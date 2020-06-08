 Хроника пандемии: общее число заражений в США превысило 2 миллиона | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 10.06.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: общее число заражений в США превысило 2 миллиона

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились около 7,4 млн человек, свыше 415 тысяч скончались. Выздоровели более 3,7 млн человек. DW следит за событиями четверга, 11 июня.

Президент США Дональд Трамп в защитной пластиковой маске

Мир продолжает бороться с SARS-CoV-2 и его последствиями. По данным международной группы волонтеров Worldometer, новым коронавирусом заразились около 7,4 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии COVID-19 скончались свыше 415 тысяч человек, выздоровели - более 3,7 млн. DW следит за событиями четверга, 11 июня (время московское).

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Первый зарегистрированный в России препарат от коронавируса "Авифавир" начнут поставлять в российские больницы в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Всего в текущем месяце будет поставлено 60 тысяч курсов для лечения пациентов с коронавирусом.
29 мая "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и был включен в методические рекомендации министерства для лечения последствий коронавирусной инфекции.

Общее число выявленных заражений в США за все время эпидемии превысило 2 млн

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Согласно порталу Worldometer, общее число выявленных с начала эпидемии случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 2 миллиона. Однако, по данным Университета Джонса Хопкинса, этот показатель составляет 1 миллион 990 тысяч 112 случаев. Это самый высокий показатель в мире. Скончались от последствий COVID-19 в США более 112 тысяч, около 525 тысяч человек считаются выздоровевшими. Между тем по числу зарегистрированных заражений из расчета на 1 миллион населения Соединенные Штаты находятся на 11-месте - 6223 случаев, лишь на три позиции опережая Беларусь (5404).

Хроника пандемии 10 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

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    Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

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    Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К концу мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

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    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: постепенное смягчение карантинных мер

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К 8 июня число инфицированных превысило 185 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,6 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России к 8 июня превысило 476 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

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    Израиль: жесткий карантин принес результаты

    В Израиле к 8 июня коронавирус диагностирован более чем у 17 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

    К 8 июня в Иране зарегистрировано более 171 тысяч заболевших и более 8,2 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, новых случаев заражений нет. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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Ссылки в интернете

Оперативный мониторинг заражений новым коронавирусом в России

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

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