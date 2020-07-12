Хроника пандемии: На Балеарских островах ужесточили масочный режим

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились около 13 млн человек, почти 570 тысяч скончались. Выздоровели более 7,5 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 13 июля.
Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 13 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались около 570 тысяч человек, выздоровели свыше 7,5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 13 июля (время московское).
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В Бразилии за минувшие сутки подтвержден еще 631 летальный исход среди больных COVID-19, сообщает министерство здравоохранения. С начала пандемии в крупнейшей стране Южной Америки скончались 72 100 больных с коронавирусом, а число инфицированных достигло 1 864 681.
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Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В российской столице отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице, к полноценной работе могут вернуться вузы, колледжи, общеобразовательные, музыкальные, художественные и спортивные школы.Свою деятельность возобновят аттракционы, парки культуры и отдыха, которые были закрыты с 25 марта.
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Из-за резкого роста новых случаев заражения коронавирусом комендантский час введен более чем для 200 000 человек в муниципалитете Лерида на северо-востоке Испании. Еще неделю назад регион был изолирован от остальной части страны. Люди могут покидать свои дома только для того, чтобы пойти на работу или к врачу, а также купить продукты в магазине. Запрещено собираться вместе более десяти человек.Комендантский час в Лериде - первая подобная мера в стране после отмены режима чрезвычайного положения 21 июня.
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Россияне смогут с 15 июля посещать Венгрию при соблюдении некоторых условий. Об этом сообщает посольство Венгрии в Москве на официальной странице в Facebook. Приезжающие из России обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию Венгрии и отправиться в обязательный 14-дневный карантин. Избежать его можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке.
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Распространение коронавируса в США продолжается. По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за последние сутки подтверждено 62 918 новых случаев. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 3 236 130. От последствий COVID-19 скончались еще 906 пациентов, увеличив число жертв заболевания до 134 572.
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В Грузии с 13 июля отменяется запрет на выполнение прямых регулярных авиарейсов между Тбилиси и тремя европейскими городами. Из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели можно будет вновь вылететь в Мюнхен, Париж и Ригу. Рейсы будут назначены после завершения переговоров с авиакомпаниями, отмечается в постановлении грузинского правительства.
В Казахстане объявлен День общенационального траура
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в республике 13 июля День общенационального траура в память о жертвах пандемии коронавируса. В республике будут приспущены государственные флаги,запрещена реклама на телевидении и радиостанциях, приостанавливается трансляция развлекательных передач. В Казахстане, по последним данным, от COVID-19 скончались 264 человека.
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Число умерших от COVID-19 в российской столице за последние сутки увеличилось с 4143 до 4168. "В Москве скончались 25 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", заявили журналистам в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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На Балеарских островах вступили в силу новые требования к ношению защитных масок. С 13 июля это обязательно во всех закрытых общественных помещениях, а также на улице, если возникает вероятность оказаться среди других прохожих. При этом на пляжах, в бассейнах и при занятиях спортом носить маску необязательно.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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