 Хроника пандемии: правительство ФРГ окажет многомиллионную помощь музеям | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 30.04.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: правительство ФРГ окажет многомиллионную помощь музеям

В мире продолжается пандемия SARS-CoV-2. Коронавирус зафиксирован более чем у 3,2 млн человек. Скончались свыше 220 тысяч, выздоровели около 1 миллиона человек. DW следит за событиями 30 апреля.

Скульптура женщины в маске

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer,  с начала пандемии общее число зараженных составляет более 3,2 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 220 тысяч, выздоровели около 1 миллиона человек. DW следит за развитием событий 30 апреля (время московское).

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Менеджмент Facebook сообщил, что в период пандемии число пользователей этой соцсети растет быстрее. Если в обычное время прирост составляет приблизительно 50 миллионов пользователей в квартал, то за первые три месяца 2020 года число активных пользователей выросло на 100 млн и достигло 2,6 млрд человек. Оборот компании в 1-м квартале вырос в годовом сравнении на 18 процентов и достиг 17,7 миллиардов долларов (около 16 млрд евро). Прибыль за этот период составила 4,9 млрд долларов (около 4,5 млрд евро).

Правительство Германии окажет финансовую помощь музеям

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Музеям и мемориалам в Германии в связи с эпидемией будет оказана финансовая помощь в размере 10 миллионов евро из федерального бюджета. По информации изданий медиагруппы Funke, ссылающихся на правительство ФРГ, средства предназначены в том числе на санитарно-техническое дооснащение учреждений культуры и оптимизацию управления потоками посетителей в условиях реализации антиэпидемиологических мероприятий.

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Президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в скором времени возобновить поездки по стране, приостановленные из-за эпидемии нового коронавируса. По словам Трампа, он уже на следующей неделе собирается посетить Аризону и Огайо и надеется на возобновление крупных встреч. "Я не могу представить встречу, на которой люди сидят через шесть стульев друг от друга. Я надеюсь на старые добрые мероприятия с 25 тысяч участников", - заявил Трамп.

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В первые майские дни граждан России вывезут авиарейсами из Египта, Таиланда, Германии, Индии, Китая и Азербайджана. Об этом сообщается на специальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ. Рейс из Каира в Москву отправится 1 мая в 09.40 утра по местному времени. "До рейса будут допущены жители только Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей", - говорится в сообщении. Также 1 мая будут выполнены рейсы Пхукет - Санкт-Петербург - Москва и Франкфурт-на-Майне - Москва. На 2 мая для россиян запланированы три рейса - из Дели, Шанхая и Баку. 3 мая два рейса вывезут россиян из Таиланда и Азербайджана.

Бруклинский мост в Нью-Йорке

Число скончавшихся в США превысило 60 тысяч человек

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В США число летальных исходов, связанных с заболеванием COVID-19, превысило 60 тысяч. По состоянию на 00.10 мск в Соединенных Штатах скончались 60 757 человек, или 184 в расчете на 1 миллион населения. Всего с начала эпидемии, по данным Worldometer, здесь инфицированы 1 052 203 человека, число выздоровевших составляет 144 423.

Хроника событий 29 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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  • Карета скорой помощи перед Боткинской больницей в Санкт-Петербурге, где проходят лечение несколько пациентов с коронавирусом.

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    Стремительный рост числа заболевших

    Первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы в конце января 2020 года. С тех пор их число, по официальным данным, какое-то время росло сравнительно низкими темпами. Однако начиная с 6 апреля количество новых заболевших в РФ начало ежедневно увеличиваться как минимум на 1000 человек. Прирост за сутки с 15 по 16 апреля составил 3448 случаев.

  • Сотрудница лаборатории в Санкт-Петербурге работатетс тестами на COVID-19.

    Коронавирус пришел в Россию

    Тестирование на коронавирус

    По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к 16 апреля в стране было проведено 1,61 млн тестов на COVID-19 и выявлено почти 28 тысяч заболевших. Сейчас в РФ зарегистрировано больше 10 видов тестов разной чувствительности от разных производителей. Ждать результата теста на коронавирус приходится от одного до пяти дней, а точность применяемых в РФ тестов составляет 80-90 процентов.

  • Врачи в защитных костюмах встречают в аэропорту Тюмени россиян и граждан СНГ, эвакуированных Москвой из китайского города Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавируса, в Тюмень.

    Коронавирус пришел в Россию

    Эвакуация россиян из Уханя

    5 февраля 2020 года Россия эвакуировала 128 своих граждан из китайского города Уханя, ставшего эпицентром распространения коронавирусной инфекции. Вместе с ними в Тюмень, вблизи которой располагается санаторий "Градостроитель", где вернувшиеся из Китая провели 14 дней на карантине, прибыли 16 граждан СНГ. На фото врачи в защитных костюмах встречают пассажиров этого рейса в аэропорту Тюмени.

  • Россияне вылетают домой из Нью-Йорка

    Коронавирус пришел в Россию

    Возвращение в Россию во время пандемии

    6 апреля 2020 года после временной приостановки авиасообщения с другими странами "Росавиация" возобновила рейсы по доставке домой россиян, оказавшихся во время пандемии COVID-19 за границей. Граждан РФ вывозили из США, Японии, Италии, Киргизии, Бангладеша, Черногории, Индии и некоторых других стран. Для россиян с неиспользованными билетами иностранных авиакомпаний перелет был платным.

  • Президент России Владимир Путин в защитном костюме во время визита в инфекционную больницу в поселке Коммунарка, где лечат больных с коронавирусом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Визит Путина в больницу в Коммунарке

    24 марта 2020 года президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом. Как заявил позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Путин отправился туда неожиданно, "без подготовки вообще". Яркий желтый цвет его защитного костюма врачи позже объяснили тем, что он подошел по размеру.

  • Президент России Владимир Путин 24 марта 2020 года пожимает руку главврачу инфекционной больницы в Коммунарке Денису Проценко. 31 марта у Дениса Проценко подтвердился диагноз коронавируса.

    Коронавирус пришел в Россию

    Президент на удаленке

    Во время визита в инфекционную больницу для пациентов с коронавирусом в Коммунарке Владимир Путин общался с ее главврачом Денисом Проценко, у которого впоследствии был выявлен коронавирус. После этого президент России перешел на удаленный режим работы и стал соблюдать "социальную дистанцию". 15 апреля Проценко написал в Facebook, что победил коронавирус и возвращается к полноценной работе.

  • Пожилой мужчина в защитной маске выгуливает собаку

    Коронавирус пришел в Россию

    Режим самоизоляции

    Чтобы замедлить скорость распространения коронавируса, 30 марта 2020 года в России для всех граждан был введен режим самоизоляции. Выходить из квартиры можно только в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома). Ездить на работу разрешается, если есть справка от работодателя. Нарушения караются штрафами и административным арестом.

  • Сотрудник полиции проверяет пропуск для въезда в Москву у водителя на Дмитровском шоссе.

    Коронавирус пришел в Россию

    Въезд в Москву по пропускам

    Одной из мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Москве, стало введение с 15 апреля 2020 года электронных пропусков для въезда в столицу. В первый день работы пропускной системы на подъездах к городу образовались пробки, а на станциях метро - огромные очереди. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал причиной этих неудобств "недисциплинированность" людей.

  • Сотрудник метро в Санкт-Петербурге протирает поручни вагонов дезинфицирующим раствором, чтобы сократить риск заражения коронавирусом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Общественный транспорт

    Из-за пандемии коронавируса количество пассажиров общественного транспорта в Москве и Санкт-Петербурге заметно уменьшилось. Чтобы сократить риск заражения коронавирусом, поручни вагонов метро регулярно протирают дезинфицирующим раствором.

  • Православные верующие в одном из омских храмов накануне Вербного воскресенья 11 апреля 2020 года.

    Коронавирус пришел в Россию

    Верующие в храмах

    Несмотря на пандемию коронавируса, многие верующие в России не отказались от посещения храмов. 10 апреля РПЦ призвала православных христиан в праздник Воскресения Господня и весь пасхальный период, продолжающийся 40 дней, молиться дома. Решение о применении этих рекомендаций, однако, должны принимать епархиальные архиереи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

  • Стеклянная миска, наполненная гречневой крупой.

    Коронавирус пришел в Россию

    Рекордный спрос на гречку

    В условиях пандемии коронавируса многие россияне начали спешно закупать продукты долгого хранения, в первую очередь - макароны, консервы и гречку, являющуюся в стране излюбленным национальным блюдом. Кроме того, из-за коронавируса взлетел спрос на чеснок и имбирь, которые считаются в России народными средствами для укрепления иммунитета.

  • Закрытые из-за коронавируса магазины на Даниловксом рынке Москвы

    Коронавирус пришел в Россию

    Малый бизнес на грани выживания

    Из-за коронавируса малый и средний бизнес в РФ, как и по всему миру, несет огромные убытки. В условиях пандемии 25 марта Владимир Путин объявил, что компаниям дадут отсрочку на полгода по кредитам и по всем налогам, кроме НДС. Во второй пакет помощи, представленный Путиным 15 апреля, входят финпомощь на зарплаты сотрудникам, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

  • Коробки с аппаратами ИВЛ и другим оборудованием, необходимым для борьбы с коронавирусом, на борту российского самолета, готовящегося к вылету в США.

    Коронавирус пришел в Россию

    Дефицит аппаратов ИВЛ

    Аппараты ИВЛ играют решающую роль в спасении пациентов с тяжелой формой COVID-19. 7 апреля министр промышленности РФ Денис Мантуров на совещании с Владимиром Путиным заявил, что они являются в стране "очень дефицитной позицией", но объем их производства наращивается. Неделей ранее Госдеп сообщил, что Россия продала США партию ИВЛ и другого медоборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

  • Строительство корпусов новой больницы для пациентов с коронавирусом в деревне Голохвастово в Троицком административном округе Москвы.

    Коронавирус пришел в Россию

    Больница в деревне Голохвастово

    После вспышки коронавируса в Китае в провинции Хубэй за 10 дней была построена новая больница для пациентов с этим диагнозом. В России в середине марта тоже начали строить больницу для пациентов с COVID-19 - в деревне Голохвастово, расположенной в Троицком административном округе Москвы. Планируется, что объект будет сдан уже в мае.

  • Фото, изображающее замной шар, пораженный коронавирусом, с вонзенным в него шприцом.

    Коронавирус пришел в Россию

    Работа над вакциной

    Ученые в России, как и по всему миру, ведут активную работу по исследованию коронавируса и разработке вакцины против него. По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, соответствующие исследования проводятся в стране в семи научных центрах. По словам министра, в ближайшее время должны начаться клинические испытания первых российских вакцин-кандидатов.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 14:20

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Ссылки в интернете

Статистика распространения коронавируса SARS-CoV-2 в мире от Института имени Роберта Коха

Аудио- и видеофайлы по теме

Лукашенко и выводы комиссии ВОЗ: угрожает ли Беларуси на самом деле Covid-19. DW Новости (14.04.20)  

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