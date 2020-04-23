Хроника пандемии: Мусульмане ФРГ требуют господдержки для мечетей

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, заражены более 2,6 млн человек, от последствий вируса скончались более 183 тысяч человек. Выздоровели более 716 тысяч человек. DW следит за развитием событий 23 апреля (время московское).



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Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) призвал выделить из бюджета Германии 3 млрд евро на помощь бедным странам в борьбе с пандемией коронавируса. По словам Мюллера, эти деньги должны помочь в ситуации, когда "сначала могут развалиться больницы, а затем - целые государства".

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Во Франции ученые проверяют гипотезу, согласно которой курильщики заражаются COVID-19 реже, чем некурящие. Так, из 500 пациентов с COVID-19 в парижской больнице Питье-Сальпетриер только 5 процентов оказались курильщиками, что значительно ниже их доли среди населения страны. Гипотеза гласит, что никотин может мешать распространению вируса, так как он присоединяется к клеточным рецепторам, с которыми стремится соединиться вирус.

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В штате Нью-Йорк заболевание COVID-19 обнаружено у двух кошек, которые, вероятно, заразились им у хозяев. Это первый случай заболевания животных на территории США. Хотя эпидемиологи считают, что домашние животные не являются переносчиками заболевания среди людей, хозяевам рекомендовано не выпускать кошек из дома и выгуливать собак исключительно с поводком.



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Власти Германии выделяют 500 млн евро на оснащение компьютерами школ, перешедших в онлайн-режим. В частности, нуждающиеся школьники получат субсидию в 150 евро на покупку гаджетов, необходимых для домашнего обучения.

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В Совете Безопасности ООН работают над проектом резолюции, посвященном пандемии коронавируса. Проект вынесли на обсуждение Франция и Тунис, члены Совбеза готовят свои комментарии к нему, а решение о резолюции может быть принято на следующей неделе. В резолюции содержится призыв "остановить конфликты во всех странах" и усилить сотрудничество перед лицом эпидемии.

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Концерн Boeing объявил, что в условиях кризиса собирается уволить в США 10 процентов сотрудников, работающих над производством пассажирских самолетов. Это может затронуть около 7000 человек. Международные пассажирские полеты по всему миру практически прекратились.

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Глава Центрального совета мусульман Германии Айман Мазиек (Aiman Mazyek) потребовал от государства помощи для немецких мечетей. "Многие мечети оказались на пороге банкротства, потому что они жили на пожертвования после пятничной молитвы", - заявил Мазиек. По его словам, от 30 до 50 процентов годовых сумм пожертвований собирались во время месяца Рамадан. В этом году верующих призывают во время Рамадана ограничиться домашней молитвой.

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Смотреть видео 02:09 Поделиться Во всей Германии вводят обязательное ношение масок Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3bGtq Эффект Йены: как Германия успешно справляется с эпидемией коронавируса