 Хроника пандемии: Минздрав Бразилии призвал к диалогу с наркокартелями | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 08.04.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: Минздрав Бразилии призвал к диалогу с наркокартелями

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 1,5 млн человек, скончались свыше 88 тысяч. DW следит за событиями 9 апреля.

Мужчина в защитном костюме дезинфицирует улицу в одной из фавел Рио-де-Жанейро

В одной из фавел Рио-де-Жанейро

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, случаи заражения новым вирусом выявлены более чем в 200 странах и территориях. Инфицированы более 1,5 миллиона, от последствий заражения умерло свыше 88 тысяч человек. Больше всего жертв - в Италии. По степени распространения коронавируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 9 апреля (время московское).

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Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта призвал власти страны вступить в диалог с наркокартелями и незаконными вооруженными группировками, чтобы найти способ сдерживания пандемии коронавируса в фавелах (трущобы в городах с высоким уровнем преступности).

"Мы должны понять, что это районы, где государство зачастую отсутствует и которыми заведуют наркоторговцы и вооруженные группировки. Как наладить контакт с ними? Разговаривая. Да, с наркодилерами, с вооруженными группами, потому что они тоже люди и им нужна помощь", - цитирует заявление Мандетты на пресс-конференции в четверг, 9 апреля, агентство AFP.

Бразилия - страна, больше всего страдающая от эпидемии SARS-CoV-2 в Южной Америке. По последним данным, более 16 тысяч местных жителей заражены коронавирусом, 820 человек скончались от COVID-19.

 

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  • Летучая мышь

    Коронавирус и животные

    Во всем виноваты летучие мыши?

    Наиболее вероятными разносчиками коронавируса  ученые считают летучих мышей. Однако они предполагают, что между человеком и летучими мышами должен быть промежуточный переносчик инфекции. Может быть, это были хорьки или кошки?

  • Панголины

    Коронавирус и животные

    Панголины под подозрением

    Предполагается, что панголины из отряда плацентарных млекопитающих  также могли быть промежуточным звеном передачи вируса  человеку.

  • Тигрица

    Коронавирус и животные

    Тигры должны бояться людей

    Не только человек может заразиться от животных, но и наоборот. У этой  тигрицы из зоопарка в Нью-Йорке  была выявлена  коронавирусная  инфекция. По мнению экспертов, она могла заразиться вирусом от  одного из смотрителей, у которого на момент общения с ней отсутствовали симптомы заболевания.

  • Кошка

    Коронавирус и животные

    Гладить или нет?

    Китайские ученые  выяснили, что коронавирусом  могут заразиться и кошки. Они также могут передавать  его  другим  представителям своего вида животных.

  • Кошка

    Коронавирус и животные

    Без паники!

    Владельцам кошек нечего бояться: животные очень быстро вырабатывают антитела  против вируса и перестают быть заразными! Ученые советуют тем, кто относится к группе риска, лучше не выпускать сейчас на улицу кошек. И еще один совет: погладил любимого питомца - помой руки!

  • Собаки

    Коронавирус и животные

    С собаками - еще проще

    Собакам повезло больше! Коронавирус  размножается  среди собак  хуже и реже, утверждают ученые в своих исследованиях. Владельцам собак не стоит бояться выходить со своими питомцами на прогулки или тренировки.

  • Свинья

    Коронавирус и животные

    Кому чего опасаться?

    Владелец этой  домашней  свиньи может не бояться встреч с собаками во время прогулок по Риму. По мнению ученых,  свиньи, как и собаки, не являются разносчиками коронавируса.

  • Хорек

    Коронавирус и животные

    Хорьков - на карантин!

    Иначе дело обстоит с хорьками и другими зверьками семейства куньих.  Китайские ученые  выявили, что коронавирус может  передаваться особями этой группы животных - от одного к другому воздушно-капельным путем.

  • Куры

    Коронавирус и животные

    Опасны  ли  птицы?

    Домашние птицы, включая кур и цыплят, по мнению ученых, никакой опасности не представляют. Человек может быть спокоен: птицы  выработали иммунитет против  коронавируса.

    Автор: Фабиан Шмидт, Виктор Вайц


Кошки и хорьки могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2, говорится в новом исследовании, опубликованном в среду, 8 апреля, в американском научном журнале Science . А в случае собак, свиней, куриц и уток это, напротив, маловероятно.

ВОЗ продолжает изучать роль домашних животных в пандемии коронавируса нового типа. "Мы не думаем, что они могут играть какую-то роль в передаче вируса, но полагаем, что они могут заражаться от инфицированных людей", - отметила эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.

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Американский актер Аллен Гарфилд, известный по роли в фильме "Девятые врата" (The Ninth Gate), скончался от последствий заражения коронавирусом на 81-м году жизни. О его смерти сообщила певица и актриса Рони Блейкли на своей странице в Facebook.

США обвинили ВОЗ в позднем реагировании на коронавирус

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Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео (фото из архива)

Дональд Трамп и Майк Помпео

Президент США Дональд Трамп и глава Госдепартамента Майк Помпео обвинили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в ошибках во время пандемии коронавируса. 

На брифинге в Белом доме в среду, 8 апреля, Дональд Трамп напомнил о сумме 452 миллионов долларов, которую ВОЗ получила от Соединенных Штатов Америки в 2019 году, и заявил, что всемирная организация слишком поздно предупредила мировое сообщество об опасности пандемии.

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Евросоюз выделит более 20 млрд евро странам-партнерам для поддержки в борьбе с пандемией коронавируса. Пакет помощи Team Europe будет направлен на поддержку "наиболее уязвимых стран", в частности в Африке, Азии, Латинской Америке, а также соседних с ЕС стран-участниц программы "Восточное партнерство" и Балкан.

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Объединение немецких профсоюзов (DGB) призывает к осторожному возвращению экономики Германии из режима частичного локдауна. По словам члена правления DGB Штефана Кёрцелля (Stefan Körzell), это должно происходить так, чтобы избежать новой вспышки эпидемии в стране. Защита труда и охрана здоровья должны стоять на первом месте, подчеркнул он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

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В Сомали зарегистрирован первый летальный случай. От вызванного коронавирусной инфекцией заболевания COVID-19 скончался 52-летний мужчина. Кроме того, в этой африканской стране выявлено четыре человека, зараженных SARS-CoV-2, которые не выезжали за пределы страны.

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона

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Во всем мире коронавирусом заразились 1 миллион 517 тысяч 960 человек. От последствий инфицирования скончались 88 455 человек. Полностью выздоровели 330 266 человек.

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Мужчина дезинфицирует двор

Дезинфекция одного из дворов в столице Йемена Сане

В Йемене коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией и поддерживающая в конфликте с повстанцами-хуситами правительственные войска, призвала к двухнедельному перемирию. По словам представителя Эр-Рияда, это связано с необходимостью принятия мер по борьбе с пандемией коронавируса.

По состоянию на 8 апреля, в Саудовской Аравии выявлено 3122 случая заболевания COVID-19, скончался 631 человек.

Хроника событий 8 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Если у вас не отображается карта, нажмите на эту ссылку.

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    8 апреля около 65 тыс человек выехали из китайского Уханя в первые часы после открытия города через 76 дней с момента его изоляции в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о тех, кто воспользовался поездами и самолетами. На снимке - пассажиры на железнодорожном вокзале Уханя.

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    Первый поезд за 76 дней

    Первый поезд за несколько месяцев из 11-миллионного центра провинции Хубэй отправился в 0.50 по местному времени. Одновременно были открыты автомобильные дороги в Ухань и из него.

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    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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    8 апреля китайские власти сняли карантин в Ухане. Город с населением более 11 млн человек с 23 января был полностью изолирован от внешнего мира из-за выявленных здесь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим опасное легочное заболевание COVID-19. Ухань стал городом, откуда началась пандемия коронавируса. На фото - полиция Уханя разбирает защитные заграждения.

  • Люди в защитных костюмах нац лицах Уханя

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Обнадеживающие цифры

    За последние дни в Ухане, как утверждают власти, не было ни одного нового случая заражения коронавирусом. По официальным данным, с начала эпидемии в КНР выздоровели 93% инфицированных. Число заразившихся составило порядка 82 тыс. Показатель смертности от заболевания COVID-19 - 4%. Власти КНР критикуют за то, что они замалчивали масштаб эпидемии и точные цифры заболевших и умерших.

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    Ухань находился в условиях жесткого карантина более двух месяцев. С конца марта власти начали постепенно снимать ограничения. Со среды, 8 апреля, все жители Уханя, которые являются здоровыми, могут свободно перемещаться по городу.

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    Ухань полностью восстанавливает транспортное сообщение

    Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

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    Производство постепенно вновь запускается

    Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

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    Опасность еще не миновала

    Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

  • Смартфон

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    Зеленый для всех

    Во время карантина передвижение жителей Уханя находилось под жестким контролем. Власти отслеживали их через QR-коды, встроенные в платежную систему Alipay и социальную сеть Wechat. Каждый пользователь автоматически получал свой статус здоровья - зеленый, желтый или красный. Только те, кто имел зеленый код, могли покинуть квартиры и отправиться на работу. Наконец всем жителям Уханя дали зеленый.

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    После снятия карантина у жителей Уханя, которые первыми столкнулись со смертельной опасностью, вновь появилась надежда. Жизнь потихоньку возвращается в нормальное русло. Но коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. И опасность пока не миновала.

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    4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

  • Врач Ли

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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    Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

  • Закрытый Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Нужно время, чтобы прийти в себя

    Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.

    Автор: Наталья Позднякова


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