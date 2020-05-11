Хроника пандемии: Лос-Анджелес открывает пляжи

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В Японии из-за пандемии коронавируса приостановлен выпуск входящего в книгу рекордов Гиннеса японского мультсериал Sazae-san, выходящего на экраны уже более 50 лет. Производство, заявили на канале Fuji Television, временно прекращено из опасений за здоровье озвучивающих мультфильм актеров. Мультфильм про жизнь домохозяйки Садзае и ее семьи выходит с 1969 года и стал культовым. Впервые с 1975 года в воскресенье, 17 мая, зрители не смогут увидеть новую серию. Дата возобновления съемок пока не определена.

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Лос-Анджелес намерен вновь открыть свои пляжи, заблокированные два месяца назад. Начиная с 13 мая пляжи будут снова доступны для активных занятий спортом: плавания, сёрфинга и бега. При этом люди должны соблюдать социальную дистанцию, а вне воды надевать защитную маску. Загорать и использовать зонтики или шезлонги по-прежнему не разрешается.

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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обратился к ответственным префектурам полиции с просьбой ввести запрет распития алкоголя в Париже на берегах Сены и канала Сен-Мартен. Это стало реакцией министра на "безответственное" поведение парижан, которые отмечали ослабление карантинных мер с пивом и вином на набережных, игнорируя социальную дистанцию.

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Один новый случай активной формы коронавируса и 15 бессимптомных больных зарегистрированы в материковом Китае за истекшие сутки. Об этом сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

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По данным исследования, проведенного экспертами Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, измерения температуры, проводившиеся у пассажиров в американских аэропортах в начале пандемии коронавируса были неэффективным, поскольку люди могут являться распространителем вируса, даже не имея таких симптомов, как повышенная температура тела. США с 3 февраля начали измерять температуру, а также опрашивать пассажиров, прибывавших из Китая. Позднее эта мера была распространена на въезжающих из Ирана.

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Президент США Дональд Трамп в качестве меры защиты от коронавируса намерен сократить свои контакты с вице-президентом Майком Пенсом. Этот вопрос он обсудит с Пенсом по телефону. На прошлой неделе стало известно, что тест на коронавирус пресс-секретаря вице-президента оказался положительным. Но, как заявил Трамп, два теста Пенса были отрицательным.

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Один из главарей мексиканского наркокартеля "Лос-Сетас" Мойсес Эскамилья Май скончался в тюрьме от последствий заболевания COVID-19. Как сообщила прокуратура штата Халиско, где отбывал заключение бандит, 45-летний Май был госпитализирован неделю назад из-за респираторных проблем, За почти 11,5 лет, которые осужденный провел в тюрьме, он никогда не жаловался на здоровье. Май был арестован в 2008 году с восемью сообщниками и приговорен к 37-годам лишения свободы за ряд преступлений, в том числе за причастность к обезглавливанию 12 человек.

В Белом доме предписано носить маски

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В Белом доме предписано носить маски. Как сообщают американские СМИ, соответствующее распоряжение было сделано после тоо, как стало известно о двух случаях заражения коронавирусом среди правительственных сотрудников США. Мера призвана помочь предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса в Белом доме. Но, как указали, в частности, газета The Washington Post и телеканал ABC, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, вероятно, носить маски не будут.

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало использовать для лечения больных COVID-19 средство ремдесивир (remdesivir) американской компании Gilead. Оно может применяться, в частности, у пациентов, которые не подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает EMA. Препарат был первоначально разработан для лечения Эболы.

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От последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 в США скончались более 80 тыс. человек. Как сообщает международный ресурс Worldometers, отслеживающий распространение пандемии в мире, число жертв в США составило 81 456. Это самый высокий показатель в мире. Общее число подтверждённых случаев заражения в США приближается к 1,4 млн. (1 380 494).

Хроника событий 11 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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