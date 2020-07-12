Хроника пандемии: МИД Германии отменил предостережение от поездок в Финляндию

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились более 13 млн человек, свыше 571 тысячи скончались. Выздоровели более 7,5 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 13 июля.
Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 13 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались свыше 571 тысячи человек, выздоровели около 7,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями понедельника, 13 июля (время московское).
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Посольство Венгрии в Москве уточнило, что с 15 июля для россиян изменятся только санитарные условия въезда в страну. Все остальные условия въезда и ограничения остаются неизменными, сообщило диппредставительство в Facebook, пообещав предоставить подробности в течение дня. Ранее оно опубликовало заявление, из которого следовало, что россияне с 15 июля могут въезжать на территорию Венгрии, затем этот пост был удален. Из информации, размещенной на сайте венгерской правительственной газеты, следует, что Россия включена в "желтый" список стран, уровень эпидемиологической угрозы в которых "менее серьезен" и гражданам которых разрешено въезжать в Венгрию при соблюдении определенных условий.
МИД Германии отменил рекомендацию не ездить в Финляндию
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МИД Германии отменил официальное предостережение от поездок в Финляндию, выпущенное из-за пандемии коронавируса. Предостережение означает, что власти ФРГ не рекомендуют совершать поездки в ту или иную страну без веских причин. Теперь в Берлине каждые две недели будут проверять, не превышает ли прирост новых случаев заражения в Финляндии допустимого предела (8 на 100 тысяч населения). Такое же правило действует в отношении других стран. В случае превышения нормы МИД ФРГ вновь выпускает предостережение от поездок.
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Правительство Армении продлило до 12 августа режим ЧП, введенный из-за пандемии коронавируса в середине марта. Режим ЧП, срок действия которого истекал 13 июля, продлевается уже четвертый раз. В Армении зафиксировано более 32 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, прирост за сутки составил 182. Скончались в общей сложности 573 заразившихся.
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Верховный суд Испании отменил ужесточение карантинных мер, введенное для более чем 200 тысяч жителей муниципалитета Лерида на северо-востоке страны. Накануне в Лериде был введен комендантский час из-за резкого роста случаев заражения SARS-CoV-2. Это стало первой подобной мерой в стране после отмены режима чрезвычайного положения 21 июня. Неделю назад регион был изолирован от остальной части страны, жители могут покидать свои дома только для того, чтобы пойти на работу или к врачу, а также купить продукты в магазине.
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В России за последние сутки выявлено 6 537 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Таким образом, общее число случаев выросло до 733 699. Число смертей в результате заражения выросло на 104 до 11 439.
Новые данные по Центральной Азии и Украине
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в странах Центральной Азии за минувшие 24 часа возросло на 2667 до 90 761, число летальных исходов - до 638. В Казахстане за прошлую неделю от пневмонии COVID-19 скончались 111 человек, общее число смертей достигло 375 человек. В Киргизии число летальных исходов возросло до 147, в Узбекистане до 61, в Таджикистане не изменилось (55). За сутки в Казахстане выявлено 1646 новых случаев заражения коронавирусом, общий показатель возрос до 59 899. В Киргизии зафиксировано 488 новых случаев, общее число заражений увеличилось до 11 117. В Узбекистане число инфицированных за последние сутки возросло на 487 до 13 193, в Таджикистане - на 46 до 6552. Туркмения остается одной из последних стран в мире, где официально не выявлено ни одного случая заражения SARS-CoV-2.
++09.30++
В Украине за минувшие сутки число случаев заражения коронавирусом возросло на 612 до 54 133, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 385 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 15 больных скончались. Число летальных исходов тем самым возросло до 1398. Сейчас в Украине 26 232 активных случая - на 212 больше, чем днем ранее.
Около 10 миллионов детей могут не вернуться в школы после пандемии
++08.55++
Почти 10 миллионов детей никогда не вернутся в школу после пандемии коронавируса, предполагает британская неправительственная организация Save the Children. В новом докладе она предупреждает о сложившейся в настоящее время "беспрецедентной глобальной чрезвычайной ситуации в сфере образования". В 12 странах мира имеется "чрезвычайно высокий риск" того, что дети бросят школу навсегда, в еще 28 странах - "умеренный либо высокий риск".
++08.10++
Вследствие пандемии в Германии отложены десятки тысяч операций онкологических пациентов, сообщила организация по борьбе с раком Deutsche Krebshilfe. По ее подсчетам, с начала вспышки коронавируса до середины июля были отложены около 50 тысяч операций по удалению раковых опухолей - почти четверть из запланированных на этот период времени. При этом не во всех случаях перенос операций был приемлем с медицинской точки зрения, заявил глава Deutsche Krebshilfe Герд Неттекофен (Gerd Nettekoven) в интервью газете Augsburger Allgemeine. Кроме того, были значительно сокращены дальнейшие лечебные и поддерживающие мероприятия онкологических пациентов, в частности, психосоциальная помощь.
Мексика - на четвертом месте по числу смертей от коронавируса
++07.20++
Число летальных исходов от вирусной пневмонии COVID-19 в Мексике за минувшие сутки возросло на 276 до 35 006. Тем самым она заняла четвертое место в списке стран с наибольшем количеством жертв коронавируса SARS-CoV-2, согласно официальной статистике. Еще больше человек скончалось в США (около 135 тысяч), Бразилии (около 72 тысяч) и Великобритании (почти 45 тысяч). На пятом месте - Италия (34 954 человека).
++06.15++
Токио и Вашингтон обсуждают скачок заражений на военных базах США в Японии. По данным властей префектуры Окинава, вирус проник на три базы корпуса морской пехоты Соединенных Штатов и выявлен суммарно у 62 человек.
++06.00++
В США за минувшие сутки коронавирус обнаружен еще у 59 747 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Всего в стране 3 301 820 инфицированных, а 135 171 больных с COVID-19 скончались (суточный прирост 442).
++05.40++
Примерно в каждой третьей больнице Японии медсестры и иные сотрудники столкнулись с сокращением летних финансовых бонусов в свете пандемии, сообщает медиакомпания NHK со ссылкой на данных опроса среди профсоюзов. Бонусные выплаты постоянным сотрудникам могут втрое превышать ежемесячный размер зарплаты и зависят от положения дел в учреждении. Снижение таких выплат создает угрозу участившихся увольнений сотрудников, следует из результатов опроса.
++05.15++
По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за прошедшие сутки в Германии выявлено 159 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии увеличилось до 198 963 человек. От последствий вызванной коронавирусом болезни COVID-19 с начала пандемии скончались 9064 пациента (суточный прирост 1).
Узбекистан ввел ограничения на пассажирском транспорте
++04.30++
Власти Узбекистана распорядились с 13 июля приостановить авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение. Это вызвано всплеском новых заражений. Пассажирские самолеты продолжат подниматься в небо только для вывоза сограждан из других стран, а поезда будут использоваться лишь для перевозок узбеков из приграничных районов в зоны обсервации, объяснил представитель министерства транспорта.
С момента проникновения нового вируса в Узбекистан в стране выявлено 12 997 заражений, 60 больных скончались, 7852 выздоровели.
++04.00++
В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 8 новых заражений SARS-CoV-2 (во всех случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Госкомздрав КНР. Всего с начала эпидемии в конце 2019 года жертвами инфекции в Китае стали 4634 человека, подтверждено 83 602 заражения.
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Количество выявленных заражений в Аргентине преодолело порог в 100 000. Возбудитель COVID-19 обнаружен уже у 100 166 человек в стране (суточный прирост 2657), а 1845 больных скончались.
++03.25++
В Бразилии за минувшие сутки подтвержден еще 631 летальный исход среди больных COVID-19, сообщает министерство здравоохранения. С начала пандемии в крупнейшей стране Южной Америки скончались 72 100 больных с коронавирусом, а число инфицированных достигло 1 864 681.
Москва продолжает снимать ограничения
++03.10++
Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В российской столице отменили и обязательное ношение масок и перчаток на улице, к полноценной работе могут вернуться вузы, колледжи, общеобразовательные, музыкальные, художественные и спортивные школы.Свою деятельность возобновят аттракционы, парки культуры и отдыха, которые были закрыты с 25 марта.
++02.45++
Из-за резкого роста новых случаев заражения коронавирусом комендантский час введен более чем для 200 000 человек в муниципалитете Лерида на северо-востоке Испании. Еще неделю назад регион был изолирован от остальной части страны. Люди могут покидать свои дома только для того, чтобы пойти на работу или к врачу, а также купить продукты в магазине. Запрещено собираться вместе более десяти человек. Комендантский час в Лериде - первая подобная мера в стране после отмены режима чрезвычайного положения 21 июня.
++02.15++
Россияне смогут с 15 июля посещать Венгрию при соблюдении некоторых условий. Об этом сообщает посольство Венгрии в Москве на официальной странице в Facebook. Приезжающие из России обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию Венгрии и отправиться в обязательный 14-дневный карантин. Избежать его можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке.
++01.50++
Распространение коронавируса в США продолжается. По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за последние сутки подтверждено 62 918 новых случаев. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 3 236 130. От последствий COVID-19 скончались еще 906 пациентов, увеличив число жертв заболевания до 134 572.
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В Грузии с 13 июля отменяется запрет на выполнение прямых регулярных авиарейсов между Тбилиси и тремя европейскими городами. Из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели можно будет вновь вылететь в Мюнхен, Париж и Ригу. Рейсы будут назначены после завершения переговоров с авиакомпаниями, отмечается в постановлении грузинского правительства.
В Казахстане объявлен День общенационального траура
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в республике 13 июля День общенационального траура в память о жертвах пандемии коронавируса. В республике будут приспущены государственные флаги,запрещена реклама на телевидении и радиостанциях, приостанавливается трансляция развлекательных передач. В Казахстане, по последним данным, от COVID-19 скончались 264 человека.
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Число умерших от COVID-19 в российской столице за последние сутки увеличилось с 4143 до 4168. "В Москве скончались 25 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", заявили журналистам в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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На Балеарских островах вступили в силу новые требования к ношению защитных масок. С 13 июля это обязательно во всех закрытых общественных помещениях, а также на улице, если возникает вероятность оказаться среди других прохожих. При этом на пляжах, в бассейнах и при занятиях спортом носить маску необязательно.
Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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