Хроника пандемии: Пасха в Германии попадает под карантин

В мире стремительно растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который может вызвать заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 860 тысяч, от последствий заражения умерло свыше 42 тысячи человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения вируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 1 апреля (время московское).

Пасха в Германии попадает под карантин

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Федеральное правительство Германии и власти федеральных земель договорились продлить существующие ограничительные меры и на период после пасхальных праздников, отмечаемых в середине апреля. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) после телефонной конференции с премьер-министрами земель. Кроме того, власти призывают граждан отказаться от частных поездок во время пасхальных каникул.

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Коронавирус выявлен у четырех сотрудников Роскосмоса, сообщила российская госкорпорация. Заразившиеся не имели контактов с экипажем космического корабля "Союз МС-16", который готовится к старту 9 апреля с Байконура, пишет "Интерфакс".

Чечня закрывает границы

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Из-за пандемии коронавируса Чечня первой среди российских регионов полностью закрывает границы республики. С 5 апреля будет полностью остановлен въезд и выезд наземным и авиационным транспортом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram. Исключение составит транспортировка продовольствия и медицинские перевозки, уточнил он.

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Британский престолонаследник принц Чарльз впервые выступил с обращением к общественности после перенесенной коронавирусной инфекции. "Никто из нас не может сказать, когда это закончится. Но этом закончится", - заявил он и призвал не терять надежды и веры в себя и других.

НАТО может взять на себя координирующую функцию

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НАТО может взять на себя координирующую функцию в борьбе против коронавируса, в частности, в области логистики при организации транспортных рейсов, заявил глава альянса Йенс Столтенберг. Он пообещал использовать все возможности, чтобы помощь особенно пострадавшим в ходе пандемии странам. При этом главной задачей НАТО остаются сдерживание и оборона, подчеркнул он и напомнил, что существовавшие до сих пор угрозы, такие как международный терроризм, никуда не исчезли, поэтому НАТО должна оставаться дееспособной, несмотря на пандемию SARS-CoV-2.

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За прошедшие две недели правительство Германии организовало возвращение в страну 187 тысяч отпускников, не имевших возможности вернуться в страну в связи с отменами авиарейсов и закрытием границ, в их числе 3 тысячи граждан других стран ЕС. Больше всего - около 12 тысяч - немецких граждан остаются в Новой Зеландии. Еще несколько тысяч немцев не могут вернуться из Таиланда и ЮАР.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал пандемию коронавируса наиболее тяжелым глобальным кризисом со времен Второй мировой войны. Она угрожает каждому жителю планеты и, по всей видимости, приведет с самой серьезной рецессии за последнее время, заявил он. Кроме того, по словам главы ООН, пандемия коронавируса может усилить нестабильность, волнения и конфликты во всем мире. Поэтому Гутерриш призвал мировое сообщество дать "более сильный и эффективный ответ " на глобальную вспышку коронавирусной инфекции.

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Бундесвер продолжает доставлять тяжелобольных пациентов из Северной Италии на лечение в Германию. Специально оборудованный аэробус вылетел в Бергамо, чтобы забрать шесть больных пневмонией COVID-19 и доставить их в Кельн, сообщила пресс-служба военной авиации ФРГ.

Фон дер Ляйен предложила создать инструмент помощи пострадавшим компаниям

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложила создать европейскую программу помощи компаниям, вынужденным из-за пандемии переводить сотрудников на сокращенный график. Подобные меры были приняты во время финансового кризиса в 2008 году и помогли миллионам людей и компаний, отметила она в распространенном в соцсетях видеопослании. Новый инструмент SURE должен поддержать страны, наиболее сильно пострадавшие от коронавируса, в том числе Италию и Испанию и позволить сохранить во время кризиса миллионы работчих мест, указала фон дер Ляйен.

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Таджикистан остается одной из немногих стран мира, в которых до сих пор нет ни одного официально подтвержденного случая коронавируса SARS-CoV-2. Более 700 исследований на коронавирус, проведенные в Таджикистане, дали отрицательные результаты, сообщила постоянный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Душанбе Галина Перфильева. По ее словам, Минздрав Таджикистана совместно с ВОЗ направляли материал для подтверждения отрицательных случаев в Москву и Лондон, все повторные исследования отрицательных результатов в Таджикистане тоже получили негативные результаты.

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Жесткий карантин в китайском городе Ухань, введенный в самом начале вспышки коронавируса SARS-CoV-2, позволил предотвратить до 700 тысяч случаев заражения и значительно затормозить распространение инфекции, сообщила группа ученых из Китая, США и Великобритании. По их мнению, первые 50 дней карантина в Ухане позволили другим городам в КНР выиграть ценное время для подготовки собственных ограничительных мер.

Путин работает дистанционно и ежедневно проходит тесты на коронавирус

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Президент РФ Владимир Путин перешел на дистанционный режим работы, совещание с правительством 1 апреля впервые пройдет посредством телеконференции. В связи с распространением коронавируса Путин изменил манеру приветствия и не здоровается за руку при личных встречах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, после визита в московскую городскую клиническую больницу (ГКБ) № 40 в Коммунарке Путин и все его сопровождавшие ежедневно сдают тесты на коронавирус. Накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что заражен SARS-CoV-2.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал помощь местным авиакомпаниям в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Авиаперевозки являются ключевой инфраструктурой страны, их нельзя ставить под угрозу, заявил он в парламенте.

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Пик заболеваемости коронавирусом в России может быть достигнут в ближайшие 10 дней, считает глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов. При этом он сослался на положительный эффект ограничительных мер, принятых властями. Число инфицированных может вырасти на пике максимум в 10 раз, уверен эксперт.

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Американский производитель табачной продукции British American Tobacco работает над созданием вакцины от коронавируса. Как предполагается, биотехнологическое подразделение корпорации Kentucky BioProcessing при поддержки государственных ведомств с июня сможет производить от одного до трех миллионов доз в неделю. В настоящее время идут доклинические испытания препарата.

Число заражений коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч человек

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В Испании число выявленных заражений коронавирусом составило 102 136 человек. За сутки здесь зарегистрировано более 6 тысяч новых случаев. С начала пандемии в стране скончались 9053 пациента, 22 647 выздоровели.

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Самым возрастным пациентом в мире, который перенес COVID-19 и выписан из стационара с диагнозом "здоров", стал 93-летний житель Индии. Как сообщает издание Times of India, живущие в на юге страны Томас Абрахам и его 88-летняя супруга заразились коронавирусом в гостях у сына и невестки, которые в марте путешествовали по Италии. В течение нескольких дней состояние пожилых людей, помещенных в отделение интенсивной терапии, оценивалось как критическое. В Индии в данный момент зарегистрированы 1400 случая заражения коронавирусом, 38 человек скончались.

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Минздрав Беларуси сообщил о втором скончавшемся от последствий заражения коронавирусом. В сообщении белорусского ведомства подчеркивается, что это "предварительные данные" и речь идет о "возрастном пациенте". Под медицинским наблюдением и на лечении, по данным ведомства, находятся 157 человек.

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В Европе общее число погибших от коронавирусной инфекции превысило 30 000 человек. На данный момент это самый пострадавший от пандемии контент. В глобальном масштабе больше всего жертв зарегистрировано в Италии - 12 428, Испании - 8 189 и Франции - 3523. В Китае за все время с начала вспышки инфекции в провинции Хубэй, с конца декабря 2019 года по 1 апреля 2020 года, погибли 3305 человек.

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В России за сутки - 440 новых случаев инфицирования

За сутки в России выявлено 440 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, общее число инфицированных выросло до 2777 человек. Число скончавшихся от болезни выросло на 7 человек - до 24. В общей сложности 190 человек выздоровели.

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Московский аэропорт "Шереметьево" с 1 апреля временно закрывает международный терминал D. Как сообщает "Интерфакс", решение принято из-за падения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса. Ранее, 20 марта, "Шереметьево" приостановило работу международных терминалов E и С. После 1 апреля все международные рейсы будут обслуживаться в терминале F. Прилетающие из-за рубежа пассажиры продолжат проходить тройной медицинский контроль: на борту, в зонах прилета и получения багажа.

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Число жертв пандемии коронавируса в США превысило 4000 человек. За последние сутки зарегистрировано рекордное количество летальных случаев, вызванных пневмонией COVID-19. Ее жертвами за это время стали 865 человек. Всего в Соединенных Штатах, по данным Worldometer, выявлено около 188 600 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Больше всего инфицированных - 75 983 - в штате Нью-Йорк, в Нью-Джерси выявлено 18 696 случаев.

В мире от COVID-19 скончались более 42 000 человек

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Во всем мире от последствий коронавирусной инфекции COVID-19 скончались более 42 000 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования превысило 850 000, выздоровели 178 100 человек. В Германии число инфицированных составляет около 72 000. Скончались 775 человек, выздоровели 16 100.

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Первые два случая заражения коронавирусом зарегистрированы у коренного населения Колумбии - индейцев. Учитывая то, что индейцы живут в племенах и обладают слабой имунной системой, вирус у этой группы населения может быстро распространиться, предупреждают врачи.

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В Южной Корее за последние сутки зарегистрирован 101 новый случай заболевания COVID-19, сообщают Корейские центры по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). Общее число зараженных коронавирусом нового типа в стране достигло 9 887. Три человека скончались. Количество летальных исходов таким образом выросло до 165.

Потеря вкуса и обоняния - важные симптомы заболевания

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Потеря вкуса и обоняния является, по данным британских ученых, одним из симптомом заражения коронавирусом. Исследование показало, что это отмечается в 60 процентах всех случаев заболевания. Ученые рекомендуют людям, у которых появились эти симптомы, не дожидаясь теста на коронавирус, уйти в добровольный карантин.

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Министр обороны США МАрк Эспер заявил, что не видит никакой необходимости в эвакуации моряков авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт"). "Мы направим туда медицинскую помощь и дополнительный медицинский персонал", - заявил он.

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Власти Бразилии разрешили использовать армию для осуществления мероприятий по борьбе с коронавирусом. В частности, военные будут помогать в охране общественного порядка, обеспечивать безопасность больниц и медицинского персонала, помогать при распределениии медикаментов и проведении тестов на SARS-CoV-2. Число инфицированных в стране составляет 4500 человек, 165 из них скончались.

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В Лондоне от COVID-19 скончался тринадцатилетний подросток. Каких-либо предзаболеваний у него не было.

Нидерланды продлили действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер

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США нужно преодолеть "мучительные две недели" в борьбе с коронавирусом COVID-19 перед тем, как можно будет говорить о тенденции к улучшению обстановки, заявил Дональд Трамп. На утро среды в США зарегистрировано 185 270 инфицированных COVID-19, 3780 пациентов с вирусом умерли, 6215 человека полностью вылечились.

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Капитан американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") запросил командование ВМС США о срочной помощи в связи со вспышкой коронавируса на его борту. Инфицированы более ста человек из более чем четырехтысячного экипажа. "Мы не на войне. Морякам не нужно умирать", - заявил капитан Брет Крозье.

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В Нидерландах действуют жесткие противоэпидемические мероприятия

Нидерланды продлили действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер до конца апреля. До 28 апреля остаются закрытыми школы, рестораны, бары. Рост числа инфицированных не оставляет нам другого выбора, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. За 24 часа число инфицированных в стране увеличилось на 225 случаев и достигло 12667 человек. 1039 человек скончалось, почти 4 700 находятся в больницах.

Хроника событий 31 марта>>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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