компания Gilead Sciences объединяет усилия с производителями дженериков в Индии и Пакистане, чтобы увеличить поставки на рынок своего препарата ремдесивир, показавшего положительные результаты при лечении вызванного коронавирусной инфекцией легочного заболевания Covid-19. С азиатскими производителями были заключены неисключительные лицензионные соглашения о выпуске и продаже средства в 127 странах, сообщает Gilead Sciences.

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Еврокомиссар по экономике, бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони полагает, что, несмотря на пандемию коронавируса, летний туристический сезон в Европе может состояться. "У нас определенно будет туристический сезон нынешним летом, тем не менее, при соблюдении определенных мер безопасности и ограничений", - заявил он в интервью, публикуемом газетой Süddeutsche Zeitung в среду, 13 мая. Сегодня Еврокомиссия планирует представить рекомендации для туристической отрасли, тяжело пострадавшей в связи с развитием пандемии коронавирусной инфекции.

Хроника событий 12 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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