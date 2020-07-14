Хроника пандемии: МИД ФРГ предостерег от поездок в Люксембург

Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13,4 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались свыше 579 тысяч человек, выздоровели более 7,8 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями среды, 15 июля (время московское).

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Пляжи и аттракционы с 15 июля открываются в Московской области. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещенном на сайте регионального правительства. При этом посещать пляжи будет разрешено только при соблюдении санитарных и эпидемиологических требований. Там должна быть нанесена разметка для социального дистанцирования, проводиться дезинфекция шезлонгов после каждого использования, обработка раздевалок, душевых и туалетов не реже одного раза в день. Персоналу предписывается соблюдать масочный режим, а также организовать продажу средств индивидуальной защиты.

Германия предостерегла от посещения Люксембурга

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МИД ФРГ предостерег от посещения Люксембурга в связи с ростом числа инфицированных в этой стране. Во внешнеполитическом ведомстве Германии советуют отказаться "от ненужных, особенно туристических", поездок в соседнее государство. Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI) классифицировал его территорию как зону риска. При этом в минувшие семь дней в Люксембурге число новых случаев на 100 тыс. населения превышало 50. Вместе с тем, по данным МИД ФРГ, погранконтроль на границе между двумя странами пока не введен.

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Евросоюз хочет ускорить испытания вакцин и лекарственных средств против коронавируса, содержащих генетически модифицированные организмы (ГМО), что должно помочь дать зеленый свет экспериментальным препаратам, разрабатываемым компаниями AstraZeneca и Johnson&Johnson. Как уведомил Совет ЕС, с 18 июля специалисты смогут начать тестирования подобных препаратов без проведения предварительной оценки их воздействия на окружающую среду. По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана (Jens Spahn), этот регламент позволит убедиться, что "драгоценное время не будет потеряно".

Хроника пандемии 14 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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