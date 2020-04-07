Хроника пандемии: Минздрав Бразилии призвал к диалогу с наркокартелями

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 1,5 миллиона, от последствий заражения умерло свыше 88 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения коронавируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 9 апреля (время московское).

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Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта призвал власти страны вступить в диалог с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками, чтобы найти способ сдерживания пандемии коронавируса в фавелах (трущобы в городах с высоким уровнем преступности).

"Мы должны понять, что это районы, где государство зачастую отсутствует и которыми заведуют наркоторговцы и вооруженные группировки. Как наладить контакт с ними? Разговаривая. Да, с наркодилерами, с вооруженными группами, потому что они тоже люди и им нужна помощь", - цитирует заявление Мандетты на пресс-конференции в четверг, 9 апреля, агентство AFP.

Бразилия - страна, больше всего страдающая от эпидемии SARS-CoV-2 в Южной Америке. По последним данным, более 16 тысяч местных жителей заражены коронавирусом, 820 человек скончались от COVID-19.

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Коронавирус и животные Во всем виноваты летучие мыши? Наиболее вероятными разносчиками коронавируса ученые считают летучих мышей. Однако они предполагают, что между человеком и летучими мышами должен быть промежуточный переносчик инфекции. Может быть, это были хорьки или кошки?

Коронавирус и животные Панголины под подозрением Предполагается, что панголины из отряда плацентарных млекопитающих также могли быть промежуточным звеном передачи вируса человеку.

Коронавирус и животные Тигры должны бояться людей Не только человек может заразиться от животных, но и наоборот. У этой тигрицы из зоопарка в Нью-Йорке была выявлена коронавирусная инфекция. По мнению экспертов, она могла заразиться вирусом от одного из смотрителей, у которого на момент общения с ней отсутствовали симптомы заболевания.

Коронавирус и животные Гладить или нет? Китайские ученые выяснили, что коронавирусом могут заразиться и кошки. Они также могут передавать его другим представителям своего вида животных.

Коронавирус и животные Без паники! Владельцам кошек нечего бояться: животные очень быстро вырабатывают антитела против вируса и перестают быть заразными! Ученые советуют тем, кто относится к группе риска, лучше не выпускать сейчас на улицу кошек. И еще один совет: погладил любимого питомца - помой руки!

Коронавирус и животные С собаками - еще проще Собакам повезло больше! Коронавирус размножается среди собак хуже и реже, утверждают ученые в своих исследованиях. Владельцам собак не стоит бояться выходить со своими питомцами на прогулки или тренировки.

Коронавирус и животные Кому чего опасаться? Владелец этой домашней свиньи может не бояться встреч с собаками во время прогулок по Риму. По мнению ученых, свиньи, как и собаки, не являются разносчиками коронавируса.

Коронавирус и животные Хорьков - на карантин! Иначе дело обстоит с хорьками и другими зверьками семейства куньих. Китайские ученые выявили, что коронавирус может передаваться особями этой группы животных - от одного к другому воздушно-капельным путем.

Коронавирус и животные Опасны ли птицы? Домашние птицы, включая кур и цыплят, по мнению ученых, никакой опасности не представляют. Человек может быть спокоен: птицы выработали иммунитет против коронавируса. Автор: Фабиан Шмидт, Виктор Вайц



Кошки и хорьки могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2, говорится в новом исследовании, опубликованном в среду, 8 апреля, в американском научном журнале Science . А в случае собак, свиней, куриц и уток это, напротив, маловероятно.

ВОЗ продолжает изучать роль домашних животных в пандемии коронавируса нового типа. "Мы не думаем, что они могут играть какую-то роль в передаче вируса, но полагаем, что они могут заражаться от инфицированных людей", - отметила эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.

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Американский актер Аллен Гарфилд, известный по роли в фильме "Девятые врата" (The Ninth Gate), скончался от последствий заражения коронавирусом на 81-м году жизни. О его смерти сообщила певица и актриса Рони Блейкли на своей странице в Facebook.

США обвинили ВОЗ в позднем реагировании на коронавирус

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Дональд Трамп и Майк Помпео

Президент США Дональд Трамп и глава Госдепартамента Майк Помпео обвинили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в ошибках во время пандемии коронавируса.

На брифинге в Белом доме в среду, 8 апреля, Дональд Трамп напомнил о сумме 452 миллионов долларов, которую ВОЗ получила от Соединенных Штатов Америки в 2019 году, и заявил, что всемирная организация слишком поздно предупредила мировое сообщество об опасности пандемии.

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Евросоюз выделит более 20 млрд евро странам-партнерам для поддержки в борьбе с пандемией коронавируса. Пакет помощи Team Europe будет направлен на поддержку "наиболее уязвимых стран", в частности в Африке, Азии, Латинской Америке, а также соседних с ЕС стран-участниц программы "Восточное партнерство" и Балкан.

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Объединение немецких профсоюзов (DGB) призывает к осторожному возвращению экономики Германии из режима частичного локдауна. По словам члена правления DGB Штефана Кёрцелля (Stefan Körzell), это должно происходить так, чтобы избежать новой вспышки эпидемии в стране. Защита труда и охрана здоровья должны стоять на первом месте, подчеркнул он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

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В Сомали зарегистрирован первый летальный случай. От вызванного коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19 скончался 52-летний мужчина. Кроме того, в этой африканской стране выявлено четыре человека, зараженных SARS-CoV-2, которые не выезжали за пределы страны.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона

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Во всем мире коронавирусом заразились 1 миллион 517 тысяч 960 человек. От последствий инфицирования скончались 88 455 человек. Полностью выздоровели 330 266 человек.

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Дезинфекция одного из дворов в столице Йемена Сане

В Йемене коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и поддерживающая в конфликте с повстанцами-хуситами правительственные войска, призвала к двухнедельному перемирию. По словам представителя Эр-Рияда, это связано с необходимостью принятия мер по борьбе с пандемией коронавируса.

По состоянию на 8 апреля, в Саудовской Аравии выявлено 3122 случая заболевания COVID-19, скончался 631 человек.

Хроника событий 8 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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