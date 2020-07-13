Хроника пандемии: МИД Германии отменил предостережение от поездок в Швецию

Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались свыше 576 тысяч человек, выздоровели более 7,7 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 14 июля (время московское).

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МИД Германии отменил предостережение от поездок в Швецию. Число новых пациентов в Швеции, которые тяжело заболели или скончались в результате заражения коронавирусом, сильно снизилось, и с начала июля продолжает падать количество новых случаев заражения, сообщается на сайте МИД ФРГ. Вместе с тем ведомство предупреждает, что Норвегия и Финляндия еще не открыли границы со Швецией. Кроме того, власти Швеции рекомендуют воздержаться от необязательных поездок внутри страны. В Швеции нет правила обязательного ношения защитных масок, но жителям настоятельно рекомендовано соблюдать дистанцию 1-2 метра по отношению друг к другу, а также меры гигиены.

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В немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг ученики средней и старшей школы будут обязаны носить защитные маски. Правило вступит в силу 14 сентября, когда в регионе начнется новый учебный год. Маски станут обязательны на всей территории школы.

Русский музей в Санкт-Петербурге откроется 15 июля

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Русский музей в Санкт-Петербурге откроется для посетителей с 15 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора музея Владимира Гусева. На входе установят тепловизоры для измерения температуры посетителей, для проверки билетов, приобретенных в интернете, будут использоваться сканеры. С 15 июля можно посещать Михайловский дворец, корпус Бенуа и выставку "Память", посвященная 75-летию Победы. 29 июля откроются Михайловский замок, Строгановский и Мраморный дворцы.

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Мэр Боготы Клаудия Лопес

В Колумбии из-за сильного роста числа заражений SARS-CoV-2 карантинные меры ужесточены в ряде районов столицы Богота и второго по величине города Медельин. В общей сложности около 3,5 млн жителям разрешено выходить из дома только чтобы сходить за продуктами или в аптеку. Продажа спиртных напитков в выходные дни запрещена. По словам мэра Боготы Клаудии Лопес, как минимум последние три дня в столице были зафиксированы более 2000 новых случаев ежедневно.

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Австрия отменила ограничения на въезд для жителей округа Гютерсло немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. В конце июня власти Австрии ввели правило, согласно которому все приезжие из Гютерсло должны были предоставить результаты отрицательного теста на коронавирус. Причиной стала вспышка коронавируса на мясокомбинате в городе Реда-Виденбрюк на юге Гютерсло.

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Из-за пандемии коронавируса в город Умань Черкасской области Украины не смогут приехать десятки тысяч паломников-хасидов. Об этом сообщает мэр Умани Александр Цебрий на своей странице Facebook. Как следует из опубликованного им документа МИД Украины, визиту паломников препятствует ряд факторов. В их числе - запрет массовых мероприятий в Украине, возможная нагрузка на украинские медучреждения, сложности с соблюдением режима самоизоляции иностранных граждан, а также то, что Израиль, откуда собирались приехать паломники, относится к "красной зоне" по уровню распространения коронавируса.

В России - 6,2 тысячи новых заражений

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Официально подтвержденный показатель инфицированных коронавирусом в России за минувшие сутки возрос на 6248 до 739 947. При этом за тот же день скончались от пневмонии COVID-19 175 человек, а общее число летальных исходов возросло до 11 614, сообщил оперативный штаб. Число активных случаев, по официальным данным, в РФ составляет 215 508.

Железная дорога в Туркмении

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В Туркмении приостанавливается движение пассажирских поездов из регионов в Ашхабад с 14 июля по 23 июля из-за угрозы коронавируса, которого в стране, согласно официальным данным, еще нет. Как сообщило издание Arzuw News со ссылкой на представителей железнодорожной инспекции города Мары, до 17 июля пассажиры смогут выехать из столицы в регионы. Агентство Turkmendemiryollary ("Туркменские железные дороги") приостановило движение поездов в качестве одной из мер государственного плана по недопущению вспышки инфекционных заболеваний в стране, отмечается далее. Ранее сообщалось о рекомендации властей в Ашхабаде носить маски из-за проникновения в страну вредных веществ с воздушными массами из-за границы.

Общее число инфицированных в Германии приблизилось к 200 тысячам

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В Германии число выявленных случаев SARS-CoV-2 за прошедшие сутки возросло на 412 до 199 375, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). За тот же день от последствий коронавирусной инфекции скончались четыре человека, число летальных исходов возросло до 9068.

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие 24 часа возросло на2999 до 93 760, число летальных исходов - на 26 до 664. При этом в Казахстане выявлено 1856 новых заражений (сумма подтвержденных случаев - 61 755), в Киргизии - 421 (11 538), в Узбекистане - 679 (13 872), Таджикистане - 43 (6595). За последние сутки в Казахстане скончался 21 человек от последствий заражения коронавирусом, в Киргизии – два человека, в Узбекистане – три человека, в Таджикистане о новых летальных случаях не сообщается. В Туркмении до сих пор нет ни одного официально подтвержденного случая заражения коронавирусом.

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Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) не рассчитывает на быстрое восстановление немецкой экономики после кризиса, связанного с пандемией коронавируса. "Медленная тенденция к росту конъюнктуры не является поводом для чрезмерной радости", - заявил глава BDI Дитер Кемпф (Dieter Kempf) в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. Докризисного уровня немецкая экономика достигнет не ранее 2022 года, уверен он.

Повторный карантин в Казахстане продлен до 2 августа

Тестирование на коронавирус в Алма-Ате

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Власти Казахстана продлили жесткие ограничительные меры до 2 августа. "По предложению министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации принимаем решение о продлении ограничительных мер еще на две недели", - сообщил премьер-министр Аскар Мамин. Повторный карантин в Казахстане действует с 5 июля. В частности, приостановлено пассажирское автобусное сообщение между регионами, в городах ограничена работа общественного транспорта, запрещены массовые, семейные и памятные мероприятия, ограничено перемещение людей по улицам и паркам. Кроме того, закрыты салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны и крытые рынки. Ранее аналогичные меры действовали с 16 марта по 11 мая.

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Коронавирус все активнее распространяется в американских местах временного заключения высылаемых. Об этом сообщила на слушаниях председатель комитета Сената Конгресса США по национальной безопасности Кэтлин Райс. По ее словам, более 3300 из 22 580 человек, находящихся в депортационном заключении, и 880 сотрудников подобных лагерей инфицированы вирусом нового типа. По словам Райс, на местах зачастую не хватает средств индивидуальной защиты, кроме того, не в полном объеме предоставляется медицинское обслуживание.

Каждый второй опрошенный в ФРГ "испытывает стресс" из-за пандемии

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Пандемия коронавируса и ее последствия стали серьезным психологическим испытанием для многих жителей Германии. Каждый второй респондент признался, что из-за COVID-19 "часто или иногда испытывает стресс". При этом больше других на душевный дискомфорт жалуются родители малолетних детей и школьников, женщины и молодежь. DW ознакомилась с результатами опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу кассы больничного страхования Techniker Krankenkasse.

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Число прибывших в Новую Зеландию иностранных граждан в мае упало до самого низкого за 61 год, поскольку из-за пандемии действуют строгие пограничные ограничения, запрещающие въезд в страну всем, кроме ее подданных, членов их семей и ряда категорий трудящихся. По данным статистического управления страны, в мае в Новую Зеландию прибыло 5600 человек - в мае прошлого года соответствующий показатель составлял почти 1 млн. Границы закрыты с апреля из-за COVID-19. В Новой Зеландии с начала пандемии зафиксировано 1195 случаев инфицирования, 22 человека умерли. Ранее власти объявили, что смогли справиться с пандемией.

Болсонару утверждает, что чувствует себя "очень хорошо"

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Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару, инфицированный вирусом нового типа, утверждает, что чувствует себя "очень хорошо". По словам главы государства, у него нет одышки, он не страдает от потери вкуса. На 14 июля у Болсонару запланирован повторный тест на коронавирус. В случае отрицательных результатов анализа он готов сразу же вернуться к работе, заявил президент. Между тем за 24 часа число инфицированных в стране возросло с 1 млн 864 тыс. до 1 млн 884 тыс, а количество умерших - с 72 100 до 72 833.

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Из отделения интенсивной терапии в госпитале имени папы Иоанна XXIII в итальянском Бергамо выписан последний пациент, проходивший лечение от COVID-19. Об этом сообщил главврач больницы Фабио Пеццоли. По его словам, с положительными анализами, но без симптомов, в медучреждении остаются около 30 пациентов. Как напоминает агентство РИА "Новости", в Бергамо, где проживают 120 тыс. человек, на июнь было зафиксировано около 670 летальных исходов вследствие инфицирования, что делает город наиболее пострадавшим в мире.

Чикагский марафон отменен второй раз в истории

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Чикагский марафон (ЧМ), запланированный в этом году на 11 октября, отменен из-за пандемии. Это произошло всего во второй раз за все время проведения соревнования. До этого подобное имело место лишь в 1987 году - тогда из-за нехватки спонсорских средств состоялся только полумарафон. В ЧМ в этом году готовились принять участие около 45 тыс. человек.

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Disneyland в Гонконге с 15 июля снова закрывается на фоне роста инфицирования вирусом нового типа. Местные власти 13 июля из-за пандемии запретили общественные собрания с участием более чем четырех человек. Отели Disneyland Resort останутся открытыми, однако скорректируют свою работу в соответствии с рекомендациями по охране здоровья. С конца января в Гонконге выявлено 1 522 случая заражения, умерли восемь человек.

В Англии вводят масочный режим в магазинах

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Мужчина в маске в Лондоне

Власти Великобритании введут обязательный масочный режим при посещении магазинов и супермаркетов в Англии. Об этом сообщил представитель премьер-министра Бориса Джонсона. По его словам, данная мера станет "обязательной с 24 июля". За нарушение предусмотрен штраф в размере до 100 британских фунтов (110 евро). Ранее маски предписывалось носить лишь при пользовании общественным транспортом.

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Число депортаций просителей убежища, ходатайства которых были отклонены, на фоне пандемии сократилось в Германии за пять месяцев с начала года до 5022 - при том что в аналогичный период минувшего года оно составляло 10 951. В мае данный показатель вообще составил 150. Об этом уведомило МВД ФРГ в ответ на запрос изданий медиагруппы Funke. "Многие страны продолжают отказывать во въезде иностранным гражданам или сводят подобные случаи лишь к абсолютно необходимым", - указали в германском министерстве.

Кувейт отказался от строительства солнечной электростанции

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Кувейт из-за пандемии отказался от планов строительства солнечной электростанции (СЭС) Al-Dabdaba, которая смогла бы покрыть 15 процентов потребностей нефтяного сектора в электроэнергии. Проект реализовывала Kuwait National Petroleum Company (KNPC, "Кувейтская национальная нефтяная компания"). СЭС должна была быть введена в строй в феврале 2021 года, однако из-за бюрократических процедур со строительством затянули. По данным газеты Alrai на 5 июля, стоимость работ оценивалась минимум в 1,2 млрд евро.

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Тест на коронавирусную инфекцию самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за 2017 год Рассела Уэстбрука, выступающего за команду "Хьюстон Рокетс", оказался положительным. Об этом спортсмен сообщил в Twitter. "Чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и жду, когда смогу присоединиться к команде", - написал он.

В НХЛ инфицированы свыше 40 игроков

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Коронавирус выявлен в общей сложности у 43 игроков североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом уведомили в пресс-службе НХЛ. Всего же протестированы свыше 600 игроков, они сдали 4934 теста. Все инфицированные помещены в карантин.

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Ресторан с открытой верандой в Калифорнии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в связи с ростом инфицированных коронавирусом распространил на весь штат временный запрет на работу баров, винотек, зоопарков и пунктов общественного питания, находящихся в закрытых помещениях. Кроме того, в 30 округах Калифорнии будут закрыты церкви, офисы, спортивные залы и парикмахерские. По словам Ньюсома, статистика свидетельствует о том, что "не все придерживаются здравого смысла". В Калифорнии инфицированы более 326,1 тыс. человек, умерли свыше 7 тыс.

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Администрация США увязывает приверженность действующему из-за коронавирусу запрету на въезд в страну из Европы с позицией президента Дональда Трампа, придерживающегося политики "Америка - превыше всего". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. Таким образом она отреагировала на вопрос одного из журналистов, поинтересовавшегося, почему запрет сохраняется - несмотря на то, что, по его словам, ситуация с пандемией в Соединенных Штатах хуже, чем в ЕС. "Аргументы состоят в том, что Америка для нас всегда - на первом месте", подчеркнула она. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала эпидемии в США инфицированы 3 464 506 человек, умерли 138 092.

Хроника пандемии 13 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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