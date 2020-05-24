Хроника пандемии: Пескова выписали из больницы

Коронавирусом в мире заражены более 5,5 млн человек, скончались более 340 тысяч, выздоровели более 2,3 млн. DW следит за событиями понедельника, 25 мая.
В мире растет число заражений коронавирусом SARS-CoV-2. Всего инфицированы более 5,5 млн человек, указано на сайте международной группы волонтеров Worldometers. От COVID-19 скончались более 340 тысяч человек, выздоровели более 2,3 млн. DW следит за событиями понедельника, 25 мая.
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В Германии тестируют новый препарат: Федеральный институт медикаментов и медицинской продукции (BfArM) допустил продукт французской компании Abivax ABX464 для клинических испытаний на пациентах с COVID-19. Специалисты проведут плацебо-контролируемое исследование, чтобы проверить эффективность препарата для лечения на ранних стадиях пожилых пациентов или пациентов с высоким риском осложнений. Всего в испытаниях примут участие 1034 больных, причем 200 из них - из Германии.
++ 18.10 ++
Врачи Венского медицинского университета сообщили об успешной трансплантации легких пациентке, перенесшей COVID-19. Вмешательство было срочно необходимо, в противном случае 45-летней больной грозила смерть от дыхательной недостаточности. Пересадка состоялась неделю назад. Для операции женщину на вертолете доставили в Вену из Клагенфурта. К этому моменту в ее ПЦР-тесте еще выявлялось наличие коронавируса, однако сама пациентка была признана незаразной.
Пескова выписали из больницы
++ 17.50 ++
Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России выписали из больницы, где он лечился от COVID-19. Песков подтвердил, что после выписки ему предстоит еще две недели находиться дома в изоляции. Он был госпитализирован после положительного теста на коронавирус 12 мая вместе с супругой Татьяной Навкой. Она вылечилась и покинула клинику раньше мужа - 21 мая.
++ 17.40 ++
В России с 1 июня начнут постепенно снимать ограничения, касающиеся внутреннего туризма. Об этом объявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией.
Испания отменяет обязательный карантин для иностранцев
++ 17.00 ++
Испания с 1 июля отменяет введенное на фоне пандемии коронавируса требование, согласно которому все прибывающие в страну иностранцы должны провести две недели на карантине.
По данным на вечер 25 мая, число заражений коронавирусом в Испании составляет 282 852 случая. С начала пандемии от COVID-19 в стране скончались 28 752 пациентов.
++ 16.00 ++
Правительство Германии планирует до 5 июля продлить режим социального дистанцирования в целях преодоления пандемии коронавируса. В частности, речь идет о соблюдении дистанции в 1,5 метра при контактах между отдельными людьми и обязательном ношении масок "в определенных общественных местах", включая продуктовые магазины и транспорт.
++ 14.15 ++
Премьер-министр России Михаил Мишустин порекомендовал россиянам отказаться в этом году от отдыха за границей. Он указал, что ВОЗ не давала рекомендаций на возобновление поездок за рубеж, хотя некоторые страны уже заявляют об отмене карантина, введенного у них ранее из-за коронавируса.
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Министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило о предположительном втором случае заражения человека коронавирусом от норки. В то же время глава министерства Карола Схаутен в письме, направленном в Национальный институт здравоохранения и окружающей среды (RIVM), подчеркнула, что считает вероятность передачи вируса от животного к человеку "ничтожной". О первом случае заражения человека вирусом SARS-CoV-2 от норки власти страны сообщили на прошлой неделе.
В России выявлены 8946 новых случаев заражения
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В Астрахани в доме-интернате для престарелых и инвалидов коронавирус выявлен у 97 проживающих там пожилых людей и 27 сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Астраханской области. В результате госпитализированы 123 человека, в том числе пять пожилых людей с отрицательным тестом, но неблагоприятной симптоматикой. Шесть сотрудников дома-интерната лечатся от коронавируса на дому. По данным Минздрава РФ за 25 мая, с начала пандемии в Астраханской области коронавирус был выявлен у 1558 человек. Суточный прирост в регионе составил 57 случаев. Число жертв COVID-19 в Астраханской области составляет на данный момент 13 человек.
++ 11.30 ++
Число заражений коронавирусом в России, по данным сайта стопкоронавирус.рф к утру 25 мая, достигло 353 427 человек. За прошедшие сутки в РФ выявлено 8946 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Количество жертв легочной болезни COVID-19 составило в стране 3633 пациента.
++ 08.10 ++
Власти Греции разрешили туристам с 25 мая - спустя более чем два месяца - вновь посещать все греческие острова в Эгейском и Ионическом морях, прибывая туда как на самолетах, так и на паромах. Кроме того по всей стране возобновили работу предприятия общественного питания - ранее они предлагали клиентам блюда только на вынос.
++ 07.10 ++
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом и был помещен в больницу. Об этом сообщил сам Кара-оол в видеообращении в инстаграме. По словам политика, вместе с ним в больнице находятся и другие чиновники. Согласно официальным данным, в настоящее время в Туве выявлены 628 случаев заражения SARS-CoV-2, один человек скончался.
Число инфицированных в ФРГ увеличилось до 178 570 человек
++ 06.30 ++
В Германии число инфицированных SARS-CoV-2, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 25 мая, достигло 178 570 человек. Суточный прирост - 289 случаев. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 10 человек - до 8257. Число выздоровевших - более 160 300.
++ 05.30 ++
В материковом Китае за сутки зарегистрированы 11 случаев заражения новым коронавирусом, все ввезены из-за рубежа. Всего с начала эпидемии в декабре 2019 года коронавирусом SARS-CoV-2 в Китае инфицированы 82 985 человек. Общее число жертв не изменилось - 4634 человека.
++ 04.15 ++
На скотобойне в нидерландском городе Грунло на границе с Германией коронавирусом заболели 147 работников. Из них 79 человек живут в Германии, 68 – в Нидерландах, пишет местная газета De Gelderlander. Всего в фирме работают 657 человек. Ранее власти закрыли предприятие и предписали 600 его работникам оставаться дома на карантине.
++ 03.30 ++
После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биооружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести больший ущерб людям и экономике, чем "традиционные" нападения, говорится в заключении экспертов. Его приводят издания Funke Mediengruppe. Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу.
Правительство ФРГ готовит программу поддержки малого и среднего бизнеса
++ 03.00 ++
Немецкие компании, в которых работают менее 250 сотрудников, смогут получать каждый месяц сумму до 50 тысяч евро в период с июня по декабрь этого года. Такие меры планирует принять министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) для поддержки малого и среднего бизнеса, который не может работать в полном объеме из-за действующих в стране ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, пишет Neue Osnabrücker Zeitung.
Заявки на получение помощи смогут подавать предприятия, индивидуальные предприниматели и люди свободных профессий. Для получения помощи им необходимо будет доказать, что их доходы в апреле и мае этого года сократились по меньшей мере на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Будут рассматриваться также заявки от тех, кто уже получил помощь на федеральном или региональном уровнях.
++ 02.20 ++
Матч Лиги чемпионов УЕФА "Ливерпуль" - "Атлетико" (Мадрид) мог стать причиной массового заражения жителей Великобритании коронавирусом. Матч прошел 11 марта в присутствии более 52 тысяч зрителей, из них около 3000 прилетели из Испании. В итоге в больницах Ливерпуля через 25-35 дней после игры умер 41 пациент, которые заразились коронавирусом на футбольном матче. Это следует из исследования аналитической компании Edge Health для британской Национальной службы здравоохранения (NHS).
США запретили въезд в страну лицам, посещавшим Бразилию
++ 01.50 ++
США запретили въезд в страну тем иностранцам, которые посещали Бразилию за 14 дней до прибытия. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря президента США Кейли Макинэни. Норма вступает в силу 28 мая.
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Президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает игнорировать правило соблюдения дистанции во время пандемии коронавируса. Он пожимал руки своим сторонникам, которые собрались перед зданием президентского дворца, а также обнимал некоторых из них. В начале на нем была маска, затем политик ее снял.
Бразилия ранее вышла на второе место по числу заболевших коронавирусом в мире. В стране, по данным Worldometers, инфицированы более 360 тысяч человек, более 22 тысяч погибли. Болсонару ранее резко выступал против карантинных мер, а коронавирус называл "легким гриппом".
Берлин готов принять пациентов из Москвы
++ 00.20 ++
Клиники в Берлине могут принять пациентов с коронавирусом из Москвы, заявил правящий бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер (Michael Müller) газете Tagesspiegel.
Совместно с клиникой Charite берлинские власти предложили помощь Италии, в итоге клиника приняла пациентов из Франции, говорит Мюллер. "Мы хотим помогать дальше, если наши больницы имеют такую возможность. Я отправил такое предложение также нашему городу-партнеру Москве", - сказал бургомистр. Ответа он, по его словам, пока не получил.
++ 00.15 ++
В Киргизии начинает работать общественный транспорт, открываются рынки, кафе, рестораны, музеи, театры, библиотеки, спортзалы и бассейны. В них должны соблюдаться новые санитарные нормы: дезинфекция помещения, ношение масок и перчаток и соблюдение дистанции. В стране остаются закрытыми детские сады, запрещено проведение массовых мероприятий.
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Даже при второй волне эпидемии коронавируса ввести повторную изоляцию в Бельгии будет уже невозможно, говорит министр внутренних дел страны Питер де Крем. В этом случае, по его словам, необходимо будет массово тестировать людей и отслеживать контакты инфицированных. Новый локдаун невозможен организационно, считает министр.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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