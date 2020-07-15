Хроника пандемии: общее число инфицированных в Германии превысило 200 000

Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13,6 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 585 тысяч человек, выздоровели более 7,9 млн пациентов. ТТакие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 16 июля (время московское).

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Число жертв коронавируса в США превысило отметку в 140 000 человек. От связанных с SARS-CoV-2 заболеваний скончались 140 140 человек, сообщил портал Worldometer.

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Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) пригрозил введением новых ограничительных мер в случае массовых случаев безответственного поведения отпускников, комментируя недавние события на популярном среди немецких туристов испанском острове Майорка. "Такое поведение не только опасно, но и бесцеремонно по отношению ко всем, кто хочет провести свой отпуск в безопасности", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke. Накануне власти Майорки распорядились закрыть на два месяца ряд баров в центре столицы Пальмы-де-Майорка, а также в городе Магалуф на западе острова. Причиной стали вечеринки, гости которых не носили защитные маски и не соблюдали необходимую дистанцию в 1,5 метра. Их устраивали в основном туристы, в том числе из Германии и Великобритании.

В Германии число заражений превысило 200 тысяч

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В Германии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 534 до 200 260, сообщил Институт имени Роберта Коха. Число выздоровевших составило 186 400 пациентов. За последние 24 часа скончались семь человек, число летальных исходов тем самым возросло до 9078.

Порт Шанхая

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Китай отчитался о росте экономики впервые с начала пандемии коронавируса. В стране зафиксирован экономический рост в 3,2 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. В Китае снято большинство карантинных ограничений, вновь работают предприятия и магазины. В предыдущем квартале экономика Китая рухнула на 6,8 процента. Это стало сильнейшим падением с 1960-х годов.

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В США 15 июля выявлено 71 670 человек, заразившихся коронавирусом. Это почти рекордный показатель за день, на 100 случаев больше было зафиксировано лишь 10 июля. Заболеваемость COVID-19 в США резко выросла в конце июня.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал повторный тест на коронавирус, и он вновь оказался положительным. Как сообщает телеканал CNN Brazil, Болсонару чувствует себя хорошо: у него нет ни повышенной температуры, ни проблем с дыханием.

Снизилась смертность среди тяжелых пациентов

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Пациенты с COVID-19 в отделении реанимации в бразильском Сан-Паулу

Смертность от COVID-19 среди пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, снизилась примерно на треть с начала пандемии, это следует из публикации в научном журнале Anaesthesia. Согласно одному из исследований, упомянутых в статье, в конце марта доля смертности среди тяжелых пациентов составляла 60 процентов, а в конце мая - 42 процента. Ученые считают, что смертность удалось снизить в том числе благодаря улучшившемуся уходу в больницах и снижению нагрузки на отделения реанимации.

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Число умерших от последствий заражения коронавирусом в странах Латинской Америки и Карибского бассейна превысило 150 тысяч человек. Наиболее пострадавшим от SARS-CoV-2 регионом остается Европа: здесь заболевание унесло жизни более 200 тысяч человек.

Хроника пандемии 15 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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