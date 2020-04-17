Хроника пандемии: Локдаун в Испании хотят продлить до 9 мая

В мире растет число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. По данныммеждународной группы волонтеров Worldometer,отслеживающей распространение коронавирусной инфекции в режиме реального времени, случаи заражения новым вирусом зафиксированы в 210 странах и территориях. Инфицированы свыше 2,2 млн человек, от последствий заражения скончались более 159 тысяч человек. Больше всего жертв - в США. Ряд стран, в их числе Германия, уже объявили об ослаблении ограничительных мер, введенных, чтобы предотвратить распространение вируса. DW следит за развитием событий 19 апреля (время московское).

++00.40++ В некоторых штатах США, в числе которых Техас, Мичиган, Мэриленд, Огайо, Кентукки, Миннесота, Северная Каролина и Юта, прошли протесты против действующих ограничительных мер, призванных замедлить распространение коронавирусной инфекции. В демонстрациях приняли участие сотни человек. Протестующие не согласны оставаться дома для замедления распространения коронавируса нового типа и обеспокоены экономическими последствиями локдауна в стране. Некоторые из участников держали в руках таблички с надписью "Числа лгут" и выкрикивали лозунги "Живи свободно или умри!".

++00.10++ Из-за коронавируса Испания собирается продлить запрет на выход из дома минимум до 9 мая, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес. Однако при этом ограничительные меры ослабят: с 27 апреля дети до 12 лет смогут выходить на улицу. Решение кабинета министров страны должна одобрить нижняя палата парламента. Сейчас в Испании разрешено выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Хроника событий 17 апреля>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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Смотреть видео 02:52 Поделиться Covid-19: облегчение запретов в Германии Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3b1yD Новые меры в борьбе с коронавирусом в Германии(16.04.2020)