Хроника пандемии: премьер Казахстана ушел на домашний карантин

Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус выявлен у более 7,9 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 433 тысяч человек, выздоровели - более 4 млн. DW следит за событиями воскресенья, 14 июня (время московское).

В Казахстане глава Минздрава госпитализирован, премьер самоизолировался

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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин находится на самоизоляции, сообщила глава его пресс-службы Зарина Нурланова. 12 июня Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область вместе с министром здравоохранения страны Елжаном Биртановым, у которого позднее был обнаружен коронавирус. Во время поездки Биртанов носил медицинскую маску, отмечает Нурналова. Премьер прошел тест, результат оказался отрицательным. Он продолжает работу по графику в режиме видеоконференцсвязи.

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Власти Узбекистана продлили до 1 августа карантинные меры. При этом были сняты некоторые ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки в отдельных регионах. В частности, 15 июня в некоторых регионах возобновится междугороднее железнодорожное сообщение, работа негосударственных дошкольных учреждений.

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В Латвии и Эстонии за минувшие сутки не выявлено новых случаев коронавируса, сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на латышский Центр профилактики и контроля заболеваний и эстонский департамент здоровья. В больницах Латвии находятся семь пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране коронавирус был обнаружен у 1097 человек, 28 умерли. В Эстонии заражение было выявлено почти у 2000 человек, 69 пациентов скончались.

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Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов госпитализирован из-за заражения коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда", - написал министр.

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Испания планирует открыть границу для других стран Евросоюза 21 июня, пишет газета El Pais. Исключение будет сделано для Португалии, граница с которой откроется 1 июля.

В ФРГ 16 июня стартует приложение для отслеживания распространения коронавируса

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В Нью-Дели родственники умершего от COVID-19 самостоятельно проводят кремацию

В индийской столице Нью-Дели 500 железнодорожных вагонов будут переоборудованы под мобильные госпитали для зараженных коронавирусом. Власти страны также сообщили, что увеличат число проводимых в мегаполисе тестов в три раза. За последние два дня в Нью-Дели было выявлено 2000 новых случаев заражения коронавирусом.

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В Германии приложение для смартфонов, предупреждающее о возможной опасности заразиться коронавирусом, будет официально запущено 16 июня, сообщает информагентство dpa. Приложение будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным вирусом SARS-CoV-2.

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В Германии за время пандемии выросло число тех, кто решился взять домой животное из приюта. По данным Немецкого союза защиты животных (Deutscher Tierschutzbund), в частности, в последние недели приют в Берлине за одни выходные получал рекордные 500 запросов по электронной почте.

В России - 8 835 случаев коронавируса за сутки

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В связи с открытием границ внутри ЕС немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn возобновляет движение пассажирских поездов в другие страны Европы. Речь идет о Швейцарии, Австрии, Италии, Чехии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Дании и Польше, сообщает пресс-служба DB.

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За минувшие сутки в России выявлено 8 835 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. За сутки скончались 119 пациентов с коронавирусом, полностью выздоровели 5 409 человек. Всего в России зафиксировано 528 964 случая заражения, из них 6 948 - с летальным исходом. Выздоровели 280 050 человек.

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В Украине выявлено 648 инфицированных за сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 106 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Общее число количество инфицированных составило 31 154 человек, 14 082 выздоровели, 889 умерли.

В США скончались 734 пациента с коронавирусом

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В США за 24 часа 734 пациента скончались от последствий коронавируса, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Общее число летальных исходов в стране поднялось до 115 300, число инфицированных превысило 2,07 миллиона.

++08.30++

Государственный совет Франции снял запрет на проведение массовых акций, установленный в свете распространения коронавируса SARS-CoV-2. Запрет на демонстрации "не является обоснованным" при нынешней эпидемиологической ситуации и соблюдении мер предосторожности, говорится в решении.

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Книжный фестиваль в Москве

Свободное посещение спортивных соревнований, кинотеатров, театров, массовые мероприятия могут разрешить в Москве уже в июле, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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За сутки 13 июня в Германии выявлено 247 новых заражений SARS-CoV-2, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 186 269 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, скончались 8787 пациентов (суточный прирост 6). Выздоровели в общей сложности около 172 200 человек, из них около 300 - за последние сутки.

Большинство новых инфекций в Китае приходится на Пекин

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В материковом Китае за сутки зарегистрировано максимальное с апреля число новых заражений вирусом SARS-CoV-2. Он выявлен у 57 человек, в 19 случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Из 38 активных внутренних случаев 36 зафиксированы в Пекине. Также выявлено 9 бессимптомных случаев. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Китае умерли 4634 человека, подтверждено 83 132 случая заражения.

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Коронавирусной инфекцией больны 112 человек, занятых на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода. Еще 24 человека выздоровели, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. По его словам, на строящийся объект около города Свободный переведены 64 врача из других регионов России. Медики "готовы к развитию ситуации в том числе и по негативному сценарию", заверил Орлов.

++ 02.10 ++

Чечня может смягчить карантинные ограничения во второй половине июня. "После введения дополнительного коечного фонда, предположительно после 20 июня, рассмотрим возможность послабления мер", - говорится в Telegram-канале главы региона Рамзана Кадырова. По его словам, в республике действует второй этап снятия ограничительных мер, в то время как "более 40 субъектов страны только приступают к первому этапу".

В Москве за сутки скончалось 50 человек

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Полиция Германии за время действия пограничного контроля, обусловленного распространением вируса, не впустила в страну почти 200 000 человек, заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью изданию Bild am Sonntag. Германия с 15 июня отменит пограничный контроль со Швейцарией, Францией, Австрией и Данией.

Хайме Маньялич

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Министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич покинул свой пост. Его должность займет доктор Оскар Энрике Парис, сообщил президент Себастьян Пиньера. Ранее ряд политиков и экспертов критиковали министра за слишком позднее введение ограничительных мер и неоднократные изменения в ведении статистики. В южноамериканской республике выявлено 167 355 заражений, 3101 человек с COVID-19 скончались.

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В Москве за сутки 13 июня скончались еще 50 человек, у которых был выявлен коронавирус. Всего в российской столице зафиксирована 3281 смерть среди больных COVID-19. По официальным данным, с начала эпидемии в Москве подтверждено почти 204,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 119 тысяч человек. В России общее число выявленных инфицированных за весь период наблюдения составляет 520 129 человек, но активных случаев - 238 659.

Хроника пандемии 13 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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