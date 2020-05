Хроника пандемии: общее число зараженных в Европе превысило два миллиона

В мире растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, этой инфекцией заразились уже свыше 5,2 млн человек на планете, скончались от нее - около 340 тысяч. Выздоровели более 2,1 млн человек. DW следит за событиями субботы, 23 мая.

++ 22.30 ++

Франция планирует открыть новый футбольный сезон Лиги 1 (чемпионата Франции по футболу) 23 августа 2020 года. Первый матч национального турнира Лиги 2 должен состояться на день раньше, 22 августа.

В конце апреля сезон обоих футбольных дивизионов был досрочно завершен во Франции из-за пандемии коронавируса.

По данным сайта Worldometers, с начала пандемии в стране было выявлено 182 469 заражений коронавирусом, 250 из них - за последние сутки. Число смертей, связанных с заболеванием COVID-19, составляет 28 332 случая.

++ 22.00 ++

Общее число зараженных коронавирусом в Европе с начала пандемии превысило два миллиона человек. Это - результат подсчетов, сделанных журналистами информагентства AFP на основании официальных правительственых данных. При этом около двух третей из 2 001 995 зарегистированных случаев заражения коронавирусом приходятся на пять стран: Россию, Великобританию, Испанию, Италию и Францию, указывает. С начала пандемии в Европе скончались 173 133 пациента с диагнозом COVID-19.

++ 21.30 ++

В США федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) сообщили, что число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии достигло в Соединенных Штатах 1 595 885 случаев. Таким образом, суточный прирост составил в стране 24 268 случаев инфицирования.

Число жертв COVID-19 возросло за сутки на 1852 пациента и составило 96 002 человека.

++ 21.00 ++

Иран продолжает снимать ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. 24 мая по всей стране откроются музеи и памятные исторические места, сообщил президент страны Хасан Роухани. С 25 мая на протяжении шести часов ежедневно снова будут открыты для посещения религиозные святыни. 30 мая все члены правительства Ирана, работавшие до сих пор из дома, должны будут вернуться в свои кабинеты. По данным Минздрава страны за сутки в Иране было выявлено 1869 новых случаев заражения коронавирусом, число жертв увеличилось за этот период на 59 человек до 7359 пациентов.

В Испании прошли акции протеста

++ 20.30 ++

В городах Испании прошли акции протеста с участием тысяч представителей гражданского общества. Они требуют немедленной отставки правительства, не способного, по мнению протестующих, справиться с пандемией и ее социально-экономическими последствиями.

++ 20.00 ++

В Хорватии впервые с 9 марта не было зарегистрировано ни одного нового заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса составляет в стране на сегодня 2243 человека. От последствий вызываемой коронавирусом легочной болезни COVID-19 в Хорватии с начала пандемии скончались 99 человек.

++ 19.30 ++

В штате Нью-Йорк, население которого составляет около 19 млн человек, число пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом за одни сутки, впервые за последние два месяца опустилось ниже ста и составило 84 пациента. Губернатор штата Эндрю Куомол назвав эти данные подтверждением того, что власти предпринимают правильные шаги по борьбе с пандемией. На пике пандемии, пришедшемся на март-апрель, в штате от COVID-19 умирали до 800 человек за сутки. К сегодняшнему дню в штате было выявлено более 360 000 случаев заражения коронавирусом, 29 000 скончались.

В Италии снижается число летальных случаев

++ 19.00 ++

В Италии постепенно снижается число пациентов, умерших от последствий COVID-19 за сутки. За 24 часа жертвами коронавируса в Италии стали 119 человек. Для сравнения: за предшествующие сутки в стране скончались 130 пациентов с таким диагнозом. С начала пандемии в Италии скончались в общей сложности 32 735 больных COVID-19. За последние сутки число заражений увеличилось здесь на 669 случаев. Всего в стране зарегистрировано 229 327 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса.

++ 18.30 ++

Возобновлено движение по автотранссе, соединяющей Австрию и Словакию. Накануне вернувшиеся домой граждане Словакии узнали, то они должны будет провести две недели карантина не у себя дома, а в специальных общежитиях. В ответ более ста человек заблокировали движение по трассе. В субботу удалось достичь компромисса - вернувшиеся в Словакию будут оставаться в общежитиях до тех пор, пока у них на телефоне не будет активировано приложение, отслеживающее передвижения. Правительство страны обещало, что приложение заработает еще неделю назад, но пока не получило разрешения от Apple и Google на использование его в своих мобильных операционных системах.

++ 18.00 ++

У 40 человек во Франкфурте-на-Майне диагностирован коронавирус после их участия в церковной службе. Все они собирались 10 мая в баптистской церкви, где проводятся службы на немецком и русском языках. По данным городских властей, большинство из заразившихся переносят вирус в легкой форме, только один прихожанин госпитализирован. Церковные службы в Германии были возобновлены 1 мая, при условии соблюдения всех гигиенических норм и правил социального дистанцирования.

В Германии прошли акции протеста

++ 17.30 ++

Противники ограничительных мер во время пандемии коронавируса в субботу вновь вышли на акции в городах Германии. В Берлине, по данным полиции, было заявлено 30 митингов, как против ограничений, так и за них, все они прошли без происшествий. В Штутгарте также прошло несколько митингов, но они собрали меньше участников, чем в предыдущие недели. Ряд акций, например, в Мюнхене, не состоялись из-за дождя.

++ 17.00 ++

В Турции в субботу вступил в силу комендантский час, он действует по всей стране до вторника, дня окончания праздника Байрам. Таким образом власти страны хотят предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Разрешено посещать аптеки, продуктовые магазины, запрещены общие молитвы в мечетях и визиты к родственникам и друзьям. Турция начала ослаблять антиэптдемиологические ограничения, однако опасается, что праздники приведут к новой вспышке. По данным министерства здравоохранения страны, инфицированы около 155 тысяч человек, общее число погибших составляет около 4300.

++ 16.30 ++

Скоро туристы снова смогут отправиться на отдых в Испанию. Как заявил премьер-министр страны Педро Санчес, при соблюдении условий безопасности иностранцам будет разрешен въезд в страну уже в начале июля.

С воскресенья вновь откроют храм Гроба Господня

++ 16.00 ++

Первая жертва коронавирусной инфекции зарегистрирована в секторе Газа. Пациентке, которая скончалась от COVID-19, было 77 лет и она страдала от хронического заболевания, говорится в сообщении палестинских властей. 19 мая женщина въехала в сектор Газа из Египта и с тех пор находилась на карантине.

++ 15.30 ++

24 мая в Иерусалиме будет снова открыт храм Гроба Господня. Из-за пандемии коронавируса эта христианская святыня была закрыта для посещений на протяжении двух последних месяцев.

++ 15.00 ++

Матч чемпионата Испании по футболу

В Испании матчи национального футбольного первенства La Liga могут возобновиться уже с 8 июня, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. По данным сайта Worldometers, по количеству инфицированных коронавирусом Испания занимает сейчас четвертое место в мире - после США, Бразилии и России. 281 904 человека в стране заразились коронавирусом с начала пандемии. 28 628 пациента скончались от вызываемой коронавирусом легочной болезни COVID-19.

++ 14.15 ++

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) назвал 6 июня датой вероятного выхода региона из локдауна. По его словам, введенные на уровне страны ограничения, среди которых - обязательное ношение масок и соблюдение правил социального дистанцирования, будут заменены мерами на местном уровне.

Ватикан открывает музеи

++ 13.45 ++

В Южной Корее за сутки выявлено 23 новых заражения коронавирусом и 2 смерти больных COVID-19. Всего в республике - 11 165 инфицированных и 266 летальных исходов среди зараженных коронавирусом.

++ 13.15 ++

Музеи Ватикана с 1 июня вновь распахнут свои двери для публики, сообщает руководство. Посетители обязаны носить маски и соблюдать дистанцию не менее 1 метра. Кроме того, у них будут измерять температуру.

++ 12.45 ++

Число новых заражений коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 941. Возбудитель COVID-19 выявлен уже у 35 244 человек, 13 528 больных выздоровели, 194 человека скончались (4 смерти пришлись на последние сутки).

++ 12.40 ++

Китай намерен сохранять ограничения на число международных авиарейсов до октября, сообщает издание 21st Century Business Herald. С конца марта каждая авиакомпания может лишь раз в неделю совершить рейс в аэропорт за пределами КНР.

Франция вновь разрешила общественные богослужения

Церковь Святого Павла в Страсбурге

++ 12.30 ++

Во Франции с 23 мая вновь разрешены общественные богослужения. Их участники обязаны носить маски, дезинфицировать руки при входе и находиться на расстоянии не менее метра от других верующих.

++ 12.20 ++

150 000 отказов получили иностранцы на въезд в Германию из-за отсутствия уважительной причины с начала действий пограничного контроля, сообщило информагентство dpa со ссылкой на данные Федеральной полиции. Контроль на границах Германии с Австрией, Францией, Данией, Люксембургом и Швейцарией был введен 16 марта министром внутренних дел ФРГ для сдерживания распространения пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

++ 12.15 ++

Сервис проката автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве. Решение вызвано падением выручки в свете распространения вируса SARS-CoV-2.

В Афганистане - максимальный прирост заражений за сутки

Афганский город Асадабад

++ 12.00 ++

В Афганистане зафиксирован рекордный суточный прирост заражений коронавирусом - 782 случая. Кроме того, за последние сутки в стране скончались 11 человек с COVID-19. Всего в стране - 9998 инфицированных и 216 смертей больных с новым вирусом.

++ 11.40 ++

В Армении число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 6302 человек (прирост за сутки 374). За время наблюдений 77 больных скончались, 2936 выздоровели.

++ 11.20 ++

В Украине за последние сутки выявлено 432 новых заражения коронавирусом. Всего в стране 20 580 инфицированных и 605 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, 6929 пациентов выздоровели, сообщает министерство здравоохранения. Больше всего подтвержденных заражений - в Черновицкой области (2964), Киеве (2569) и Киевской области (1375).

В России более 9000 новых случаев заражения

++ 10.59 ++

В России за минувшие сутки выявлено 9434 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 сообщает федеральный оперативный штаб по коронавирусу. Это на 540 человек больше, чем днем ранее. Общее число инфицированных в РФ с начала пандемии составляет 335 882 человек.

Больше всего случаев заражения выявили в Москве (+3190 человек), Подмосковье (+846), Петербурге (+363), Ростовской (+353) и Нижегородской (+211) областях.

За прошедшие 24 часа в России от COVID-19 умерли 139 человек. Общее число летальных исходов с начала распространения инфекции в РФ - 3388.

За день в стране от коронавируса излечились 8111 человек, с начала пандемии - 107 936 человек.

От 12 до 14% россиян уже имеют антитела к коронавирусу

++ 10.30 ++

Тесты на антитела к коронавирусу в Москве, начиная с 15 мая, показывают, что порядка 12,5% горожан имеют иммунитет к COVID-19, заявил глава департамента здравоохранения российской столицы Алексей Хрипун на пресс-конференции в субботу. "Из более чем 50 тыс. обследованных у 12,5% выявлены антитела иммуноглобулина G. Это говорит о том, что у них формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции", - сказал чиновник. Всего таких исследований планируется провести до 6 млн, сообщил он.

22 мая первые результаты тестирования на антитела представила сеть медицинских лабораторий "Инвитро". По ее данным, в лабораториях компании анализы на определение антител класса сдали более 40 тыс. человек, анализы 14% из них дали положительный результат.

++ 09.58 ++

Председатели ряда комитетов Палаты представителей Конгресса США призывают президента Дональда Трампа объяснить решение направить в Россию несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Эти аппараты "крайне необходимы здесь для борьбы с кризисом, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, и спасения жизней американцев", подчеркивается в письме в адрес главы Белого дома.

++ 09.25 ++

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 610 и на утро субботы достигло 14 913, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на национальные Минздравы. В частности, в Казахстане выявлено 7919 инфицированных, в Киргизии - 1365, в Узбекистане - 3078, Таджикистане - 2551. Количество выздоровевших оценивается в 8634 человек. Данные о новых жертвах коронавируса в Центральной Азии за минувшие сутки не поступали. Ранее сообщалось о 106 скончавшихся.

Госдеп США готов профинансировать разоблачение российской дезинформации о здравоохранении

++ 08.30 ++

Бюро по международным связям с общественностью Госдепартамента США намерено выдать грант на "разоблачение российской дезинформации в области здравоохранения". Информация о конкурсе опубликована на сайте grants.gov в пятницу, 22 мая. Прием заявок завершается 20 июня.

Издания The Financial Times и The New York Times ранее опубликовали материалы о том, что число умерших от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России могло быть на 70 процентов выше, чем в официальной статистике.

++ 07.20 ++

В Германии число инфицированных SARS-CoV-2, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро 23 мая, достигло 177 850 человек. Суточный прирост составил 638 человек. Число скончавшихся от COVID-19 увеличилось за сутки на 42 человека - до 8216.

++ 06.30 ++

В повестку дня запланированной на 17 июня конференции министров внутренних дел федеральных земель Германии включено, в том числе обсуждение проблемы распространения теорий заговоров, заметно усилившегося во время пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает немецкая медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на председателя конференции, министра внутренних дел Тюрингии Георга Майера (Georg Maier).

++ 05.30 ++

В материковом Китае за сутки вновь не было зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом, однако выявлено 28 бессимптомных больных. По информации Госкомздрава КНР, из них два ввезены из-за рубежа, 370 бессимптомных носителей коронавируса находятся под наблюдением медиков. Также не зафиксировано ни одного летального случая, связанного с коронавирусом. Всего с начала эпидемии SARS-CoV-2 в декабре 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4633 человека, выявлен 82 971 активный случай заражения.

Американские ученые проверили эффективность ремдесивира

++ 04.30 ++

Американские ученые считают, что во многих случаях лечение больных COVID-19 ускоряется при использовании препарата ремдесивир. Как сообщили по итогам исследования специалисты Национального института здравоохранения (National Institutes of Health - NIH), применение ремдесивира укорачивает процесс лечения на 31 процент, или на 4 дня. Ученые также отмечают снижение доли летальных исходов, однако подчеркивают, что окончательные итоги подводить еще рано. Противовирусный препарат ремдесивир производится американским концерном Gilead.

++ 04.00 ++

В США, по данным Университета имени Джонса Хопкинса, за сутки скончались 1260 человек, общее число жертв эпидемии в стране увеличилось до 95 972. Всего зарегистрировано 1 600 723 случаев коронавирусной инфекции. Более 400 000 человек считаются выздоровевшими.

В Санкт-Петербурге на прощание с умершими отводят 10 минут

++03.00++

На одном из кладбищ в Санкт-Петербурге

Администрация Санкт-Петербурга изменяет предписание о запрете прощания с умершими, которое было введено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Как сообщается на сайте администрации, будут разрешены церемонии прощания со скончавшимися без подозрения на заражение коронавирусом и без подтвержденного диагноза COVID-19 в крематории, на кладбищах и больницах, которые не были перепрофилированы для лечения зараженных. Участники церемоний обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 м друг от друга, носить маски и перчатки, не допускать прямого контакта с телом умершего. Время прощания ограничено 10 минутами.

++ 02.00 ++

Общее число летальных исходов в Бразилии превысило 21 000. По числу инфицированных, выявленных с начала пандемии, Бразилия теперь уступает только США. По состоянию на вечер пятницы (по местному времени) в стране зафиксировано 330 890 случаев заражения SARS-CoV-2. За сутки в стране скончался 1001 человек.

В Московской области отменили пропускной режим

++ 01.00 ++

В Подмосковье с 23 мая отменяется режим пропусков. Для поездок в Москву до 27 мая будут действовать выданные ранее пропуска, новые пропуска для поездок в столицу нужно будет оформлять через сайт "Мос.ру". Жители Московской области старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, по-прежнему должны оставаться дома. Система цифровых пропусков для передвижения на транспорте была введена в Подмосковье 15 апреля.

++ 00.30 ++

Число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции в Москве увеличилось с 1857 до 1934. За сутки в столице России скончались 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

++ 00.01 ++

Доминик Каммингс (справа)

Главный советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс нарушил правила локдауна. Как сообщают издания The Guardian и Daily Mirror, в конце марта Каммингс навестил своих родителей, живущих в графстве Дарем в 430 км от Лондона.

Причем в тот момент у него уже были симптомы заболевания COVID-19, а неделей ранее в Великобритании были ведены строгие карантинные ограничения. Поездки в Великобритании разрешены только в исключительных случаях.

