 Хроника пандемии: на мясокомбинате Tönnies в ФРГ - 1029 случаев SARS-CoV-2 | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 20.06.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: на мясокомбинате Tönnies в ФРГ - 1029 случаев SARS-CoV-2

С начала пандемии коронавирусом заразились более 8,8 млн человек в мире, свыше 463 тысяч умерли. Выздоровели более 4,6 млн человек. DW следит за событиями субботы, 20 июня.

Медработники центра в Люблино в масках

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями. С начала пандемии эта инфекция была выявлена более чем у 8,8 млн жителей планеты. От последствий вируса и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались более 463 тысяч человек, выздоровели - более 4,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями субботы, 20 июня (время московское).

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По подсчетам информагентства AFP, число зараженных коронавирусом в странах Европы превысило отметку в 2,5 млн человек (2 500 091). Общее число смертей в результате превышает 192 тысячи. Таким образом, Европа является континентом, наиболее сильно пострадавшим от пандемии. При этом первое место по числу инфицированных среди европейских стран занимает Россия (свыше 576 тысяч).
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В Великобритании продолжает расти число смертей из-за коронавируса. Прирост за сутки составил 128 случаев, общее число скончавшихся достигло 42 589. По этому показателю Великобритания занимает третье место в мире после США (более 121,4 тысячи) и Бразилии (свыше 49 тысяч).

На западе ФРГ закрыт мясокомбинат, в Перми - мужской монастырь

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Богоявленский мужской монастырь в Перми закрыли из-за вспышки коронавируса. "В монастыре выявили зараженных COVID-19, - сообщается на странице монастыря в соцсети "В Контакте". - Треб и служб в ближайшее время для прихожан не будет". Отдел по делам молодежи Пермской епархии Русской православной церкви сообщил, что отцам и братии монастыря (около 40 человек) "катастрофически" необходимы средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а также продукты питания.

Медсотрудники и солдаты бундесвера на входе на мясокомбинат Tönnies

Медсотрудники и помогающие им солдаты бундесвера на входе на мясокомбинат Tönnies

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Мясокомбинат компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на западе Германии закрыт на 14 дней из-за вспышки коронавируса. Инфекция выявлена уже у 1029 сотрудников. Глава округа Гютерсло Свен-Георг Аденауэр (Sven-Georg Adenauer) пояснил на пресс-конференции, что угроза распространения вируса за пределами комбината носит "незначительный характер".

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За последние сутки в Беларуси выявлено 603 случая заражения вирусом, шесть человек скончались. Общее число зараженных в стране достигло 57 936 человек.

Ангела Меркель призвала пользоваться приложением против коронавируса

++13.50++

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем еженедельном подкасте призвала пользоваться мобильным приложением Corona-Warn-App, отслеживающим распространение коронавируса в стране. Благодаря последовательной шифровке и псевдонимизации данных, отказу от использования геолокации и центрального хранилища данных, "приложение не знает, ни кто вы, ни где вы находились, а также не может установить личности тех, с кем вы встречались", отметила Меркель.

++ 12.50 ++

Новый премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов распорядился приостановить работу общественного транспорта в Бишкеке до 22 июня. По его словам, общественный транспорт "остается одним из основных источников заражения". Всего в республике подтверждено 2981 заражение коронавирусом (суточный прирост 192) и 35 смертей больных с SARS-CoV-2.

Доктор в Мехико рассказывает о тестировании на коронавирус

Доктор в Мехико рассказывает о тестировании на коронавирус

++ 12.00 ++

Число летальных исходов среди больных с COVID-19 в Мексике преодолело отметку в 20 000. За сутки в стране скончались 647 человек, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция. Всего в Мексике выявлено 170 485 заражений (суточный прирост 5030).

В России число зараженных выросло до 576 952

++ 11.00 ++

В России за последние сутки выявлено 7889 новых заражений, сообщает оперативный штаб. Общее количество инфицированных выросло до 576 952, а число летальных исходов достигло 8002 (суточный прирост 161).

++ 10.30 ++

В Украине за минувшие сутки выявлено 841 новое заражение вирусом SARS-CoV-2, сообщает министерство здравоохранения. Всего в стране 35 825 инфицированных и 994 летальных случая среди пациентов с COVID-19, 16 406 пациентов выздоровели.  Больше всего подтвержденных заражений - в Черновицкой области (4268), Киеве (4252) и Львовской области (3679).

++ 10.00 ++

В Армении число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 19 708 человек (прирост за сутки 551). За время наблюдений 332 больных скончались, 8854 выздоровели.

В Пакистане рекордный прирост смертей среди больных с SARS-CoV-2

++ 08.50 ++

В Пакистане с 20 июня возобновилось международное авиасообщение. Решение властей не распространяется на воздушные гавани в городах Гвадар и Турбат, говорится в сообщении управления гражданской авиации страны.

При этом в Пакистане зафиксирован рекордный прирост смертей больных COVID-19 - 153 летальных исхода за минувшие сутки. Всего в Исламской Республике подтверждено 171 666 заражений коронавирусом, 3382 пациента скончались, 63 504 выздоровели.

Упаковки противомалярийного препарата гидроксихлорохин

++ 08.10 ++

Швейцарский фармакологический концерн Novartis приостановил клинические испытания лекарственного препарата гидроксихлорохин в качестве потенциального средства для борьбы с вирусом SARS-CoV-2 из-за нехватки участников. Предполагалось, что в испытаниях противомалярийного препарата задействуют около 440 пациентов.

++ 07.20 ++

В Гватемале министр здравоохранения и социального обеспечения Уго Монрой отправлен в отставку. Президент республики Алехандро Джамматтеи назначил на этот пост бывшего замминистра здравоохранения Амелию Флорес. Министерство, которым Монрой руководил с января, неоднократно подвергали критике за его действия в условиях пандемии. По официальным данным, в стране с 17,2 млн жителей выявлено 12 509 заражений, 2419 больных выздоровели, 483 скончались.

++ 06.30 ++

За последние сутки в Германии зафиксировано 601 новое заражение SARS-CoV-2, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее число зарегистрированных с начала эпидемии заражений увеличилось до 189 135 человек. От последствий болезни COVID-19, вызванной новым коронавирусом, скончались 8883 пациента (суточный прирост 11).

++ 05.32 ++

За сутки в Китае выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом, из них 27 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Из активных случаев 22 зафиксированы в Пекине. 

В Бразилии более миллиона заражений коронавирусом

++ 04.45 ++
Соединенные Штаты пока не планируют снимать запрет на въезд в страну для путешественников, прибывающих из стран Шенгенской зоны. Президент США Дональд Трамп продолжает наблюдать за ситуацией, однако на данный момент у властей "нет планов" по отмене эпидемиологических ограничений в области путешествий, сообщил в пятницу, 19 июня, официальный представитель Белого дома в Вашингтоне.

Люди в масках на улице Сан-Паулу

На улице Сан-Паулу

++ 03.45 ++

По данным министерства здравоохранения Бразилии, число заражений коронавирусом в стране превысило отметку в 1 млн случаев. За прошедшие сутки инфекция была выявлена у 54 771 пациента. Около 49 000 человек в Бразилии скончались от последствий COVID-19 с начала пандемии. По числу заражений SARS-CoV-2 Бразилия находится на втором месте в мире, после Соединенных Штатов.

++ 03.15 ++

Бретт Козьер - экс-капитан авианосца ВМС США "Теодор Рузвельт", на котором в апреле произошла вспышка коронавируса, сможет продолжить службу в военно-морских силах, однако больше не будет занимать никакие командные должности, объявил адмирал ВМС США Майкл Гилдей. В апреле капитан Козьер был уволен, после того как написал письмо высшему командованию ВМС с просьбой позволить членам экипажа, заразившимся коронавирусом, сойти на берег сразу после прибытия корабля к берегам Гуама - неинкорпорированной территории США. 

В трех американских штатах выявлено рекордное число заражений

++ 02.00 ++

Самолет с 336 россиянами вывозным рейсом вылетел из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург и Москву, сообщило посольство России в ФРГ. С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии. Также было уменьшено количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установлены ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

На пляже во Флориде

++ 01.00 ++

Рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Аризоне, Техасе и Флориде. Об этом сообщает издание The Hill. Суточный прирост выявленных случаев COVID-19 в Аризоне составил 3246, в Техасе - 3516, во Флориде - 3822. Губернаторы штатов связывают увеличение случаев с увеличением количества тестов.

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Число умерших с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 34 человека с 3531 до 3565, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице. По последним данным, в России выявлено 569 063  случая инфицирования. Выздоровели и выписались из больниц 324 406 человек, скончались 7 841.

Хроника пандемии 19 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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