Хроника пандемии: Меркель предостерегает от смягчения правил карантина

Число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в мире продолжает расти. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 204 страны и территории. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 1 млн 9 тысяч человек, от последствий заболевания скончались свыше 52 тысяч, выздоровели почти 212 тысячи. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США. В Германии число умерших от последствий заболевания COVID-19 превысило 1000 человек. В ФРГ за нарушение карантина начали сажать в тюрьму. DW следит за развитием событий 3 апреля (время московское).

++19.15++

Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) предостерегает от ложных надежд в связи со снижением скорости распространения коронавируса в Германии. "Это правда, что последние цифры Института Роберта Коха, какими бы высокими они не были, позволяют немного и очень осторожно надеяться", - сказала она в видеоподкасте, опубликованном в пятницу вечером. "Однако определенно слишком рано усматривать в этом четкую тенденцию, и уж совсем преждевременно из-за этого где бы то ни было ослаблять строгие правила, которые мы себе установили", - предупредил канцлер.

++18.00++

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах резко увеличилось количество безработных. Как сообщило в пятницу министерство труда США, таковыми являются на данный момент 4,4 процента населения страны. Для сравнения: месяц назад этот показатель составлял 3,5 процента. Это самое существенное месячное повышение числа безработных в США за последние 45 лет, указывает информагентство AFP.

++17.20++

Бразилия не может остановить общественную жизнь на два или три месяца ради борьбы с коронавирусом, заявил президент Жаир Болсонару. "Это приведет к масштабной безработице", - отметил он, выступая перед своими сторонниками в Бразилиа.

Россия приостанавливает международное авиасообщение

++17.00++

Россия с 4 апреля останавливает все пассажирское международное авиасообщение, включая вывозные рейсы для граждан РФ. Об этом со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщили, в частности, ТАСС, "Интерфакс" и РБК. "Росавиация отозвала все разрешения на международные вылеты", - указал, в частности, собеседник ТАСС. В числе прочих будут приостановлены рейсы, на которых граждане иностранных государств покидают Россию.

++16.50++

В Швеции, до сих пор не принимавшей серьезные ограничительные меры на фоне пандемии, число скончавшихся от пневмонии COVID-19 возросло до 333. Общее число инфицированных за последние сутки увеличилось на 612 до порядка 6 тысяч.

Путин против ограничения экономической деятельности в регионах

++16.40++

Президент РФ Владимир Путин призвал не ограничивать экономическую деятельность во всех регионах единообразно и закрывать предприятия без учета местной ситуации. "Сегодня только разговаривал с несколькими руководителями регионов, с губернаторами, выяснял обстановку на местах. Для примера, в Республике Алтай не зарегистрировано, слава Богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?", - заявил он. Между тем рейтинг Путина укрепились после сделанного накануне выступления. В частности, показатель одобрения его действий за неделю возрос с 65,7 процента до 72 процентов, показатель доверия к нему - с 71,1 процента до 74 процентов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные ВЦИОМ.

++16.30++

Власти Исландии продлили ограничительные меры в стране, включая запрет на собрания, до 4 мая. Школы и детские сады в стране продолжают работать. Общее число инфицированных коронавирусом в Исландии - 1364, при этом от последствий инфекции скончались четыре человека.

Торговые центры в РФ заявили о снижении числа посетителей на 70 процентов

++16.00++

Торговые центры в России зафиксировали снижение потока посетителей на 70 процентов. "С 28 марта более чем в 2000 торговых центров по всей территории страны на 80% площадей коммерческая деятельность приостановлена. Часть торговых центров закрыта полностью. Мы прогнозируем, что в апреле и последующих месяцах поступление арендной платы сократится на 90%. Кризис платежеспособности компаний-владельцев торговых центров неизбежен", - говорится в обращении руководства ТЦ к президенту РФ Путину, проект которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

++15.50++

Жители Германии в период с 16 февраля по 29 марта стали на 68 процентов реже пользоваться вокзалами, посещение театров, ресторанов и других мест отдыха сократилось за тот же период на 77 процентов. Такие выводы сделала корпорация Google, проанализировав данные пользователей, разрешивших сохранять информацию о своем местонахождении. В Италии посещение общественных мест сократилось за тот же период на 94 процента. Данные по 131 стране опубликованы на сайте COVID-19 Community Mobility Reports.

Саломе Зурабишвили

++15.40++

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на протяжении трех месяцев будет перечислять часть своей зарплаты в грузинский фонд борьбы с коронавирусом StopCov. Таким же образом поступят все сотрудники ее администрации. Ранее Зурабишвили передала фонду 30 тысяч лари из собственных средств (в пересчете около 9,3 тысячи долларов).

В ЦБ РФ не исключили рост безработицы

++15.30++

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила роста безработицы в результате ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса. Вместе с тем пока рано делать однозначные прогнозы, подчеркнула она в ходе онлайн-конференции. Она напомнила, что решения об ограничительных мерах будут принимать власти регионов, а также что уровень безработицы на начало 2020 года в России был исторически низким.

++15.20++

Российские больницы будут переоборудованы в инфекционные центры для лечения пациентов с COVID-19, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Регионам уже выделены средства на переоснащение, указал он. Кроме того, по его словам, в ряде регионов будут построены дополнительные инфекционные боксы.

++15.10++

Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеопослании гражданам сообщил, что чувствует себя лучше, но все еще имеет легкие симптомы заболевания, в том числе повышенную температуру. Он призвал британцев оставаться дома, несмотря на хорошую погоду. На прошлой неделе Джонсон сообщил о положительном тесте.

++15.00++

От последствий коронавирусной инфекции скончался итальянский дизайнер обуви Серджио Росси. 84-летний основатель бренда Sergio Rossi был госпитализирован несколько дней назад в Чезене. Дизайнер сотрудничал, в числе прочих, c Versace и Dolce & Gabbana.

В Госдуме нет коронавируса

++14.50++

В Госдуме не зафиксировано ни одного случая коронавируса, сообщила советник спикера палаты по СМИ Анастасия Кашеварова в Telegram. По ее словам, в парламенте соблюдаются меры предосторожности. "Часть сотрудников на удаленке, упор на дистанционный режим совещаний, руки моем с мылом, дезинфекторы везде стоят", - написала она далее. Ранее сообщалось, что все члены нижней палаты сдали тест на коронавирус.

++14.40++

Российские железные дороги сокращают количество поездов дальнего следования. В частности, по маршруту Москва - Санкт-Петербург и обратно будут отправляться ежедневно на три пары поездов меньше, сообщила компания.

++14.30++

Со склада в Людвигсхафене неизвестные похитили 1800 респираторов высокого класса защиты FFP2, которые в настоящее время часто используются в больницах и других сферах. Общая стоимость трех коробок с защитными масками составляет 12 тысяч евро, сообщила местная полиция.

Власти России не исключают худшего сценария

++14.20++

Правительство РФ не исключает худший сценарий развития ситуации с коронавирусом в стране. "Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он заверил, что власти "делают все, чтобы затормозить распространение инфекции".

++14.00++

Около 40 процентам турфирм, отелей и ресторанов в Германии угрожает банкротство, сообщило Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) по результатам опроса в туристической отрасли и гостинично-ресторанном бизнесе. Примерно две трети опрошенных заявили, что в данный момент не имеют возможности занимать всех сотрудников на фоне мер, принятых против вспышки коронавируса.

В центре Мюнхена

++13.50++

В Мюнхене начинается наиболее масштабное исследование распространения коронавируса в Германии. С 5 апреля группа экспертов Мюнхенского университета будет изучать ситуацию в примерно 3000 произвольно выбранных домохозяйствах и проводить тесты. Таким образом будет получено представление об общем распространении SARS-CoV-2 и показателях неучтенных заражений. Первые результаты появятся уже через несколько дней, а общая продолжительность исследования составит один год.

Уровень смертности в Германии продолжит расти

++13.30++

Уровень смертности среди заразившихся коронавирусом в Германии, как и ожидалось, уже возрос и составляет сейчас 1,2 процента, заявил глава Институт имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler). Этот показатель продолжит расти и далее, заявил он. Одновременно эксперт напомнил, что наибольший риск летального исхода имею пожилые и хронически больные люди. "Но и те, кто младше 60 лет, могут умереть", - заявил он. Из 1017 скончавшихся от коронавируса в ФРГ 55 были младше 60 лет.

++13.20++

Россия направляет в Сербию военных экспертов для поддержки в борьбе с коронавирусом. Минобороны РФ сообщило о вылете второго российского самолета с военными медиками с аэродрома "Чкаловский". Всего планируется выполнить 11 рейсов для переброса личного состава и техники. В частности, речь идет о 87 военнослужащих, современном медицинском оборудовании, средствах защиты и 16 единицах военной техники, указало ведомство. В Сербии зафиксированы, по данным группы Worldometer, 1171 заразившихся коронавирусом и 31 летальный исход, в России официальное число заразившихся превысило 4,1 тысячи, скончались 34 человека.

Число заразившихся в Испании превысило 117 тысяч

++13.10++

Испания впервые обогнала Италию по числу заразившихся коронавирусом. Этот показатель возрос на 5,6 тысячи до 117,7 тысячи. От последствий инфекции скончались почти 11 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения в Мадриде. Италия еще не актуализировала свою статистику за последние сутки.

++13.00++

Ряд российских изданий приостанавливает выпуск бумажных версий. "Ведомости" будут работать только в онлайн-режиме на протяжении всего "нерабочего периода", "Известия" и РБК приняли такое решение только в отношении следующей недели, дальнейшие решения они будут принимать исходя из ситуации.

++12.50++

Германия направила Испании 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Глава МИД ФРГ Хайко Мас пожелал испанцам сил пережить тяжелый период пандемии коронавируса.

++12.40++

В Лондоне открылась временная больница экстренной помощи в конгресс-центре на востоке города. Госпиталь Найтингейл, построенный за чуть более чем две недели, примет на начальном этапе до 500 пациентов с пневмонией COVID-19, позже это число может быть расширено до 4 тысяч. Это первая из шести клиник, которые планируется создать в Великобритании для оказания помощи заразившимся коронавирусом.

Меркель выходит из карантина

Ангела Меркель

++12.30++

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) закончила продолжавшийся почти две недели домашний карантин и выходит на работу. Меркель "вернется сегодня на свое рабочее место в Ведомстве федерального канцлера", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Ровно две недели назад она контактировала с врачем, у которого спустя короткое время подтвердился коронавирус. После этого Меркель с 22 марта соблюдала домашнюю изоляцию и руководила правительством посредством телефонных и видеоконференций. "К счастью, несколько тестов канцлера на коронавирус оказались отрицательными", - добавил Зайберт.

++12.20++

Власти Новосибирской области ввели двухнедельную изоляцию для всех, кто приезжает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга. На Москву и Подмосковье приходится более 3 тысяч из 4 тысяч случаев коронавируса в России, в Санкт-Петербурге это число превысило 150. В Новосибирске пока 10 случаев коронавируса, две пациентки уже выздоровели.

Украина ужесточает карантин

++12.10++

Власти Украины ужесточили условия карантина. "Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности, вводится обязательная обсервация прибывающих в страну граждан сроком на 14 дней. Также вводится запрет на передвижение по улицам более чем двум лицам вместе за исключением лиц, сопровождающих детей.

++12.00++

ЮНЕСКО призвала обеспечить физическую и психологическую безопасность журналистов в условиях пандемии коронавируса. Во время кризиса вокруг COVID-19 роль журналистов важнее, чем когда бы то ни было, заявила организация в Париже. В нынешней ситуации работа СМИ может спасать жизни, подчеркнул заместитель генерального директора ЮНЕСКО Моэз Чакчук.

++11.40++

После разрешения Новой Зеландии покинуть страну иностранцам на родину вылетела первая группа немцев. Самолет Air New Zeeland направился из Окленда в Ванкувер, а затем вылетит оттуда во Франкфурт-на-Майне. На его борту находятся 342 пассажира. В общей сложности Новую Зеландию не могли покинуть 12 тысяч немцев, которые ждали возможности вернуться на родину после введения ограничительных мер правительством в Веллингтоне.

Обвал продаж автомобилей в Германии

++11.20++

Спрос на автомобили в Германиив марте упал на 38 процентов, сообщает Reuters со ссылкой на источник в отрасли. Не работают как дилеры, так и ведомства, занимающиеся регистрацией автомобилей, резко снизилась и готовность людей покупать новые машины, отметил собеседник агентства.

++11.00++

Китайский город Шэньчжэнь запретил употребление в пищу мяса собак и кошек. Решение вступит в силу 1 мая. "Собаки и кошки имеют более тесные отношения с людьми, чем все остальные животные", - поясняется в постановлении.

Хайко Мас

++10.40++

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал страны ЕС сплотиться в усилиях против пандемии. "Вирус не знает границ", - заявил он в эфире ARD и указал на необходимость более эффективного распределения защитной одежды и медикаментов.

++10.20++

В Латвии зафиксирован первый летальный исход от коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в стране выявлены 35 новых случаев заражения, общее их число возросло до 493.

++10.00++

Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн вновь ужесточила ограничительные меры. Власти в Киле закрыли все точки уличной торговли, в частности, мобильные ларьки с сосисками, мороженым и кофе.

Google опубликует данные о местонахождениях пользователей

++09.45++

Интернет-корпорация Google намерена опубликовать данные о местонахождениях пользователей. Анализ информации, полученной в 113 странах, будет представлен на специальной интернет-странице, сообщил американский концерн. Речь идет о совокупных и анонимизированных данных пользователей Google, которые дали разрешение сохранять информацию о их местонахождении.

Ярослав Качиньский

++09.30++

Лидер польской национал-консервативной партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский выступает против переноса президентских выборов, намеченных на 10 мая, считая подобный шаг неконституционным. В опросах лидирует действующий президент Польши Анджей Дуда.

++09.15++

Общее число случаев коронавирусной инфекции в России превысило четыре тысячи. Как сообщил в пятницу, 3 апреля, оперативный штаб, за последние сутки зафиксирован 601 случай заражения SARS-CoV-2. "В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах", - отмечается в сообщении. 34 человека скончались.

++09.00++

Обвал экономики США в текущем году будет наиболее серьезным с 1946 года, прогнозирует банк Morgan Stanley. По его подсчетам, ВВП страны по итогам 2020 года может снизиться на 5,5 процента. За весенние месяцы доля безработных в Соединенных Штатах вырастет до рекордного показателя 15,7 процента, при этом будут утеряны около 21 миллиона рабочих мест, указывается далее.

++08.40++

В Уфе оштрафовали мужчину, который вышел ночью на улицу, чтобы перепарковать машину, сообщает "Новая газета". Штраф за нарушение режима самоизоляции составил 15 тысяч рублей.

В Израиле изолировали город

++08.20++

Правительство Израиля объявило закрытой территорией населенный в основном ультраортодоксальными евреями город Бней Брак. Он считается одним из эпицентров коронавирусной инфекции в стране. Силы безопасности развернули на въездах и выездах десятки блокпостов, улицы контролируют более 1000 сотрудников полиции. Жителям запрещено покидать пределы города без особой необходимости, на территорию допускаются только поставщики продуктов питания, полицейские и медики. По данным Минздрава Израиля, на сегодняшний день в стране заражены коронавирусом 6857 человек, 34 пациента скончались от последствий пневмонии COVID-19.

++08.00++

МИД Китая рекомендовал иностранным дипломатам воздержаться от приезда в Пекин. Среди сотрудников дипкорпусов имеются некоторое количество подтвержденных случаев коронавируса, заявило ведомство.

Нарендра Моди

++07.40++

Премьер Индии Нарендра Моди призвал граждан страны в субботу, 4 апреля, вечером зажечь огни против мрака пандемии коронавируса. В 21 час по местному времени (18.30 мск) зажечь свечи, лампы или фонарики мобильных телефонов и в течение 9 минут держать их у дверей или на балконах, одновременно погасив свет в жилищах. При этом, заявил премьер в видеообращении, опубликованном в пятницу, 3 апреля, люди должны соблюдать социальную дистанцию.

Отменен Тур Швейцарии

++07.30++

Из-за угрозы распространения коронавируса организаторы отменили многодневную велогонку Тур Швейцарии (Tour de Suisse), которая должна была состояться с 6 по 14 июня. Мероприятие не состоится впервые со времен Второй мировой войны.

++07.20++

В Мексике прекращается производство известного пива Corona. Как заявили в пятницу в материнском концерне Grupo Modelo, пивоварня будет остановлена в воскресенье, 5 апреля. Производство может быть возобновлено, если в правительстве отнесет пиво к разряду агропромышленных продуктов.

++07.00++

Карл-Хайнц Румменигге

Председатель правления футбольного клуба "Бавария" (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге (Karl-Heinz Rummenigge) ожидает, что кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, окажет положительное влияние на трансферный рынок. "Длительное время суммы, которые платят за переход игроков и зарплаты футболистов принимали нездоровые масштабы", - заявил он изданию "51". По мнению менеджера, ожидаемый экономический кризис приведет к тому, что произойдет регулировка и балансировка трасферного рынка и тенденция "все больше, быстрее и дороже" будет, по крайней мере, остановлена.

В Киргизии скончался первый больной с коронавирусом

++06.35++

Первый случай смерти больного с коронавирусом зафиксирован в Киргизии. Как сообщили журналистам в Минздраве страны, в Ошской области скончался 61-летний мужчина, у которого кроме коронавируса были и сопутствующие заболевания. На 3 апреля в республике зарегистрировано девять новых случаев заражения коронавирусом."В стационарах находятся 125 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них четверо в тяжелом состоянии, один больной находится на искусственной вентиляции легких", - заявили в Минздраве.

++05.00++

Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции дома на время пандемии COVID-19. Дезинфекцию помещении следует начинать с дверных ручек и выключателей и завершать туалетом, для уборки которого необходимо использовать средства на основе хлора, указывается в в 12 советах "Чистота - залог здоровья", опубликованных на сайте ведомства.

++04.00++

В Перу на фоне распространения коронавируса действуют ограничения на выход из дома. Ходить в магазин за продуктами и в аптеку пока разрешено. Однако, чтобы снизить число людей, которые одновременно находятся на улице, власти ввели ограничения по половому признаку. Мужчинам разрешено выходить по понедельникам, средам и пятницам, женщинам - по вторникам, четвергам и субботам. В воскресенье всем предписано оставаться дома.

++03.30++

Госсовет КНР объявил 4 апреля днем национального траура по жертвам коронавируса. В стране будут приспущены все флаги, в том числе на зданиях иностранных дипломатических миссий, отменены увеселительные и общественные мероприятия. Между тем жителям Уханя - эпицентра эпидемии коронавируса в Китае - рекомендовано усилить меры личной защиты от инфекции и не выходить на улицу, если в этом нет необходимости, заявил секретарь городского парткома Ван Чжунлинь.

Поддержка правящих ХДС и ХСС в ФРГ возросла

++03.15++

Поддержка входящих в правящую коалицию Германии Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) существенно возросла на фоне принимаемых властями страны мер борьбы с коронавирусом. Об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD. Если бы парламентские выборы проходили в это воскресенье, ХДС/ХСС поддержали бы 34 процента респондентов. В период с 5 марта по 2 апреля прирост составил 7 процентов. Позиции Социал-демократической партии Германии остались неизменными - 16 процентов. "Союз-90"/"зеленые" немного потеряли (минус 1 процентный пункт), но все же набирают солидные 22 процента. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" потеряла 2 процентных пункта, сейчас у нее - 10 процентов. У Левой партии - 7 (минус 2 процентных пункта), у Свободной демократической партии - 5 (минус 1 процентный пункт).

++03.00++

Власти Чечни с 3 апреля ужесточают карантинный режим. Об этом сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров. С 20.00 до 08.00 по местному времени во всех населенных пунктах Чечни запрещено передвижение пешеходов и транспорта.

++02.45++

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с просьбой ко всем странам сплотиться в борьбе с коронавирусом. В документе содержатся призывы к "международному сотрудничеству" и "многосторонности". Вместе с тем Россия настаивала на другом варианте, в котором упор делался на согласии государств "отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций". Российский вариант не был принят, передало агентство AFP.

Руководство ВМС США отправило в отставку командира авианосца "Теодор Рузвельт"

++02.30++

Круизный лайнер Zaandam, на борту которого произошла вспышка коронавируса, вошел в порт Форт-Лодердейл (штат Флорида). Большинству пассажиров теперь разрешат сойти на берег. Части больных окажут медицинскую помощь на борту, еще часть останется на судне в карантине. Zaandam принадлежит американской круизной компании Holland America Line. Ранее она сообщила, что четыре пожилых пассажира скончались, жизни еще нескольких находятся под угрозой. Симптомы коронавирусной инфекции были диагностированы у 138 человек. На борту Zaandam находились 1243 пассажира и 586 членов экипажа.

++02.15++

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции для жителей города до 1 мая. До этого же числа запрещено посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха.

Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"

++02.00++

Командование военно-морскими силами США отправило в отставку командира атомного авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, чья записка с требованием принять жесткие меры для подавления вспышки коронавируса на борту стала достоянием гласности. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли, заявив, что командир "плохо оценил" ситуацию.

Телеведущая Опра Уинфри пожертвует 10 млн долларов на борьбу с пандемией

++01.45++

Американская актриса и телеведущая Опра Уинфри пожертвует 10 млн долларов (9,2 млн евро) на помощь гражданам США "во время этой пандемии в городах по всей стране" и в тех областях, где она выросла. Соответствующую запись она оставила в Twitter. Американская звезда известна в первую очередь как ведущая "Шоу Опры Уинфри" (1986-2011). В 2013 году ее состояние оценивалось в 2,8 млрд долларов (2,6 млрд евро).

++01.30++

Градоначальник Торонто Джон Тори сообщил, что любому, кто нарушит дистанцию в 2 метра в общественном парке, придется заплатить штраф в 5000 канадских долларов (3257 евро). "Прошло время, когда мы просто с недоумением реагировали на подобные проступки", - заявил Тори. По информации Университета Джонса Хопкинса, в Канаде инфицированы 11 284 человека, умерли 139, поправились 1735.

++01.15++

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал горожан выходить на улицу, только прикрыв лицо самодельной маской, шарфом или платком. "Таким образом вы защищаете всех", - отметил де Блазио. По его словам, специальные медицинские маски необходимы врачам. Число умерших от последствий заболевания COVID-19 в штате Нью-Йорк выросло до 2373, причем в мегаполисе оно составляет 1397. Всего, по данным частного Университета Джонса Хопкинса в американском Балтиморе, в США инфицированы 243 453 человека, скончались 5926, выздоровел 9001.

Трамп дал США 30 дней, чтобы замедлить распространение вируса

++01.00++

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его второй тест на коронавирус был отрицательным. По словам Трампа, для анализа был использован экспресс-метод. Его сдача заняла не более минуты, а чтобы получить результат, понадобились четверть часа. Позднее в Twitter глава Белого дома написал, что у Соединенных Штатов есть 30 дней, чтобы замедлить распространение вируса.

++00.45++

Президент РФ Владимир Путин во время второго обращения к гражданам предоставил главам российских регионов дополнительные полномочия в борьбе с пандемией коронавируса: до конца недели они должны определить перечень конкретных мер. На этом фоне менее чем за сутки в отставку подали сразу три губернатора. За несколько минут до выступления Путина о своем уходе объявил глава Архангельской области Игорь Орлов. Позднее руководитель Республики Коми Сергей Гапликов заявил, что слагает с себя полномочия. На официальном сайте Камчатского края 3 апреля сообщили, что заявление об отставке по собственному желанию подал губернатор Владимир Илюхин.

++00.30++

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме самоизоляции в столице в связи с эпидемией коронавируса. Иск направил москвич Дмитрий Кисиев. Как пояснил его адвокат Мансур Гильманов, заявитель уверен, что у мэра Москвы Сергея Собянина не было полномочий, чтобы принимать такое постановление. Оно ограничивает конституционное право на свободу передвижения, а сделано это может быть только посредством федерального закона. Позднее член Совета депутатов муниципального округа Кунцево Денис Шендерович сообщил еще об одном - на этот раз коллективном - иске аналогичного характера, который направили около 20 истцов.

Самому молодому из скончавшихся от COVID-19 в Москве - 39 лет

++00.15++

В Москве умер 39-летний пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе. В последние три дня мужчина находился на искусственной вентиляции легких. У него наблюдались "ожирение и артериальная гипертензия", добавил главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко. На данный момент это самый молодой из скончавшихся в Москве от последствий заболевания COVID-19. Всего в Москве умерли 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом, выявлено 2475 случаев заболевания, 140 человек выздоровели.

++00.00++

Германский концерн Adidas AG, специализирующийся на производстве и продаже спортивной одежды и инвентаря, ведет переговоры с немецким банком развития KfW - государственным фининститутом ФРГ - о кредите в размере от 1 до 2 млрд евро. Госпомощь должна пойти на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.

Хроника событий 2 апреля >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Правительство Германии вводит чрезвычайные меры против эпидемии До 25 февраля в ФРГ было "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-Co-2. Но уже через несколько дней в стране не осталось ни одного региона, не затронутого эпидемией, счет пошел на тысячи. Особенно неблагополучна эпидемиологическая ситуация на юге и западе страны. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил о программе массированной финансовой поддержки медицинских учреждений.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Закрытые школы и детские сады По всей стране теперь закрыты школы и детские сады, бары и клубы, рестораны и кинотеатры, высшие учебные заведения и школы профобучения - такие, как на этом снимке из Северного Рейна - Вестфалии. Открытыми остаются только аптеки и продовольственные магазины. По всей Германии введены резкие ограничения на выход из дома и контакты между людьми. Общественная жизнь замерла.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Первоисточник инфекции часто остается неизвестным Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Защитные маски на лицах прохожих Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Разработка вакцины против коронавируса Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2 Прогноз распространения вируса в Германии Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии, но надеется на некоторое замедление темпов распространения эпидемии вследствие принятых властями ограничительных мер. В отдаленной же перспективе, считают немецкие вирусологи, COVID-19 могут переболеть от 60 до 70 процентов жителей Германии. Автор: Елена Гункель

