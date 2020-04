Хроника пандемии: На всей территории Германии ввели обязательное ношение масок

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, заражены более 2,5 млн человек, от последствий вируса скончались более 179 тысячи человек. Выздоровели более 704 тысяч человек. DW следит за развитием событий 22 апреля (время московское).

++15.30++

Бремен стал последней федеральной землей Германии, где вводится обязательное ношение защитных масок или другой одежды, прикрывающей рот и нос. Как и во многих других регоинах, в Бремене мера будет действовать с 27 апреля в общественном транспорте и во всех торговых точках.

++15.20++

Парламент Грузии на внеочередной сессии одобрил декрет президента Саломе Зурабишвили о продлении до 22 мая чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии 21 марта.

++15.15++

В Украине начинаются клинические исследования препарата для лечения последствий заражения коронавирусом. Предполагается, что он может "существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений", вызываемых вирусом, говорится на сайте президента страны Владимира Зеленского. Специалисты изучают возможность использования этого средства также для профилактики заболевания.

Еврокомиссия выделит Украине 1,2 млрд евро

++15.00++

В связи с пандемией Еврокомиссия предложила пакет макрофинансовой помощи для десяти стран-партнеров Евросоюза: Украины, Албании, Боснии и Герцоговины, Грузии, Иордании, Косово, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Туниса. Планируется выделить каждой отдельной стране сумму в размере от 60 млн евро (Черногория) до 1,2 млрд евро (Украина) для поддержания макроэкономической стабильности.

++13.00++

С 27 апреля еще четыре немецкие федеральные земли вводят обязательное ношение защитных масок: Северный Рейн - Вестфалия, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц и Саар. Мера распространяется на пассажиров общественного транспорта, а также посетителей и продавцов магазинов и рынков. Таким образом, решение об обязательном ношении защитных масок или предметов одежды, закрывающих рот и нос, в Германии приняли уже 15 из 16 регионов. В Бремене введение этой меры еще обсуждается.

++12.45++

Сингапур, до недавнего времени считавшийся образцом борьбы с коронавирусной инфекцией, третий день подряд демонстрирует рост числа новых случаев заражения. По данным Минздрава, за прошедшие сутки число инфицированных увеличилось на 1016. Таким образом, в стране с населением в 5,8 млн человек подтвержден 10 141 случай заражения. От последствий легочной болезни COVID-19 в Сингапуре скончались 11 пациентов. Как подчеркнули в Минздраве, большинство новых случаев заражения связаны с иностранными рабочими.

В Германии выдано первое разрешение на клиническое испытание вакцины

++12.25++

В Германии Институт имени Пауля Эрлиха выдал первое разрешение на клинические испытания возможной вакцины против нового коронавируса SARS-CoV-2. Его получила компания BioNTech из Майнца, которая теперь будет тестировать действие вакцины на добровольцах.

++12.00++

Бранденбург следует примеру большинства других немецких федеральных земель и также вводит обязательное ношение защитных масок или другой одежды, закрывающей рот и нос, в общественном транспорте. Мера вступит в силу 27 апреля. Ранее аналогичное решение было принято в 10 из 16 федеральных земель Германии, в том числе Берлине, Саксонии-Анхальт, Баварии, Баден-Вюртемберге и Гессене.

++11.45++

В Польше число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 10 тысяч (10 034). При этом чуть больше трети инфицированных госпитализированы с диагнозом COVID-19. Общее число летальных исходов достигло 404. В то же время польское правительство не исключает открытия в мае отелей. Окончательное решение будет принято также в мае.

В России - более 5200 новых случаев заражения

++11.15++

Глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), консультант американского правительства Энтони Фоси успокоил 7-летнюю девочку, объяснив ей, что зубная фея не может заразиться коронавирусом. В видеосообщении, отправленном на телешоу с участием Фоси, маленькая Ава спросила, что произойдет, если у нее "из-за коронавируса" выпадет молочный зуб? Придет ли за ним зубная фея? "Я гарантирую тебе, что фея не может заразиться и заболеть", - ответил известный вирусолог. В США и ряде других стран есть традиция, согласно которой дети кладут свои выпавшие молочные зубы под подушку. Родители говорят, что их забирает зубная фея, и оставляют взамен зуба монетку или другой подарок.

++10.40++

По данным оперативного штаба российского правительства по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки выявлено 5236 новых случаев заражения. Общее число зараженных в России составило 57 999 человек. Общее число пациентов, скончавшихся от последствий COVID-19 с момента начала эпидемии превысило полтысячи (513), увеличившись за последние сутки на 57. В то же время число излечившихся от инфекции в России выросло на 547 и составило 4420 человек.

++10.30++

Общественная организация World Citizen подготовила альбом со всеми 79 композициями благотворительного марафон-концерта One World: Together at Home, состоявшегося в минувшие выходные. В восьмичасовом заочном шоу, прошедшем в ночь на воскресенье, 19 апреля, приняли участие Леди Гага, Элтон Джон и многие другие музыканты. По данным СМИ, доходы от стриминга будут направлены Всемирной организации здравоохранения.

Пекин снова ужесточает меры

++10.15++

Велосипедисты в масках на одной из улиц Пекина

В столице Китая Пекине вновь ужесточены меры противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Приезжающие в город люди обязаны находиться под домашним карантином не две недели, как ранее, а на одну неделю больше. По официальным данным, эпидемия SARS-CoV-2 в Китае находится под контролем, однако ситуацию ухудшает приток инфицированных приезжих.

++09.30++

В Узбекистане зарегистрированы 35 новых заражений новым коронавирусом, общее число подтвержденных случаев в стране достигло 1692. По данным Минздрава республики, за минувшие сутки в стране был достигнут самый высокий показатель полного выздоровления пациентов от коронавирусной инфекции - 96 человек, всего поправились 357. В настоящее время на карантине находятся более 91 000 человек, зафиксировано 6 летальных исхода.

++09.00++

В Литве за сутки подтверждено 20 новых случаев заражения новым коронавирусом. Число инфицированных в стране возросло до 1370. Как сообщил Минздрав Литвы, за сутки проверено 6040 проб. Скончалось 38 человек с выявленным коронавирусом, выздоровели 357.

++07.45++

В одной из клиник в Милане

В Италии, одной из наиболее сильно пострадавших от нового коронавируса стран, второй день подряд снижается число активных случаев (общее число минус выздоровевшие и скончавшиеся) заражения. По данным Wordlometer, 21 апреля число активных случаев составило 107 709, днем ранее - 108 237, в то время как 19 апреля этот показатель достиг рекордной отметки в 108 257 человек.

++07.20++

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в России во Владивостокской больнице №2, рассчитанной на тысячу койко-мест. Здесь заражение вирусом SARS-CoV-2 подтвердилось у 42 человек, из которых 17 человек - сотрудники медучреждения. Среди новых заболевших - два ребенка 5 и 11 лет. Также среди вновь выявленных с инфекцией - первая беременная женщина. Число заразившихся в Приморье за сутки увеличилось со 104 до 178 человек.

++05.20++

В США за сутки жертвами COVID-19 стал 2751 человек. Общее количество летальных случаев в стране составило 45 318 человек.

++04.00++

Миссури стал первым американским штатом, подавшим в суд на китайские власти за возникновение пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный прокурор штата Эрик Шмитт. Пекин, по его мнению "лгал" миру о заболевании COVID-19 и сделал слишком мало для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе.

В Германии готовят план возобновления футбольного чемпионата

++03.00++

Президент США Дональд Трамп

Сенат Конгресса США одобрил очередной амбициозный пакет мер, направленных на преодоление экономических последствий эпидемии коронавируса. Его объем - 480 млрд долларов США. 320 млрд из них пойдут в кредитную программу для малого и среднего бизнеса.

++02.00++

Специальная комиссия Немецкого футбольного союза (DFB) подготовила план по тому, как могут выглядеть игры бундеслиги без зрителей. Комиссия считает безопасным нахождение на трибунах до 300 человек, распределенным по трем секторам. От групповой командной фотографии, расстановки перед игрой и традиционного пожимания рук придется отказаться.

++01.30++

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ограничить выдачу гринкарт иностранцам и иммиграционных виз в США минимум на 60 дней, чтобы оставить рабочие места для американцев. Этот срок может быть продлен в случае необходимости после оценки самим Трампом и его командой на основании обстановки в экономике на тот момент.

В Москве за сутки скончались около 30 человек

++01.00++

У стен Кремля

За последние сутки в Москве умерло 28 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмония, а общее число летальных случаев в российской столице достигло 261, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на среду.

++00.30++

С воскресенья дети до 16 лет в Испании смогут впервые за шесть недель выйти из дома в сопровождении взрослых - в том числе и на прогулки. Игры на детских площадках и катание на велосипедах по-прежнему запрещены.

++01.05++

В Германии по состоянию на 00.01 местного времени число зарегистрированных инфицированных коронавирусом составило 145 694 человек. По данным Института имени Роберта Коха, за сутки выявлено 2237 новых случаев заражения, почти на полтысячи больше, чем днем ранее. Всего выздоровело около 99 400 человек, скончалось 4879 (на 281 больше, чем сутками ранее).

++00.00++

Число зараженных коронавирусом в США превысило 800 000 человек. Таким образом за две недели оно увеличилось в два раза. От последствий заражения погибло почти 45 000 человек.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

