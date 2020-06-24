Хроника пандемии: меднорудный гигант в Чили подтвердил смерть третьего сотрудника

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 9,4 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого вирусом заболевания COVID-19 скончались свыше 482 тысяч человек, выздоровели - более 5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 25 июня (время московское).

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Система работы субподрядчиков в Европе "совершенно нетранспарентна". Такое мнение в беседе с DW высказал Хеннинг Шульц (Henning Schulz), мэр города Гютерсло (земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии, где был введен локдаун из-за вспышки вируса нового типа на скоробойне компании Tönnies. По словам градоначальника, власти должны проверить жителей 250 кварир и удостовериться, что условия соблюдения ими карантина удовлетворительны. Мэр также добавил, что проблема непрозрачности работы подрядчиков характерна не только для мясной индустрии, но и для бизнеса по продаже цветов, фруктов, а также для грузоперевозок в целом по Европе. В Гютерсло проживают около 370 тысяч человек. Мясокомбинат компании Tönnies в городе Реда-Виденбрюк на севере округа 20 июня был закрыт на 14 дней из-за вспышки коронавируса. Инфекция выявлена уже у более 1500 сотрудников.

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Чилийская корпорация CODELCO - крупнейший в мире производитель меди - подтвердил смерть третьего из своих работников. Информация об этом содержится во внутреннем документе, с которым удалось ознакомиться Reuters. Причина смерти не уточняется. Между тем федерация профсоюзов работников медной промышленности (FTC) передала, что мужчина ранее сдал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Между тем до этого в корпорации заявили, что из-за пандемии вносят коррективы в свою деятельность. Так, было решено привлекать к работе на предприятии только сотрудников, живущих в ближайшем к руднику Чукикамата городке Калама, чтобы воспрепятствовать распространению вируса. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в Чили выявлены 254 416 инфицированных. При этом, по информации правительства, умерли свыше 7000 человек.

Хроника пандемии 24 июня >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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