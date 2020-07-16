Хроника пандемии: правозащитники опасаются вспышки коронавируса в лагерях для уйгуров в КНР

Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 14,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 605 тысяч человек, выздоровели около 8,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями воскресенья, 19 июля (время московское).

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Власти Баварии планируют оборудовать в аэропортах медцентры, где все вернувшиеся из отпуска могут бесплатно сдать тест на коронавирус. Об этом заявил глава правительства немецкой федеральной земли Маркус Зёдер (Markus Söder). В Баварии летние каникулы продлятся с 27 июля до 7 сентября.

Выставку Клода Моне в Потсдаме во время пандемии посетили 110 тысяч человек

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Почти 110 тысяч человек посетили выставку картин Клода Моне в дворце Барберини в немецком Потсдаме. Она открылась 22 февраля и изначально должна была закрыться 1 июня, но из-за пандемии этот срок был продлен до 19 июля. Музей был закрыт из-за локдауна с середины марта до 5 мая, после чего посещение стало возможно только с учетом ряда ограничений. На выставке на трех этажах были представлены 110 картин Моне.

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Предположительно, один из "лагерей по перевоспитанию" в провинции Синьцзян

Международная правозащитная организация "Общество защиты притесняемых народов" предостерегает от вспышки коронавируса в так называемых лагерях для перевоспитания в китайской провинции Синьцзян. Если из столицы региона Урумчи, ставшего очагом заболевания, оно перейдет в расположенные по соседству лагеря, то последствия могут быть катастрофическими, считают правозащитники. Они поясняют, что в лагерях, где содержатся в общей сложности около 1,8 млн человек, медпомощь оказывается не в полном объеме, и в тесном помещении одновременно находится большое число людей. Организация призывает закрыть лагеря.

По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств в так называемых лагерях для перевоспитания принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

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В армии Австрии служебных собак обучают определять по запаху людей с заболеванием SARS-CoV-2, даже при отсутствии симптомов. Как сообщает пресс-служба армии, обучение началось в начале июня, пока его проходит одна бельгийская овчарка. Ее планируется обучить также выявлять коронавирус на защитной маске, которую носил человек.

Минздрав Ирана пояснил заявление Роухани о 25 млн иранцах с SARS-CoV-2

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Иранский Минздрав пояснил заявление президента страны Хасана Роухани о том, что коронавирусом заражены около 30% населения Ирана. Это число основывается на данных тестов, которые не подходят для того, чтобы экстраполировать их на всю сложившуюся ситуацию, заявили в ведомстве. Накануне Роухани заявил, что в Иране коронавирусом могут быть заражены около 25 млн человек. Член правительственной спецгруппы по борьбе с коронавирусом сказал агентству ISNA, что речь идет о людях со слабыми симптомами, не нуждающихся в медицинской помощи.

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В Сирии проходят выборы в парламент (Национальный совет). Изначально голосование было запланировано на апрель, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. В стране открылись более 7,3 тысячи избирательных участков. Выборы завершатся в 20.00 по местному времени.

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В районе Фрайберг немецкого Штутгарта тестирование на коронавирус проходят около 400 жителей комплекса высотных домов. Ранее заболевание было выявлено у шести жильцов комплекса. От добровольного тестирования отказались лишь несколько человек, результаты будут готовы к середине следующей недели.

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Большинство жителей Японии считают, что Олимпийские игры, которые должны пройти в стране летом 2021 года, следует отменить либо снова перенести. Как следует из опроса, данные которого публикует японское информагентство Kyodo, лишь чуть менее четверти японцев (23,9%) считают, что Олимпиада-2021 в Токио должна состояться. 36,4% респондентов выступили за перенос соревнований, а около трети (33,7%) - за их отмену.

В Гонконге ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля

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В Гонконге прирост заболевших SARS-CoV-2 за последние сутки превысил 100 человек, что стало рекордным показателем. Об этом сообщила глава правительства региона Кэрри Лэм. Она отметила, что ситуация с коронавирусом в Гонконге стала "по-настоящему критической" и не находится под контролем.

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Пандемия вызвала в Израиле существенный рост количества фирм, объявивших о банкротстве. Только в июне о несостоятельности объявили 2038 компаний, сообщило министерство юстиции. Это на 75 процентов больше, чем месяцем ранее. По сведениям местных СМИ, кризис сильнее всего затронул сферу общественного питания и туризм, а также фирмы, специализирующиеся на проведении массовых мероприятий. По официальным данным, уровень безработицы в стране составляет около 21 процента.

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Абсолютное большинство (95 процентов) школ Японии намерены сократить летние каникулы, чтобы наверстать учебный план, затронутый режимом чрезвычайного положения, следует из опроса экономического издания Nihon Keizai Shimbun.

В России за сутки умерло 95 пациентов

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В России за сутки выявили 6 109 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. За это время выздоровел 3 481 пациент, умерли 95. Всего в стране зафиксировали 771 546 случаев коронавируса, вылечились 550 344 человека, скончались 12 342.

Трамп заменил очные предвыборные митинги на телефонные

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731 новый случай коронавируса COVID-19 выявлен в Украине за 24 часа, 354 человека из числа ранее заболевших выздоровели, восемь умерли, сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Президент США решил заменить очные предвыборные митинги со своими сторонниками на телефонные из-за угрозы вируса SARS-CoV-2, сообщил телеканал CNN. В июне он провел очную встречу со сторонниками в городе Талса, после чего местный департамент здравоохранения заявил о вспышке коронавируса, связав ее с митингом. 18 июля Трамп уже провел предвыборный митинг в новом формате со своими избирателями из штата Висконсин.

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Власти австралийского штата Виктория распорядились с 22 июля ввести обязательный масочный режим во втором по величине городе страны Мельбурне. Это вызвано всплеском новых заражений. Нарушителям грозит штраф в 200 австралийских долларов (122 евро), заявил глава правительства штата Дэниел Эндрюс. Ранее в городе был введен шестинедельный локдаун.

В США за сутки скончалось свыше 900 человек

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В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 16 новых заражений SARS-CoV-2 (в 3 случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 660 заражений.

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В Германии зафиксированы 202 новых заражения за сутки. Таким образом общее число зарегистрированных случаев в стране составило 201574. От последствий заражения за прошедшие сутки умер 1 человек. Общее количество смертей - 9084.

В одном из парков Нью-Йорка

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Свежие данные из США: 74710 новых заражений за сутки. Таким образом общее число инфицированных составляет 3,63 миллиона человек - первое место в мире. Число жертв пандемии увеличилось на 918 до 138782 человек.

Немцы массово прекращают платить по кредитам

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Сотни тысяч клиентов немецких банков последние несколько недель не платили по своим кредитным обязательствам. В одних только сбербанках прервались выплаты по 366 тысячам кредитных договоров. Правительство Германии из-за пандемии ввело мораторий на выплаты по кредитам, позволяющий перенести текущие выплаты, однако его действие истекло в конце июня.

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Страны G20 собираются обсудить продление моратория на выплаты по госдолгам беднейших стран мира из-за пандемии коронавируса. В апреле было принято решение, что для стимуляции экономик беднейших стран они могут заморозить выплаты по госдолгам на 12 месяцев. Во второй половине года может быть принято решение о продлении этого срока, на чем настаивают МВФ и гуманитарные организации.

На мясокомбинате Wiesenhof

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Очередная вспышка заражений на немецком мясокомбинате: коронавирус обнаружен у 66 сотрудников предприятия Wiesenhof в Нижней Саксонии, специализирующемся на курином мясе. Число инфицированных не достигло уровня, после которого власти вводят карантинные ограничения.

ВОЗ второй день подряд фиксирует рекорды

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) второй день подряд фиксирует абсолютный рекорд новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 во всем мире за сутки. Нынешнее значение - более 259 тысяч зараженных 18 июля. Это более чем на 20 тысяч превышает показатель 17 июля. Резкий рост заражений наблюдается в основном в США, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республике.

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Власти Амстердама призывают туристов и жителей города не посещать знаменитый район “красных фонарей” и блокировали несколько наиболее оживленных улиц на нем. После возобновления работы публичных домов 1 июля там наблюдается скопление людей.

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Южная Африка сместила Перу с пятого места по числу заражений коронавирусом в мире - на эту страну приходится около половины всех заражений на африканском континенте. Всего в ЮАР зафиксировано около 350 тысяч случаев, что чрезвычайно много при населении 57 млн человек. Заражениям наиболее подвержены бедные районы с проблемами с водоснабжением.

Хроника пандемии 18 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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