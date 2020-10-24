 Хроника пандемии: премьер Болгарии заразился COVID-19 | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 25.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Хроника пандемии: премьер Болгарии заразился COVID-19

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 43 млн человек в мире, более 1,1 млн скончались. Излечились более 31 млн пациентов. DW следит за событиями 26 октября.

Бойко Борисов

Бойко Борисов

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 43,2 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 31 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 26 октября (время московское).

++00.40++

Во Франции, по данным Минздрава, за сутки с 24 по 25 октября число новых заражений коронавирусом впервые превысило отметку в 50 000 случаев, достигнув 52 010 случаев. За последние 24 часа от последствий заражения COVID-19 в стране скончались 116 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии во Франции выросло до 34 761 пациента.

++00.01++

Глава правительства (председатель Совета министров) Болгарии Бойко Борисов заразился COVID-19. Об этом он сообщил 25 октября в Facebook. "После двух ПЦР-тестов сегодня получены положительные результаты на COVID-19. У меня общее недомогание, в настоящий момент по предписанию врачей я остаюсь на лечении дома", - отметил он. По словам премьера, вся информация о его контактах передана в региональную инспекцию здравоохранения. "Уверен, что при соблюдении всех мер я справлюсь!" - добавил премьер. По словам Борисова, он отложил все встречи и участие в любых общественных мероприятиях до 30 октября.

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 188 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 12 июня, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 7,5 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 3,5 млн человек, свыше 420 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Палатка на пивном фестивале Октоберфест

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия, Испания, Великобритания

    Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К концу мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: постепенное смягчение карантинных мер

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К 12 июня число инфицированных превысило 186 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,7 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России к 12 июня превысило 510 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: жесткий карантин принес результаты

    В Израиле к 12 июня коронавирус диагностирован более чем у 18 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

    К 12 июня в Иране зарегистрировано более 180 тысяч заболевших и более 8,5 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, новых случаев заражений нет. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


Смотреть видео 02:17

Коронавирус в Германии: отделы здравоохранения не справляются с ростом инфекций

Аудио- и видеофайлы по теме

Вторая волна коронавируса может убить бизнес в России  

Что делать, когда жертвой коронавируса стал близкий человек. Европа в фокусе  

Также по теме

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg Vitali Klitschko

Хроника пандемии: мэр Киева Кличко заразился коронавирусом 24.10.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 42 млн человек в мире, более 1,1 млн скончались. Излечились более 31 млн пациентов. DW следит за событиями 24 октября.

Russland Moskau Passanten mit Masken Roter Platz

Пандемия: Путин не видит необходимости возвращаться к строгому карантину 22.10.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 41 млн человек в мире, более 1,1 млн скончались. Излечились более 30 млн пациентов. DW следит за событиями 22 октября.

Russland Coronavirus

Пандемии: В России впервые более 17 тысяч новых заражений 23.10.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы 42 млн человек в мире, более 1,1 млн скончались. Излечились более 31 млн пациентов. DW следит за событиями 23 октября.

Реклама

Самые читаемые

В Госдепе рассказали DW о содержании разговора Помпео с Лукашенко  

Ольга Карач о том, кто подогревает протесты и на что еще пойдет Лукашенко  

Забастовка в Беларуси после ультиматума Лукашенко. Кто в ней участвует?  