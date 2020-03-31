 Хроника пандемии: Нидерланды продлили меры по борьбе с коронавирусом до конца апреля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.03.2020

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Мир

Хроника пандемии: Нидерланды продлили меры по борьбе с коронавирусом до конца апреля

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 855 тысяч человек, скончались свыше 42 тысяч. DW следит за событиями 1 апреля.

В Нидерландах действуют жесткие противоэпидемические мероприятия

В Нидерландах действуют жесткие противоэпидемические мероприятия

В мире стремительно растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который может вызвать заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 855 тысяч, от последствий заражения умерло свыше 42 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения вируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 1 апреля (время московское).

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Власти Бразилии разрешили использовать армию для осуществления мероприятий по борьбе с коронавирусом. В частности, военные будут помогать в охране общественного порядка, обеспечивать безопасность больниц и медицинского персонала, помогать при распределениии медикаментов и проведении тестов на SARS-CoV-2. Число инфицированных в стране составляет 4500 человек, 165 из них скончались.

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В Лондоне от COVID-19 скончался тринадцатилетний подросток.  Каких-либо предзаболеваний у него не было.

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США нужно преодолеть "мучительные две недели" в борьбе с коронавирусом COVID-19 перед тем, как можно будет говорить о тенденции к улучшению обстановки, заявил Дональд Трамп. На утро среды в США зарегистрировано 185 270 инфицированных COVID-19, 3780 пациентов с вирусом умерли, 6215 человека полностью вылечились.

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Капитан американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt ("Теодор Рузвельт") запросил командование ВМС США о срочной помощи в связи со вспышкой коронавируса на его борту. Инфицированы более ста человек из  более чем четырехтысячного экипажа. "Мы не на войне. Морякам не нужно умирать", - заявил капитан Брет Крозье.

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Нидерланды продлили действие чрезвычайных антиэпидемиологических мер до конца апреля. До 28 апреля остаются закрытыми школы, рестораны, бары. Рост числа инфицированных не оставляет нам другого выбора, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. За 24 часа число инфицированных в стране увеличилось на 225 случаев и достигло 12667 человек. 1039 человек скончалось, почти 4 700 находятся в больницах.

Хроника событий 31 марта>>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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