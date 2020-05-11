Хроника пандемии: Ливан возвращается к полному локдауну

В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometers, с начала пандемии общее число зараженных превысило 4,2 млн человек. Из них от последствий заболевания скончались свыше 287 тысяч, выздоровели 1,5 млн человек. DW следит за развитием событий 12 мая (время московское).

++19.22++

В Великобритании от последствий легочного заболевания COVID-19 скончались, вероятно, уже более 40 000 человек - больше, чем в любой ругой стране Европы. Это следует из опубликованных во вторник данных Национального статистического ведомства. В своих подсчетах это ведомство учитывает также смерти пациентов, которые могли быть заражены новым коронавирусом. В свою очередь министерство здравоохранения Великобритании включает в свою статистику только смерти больных, у которых было лабораторно подтверждено заражение вирусом SARS-CoV-2. Согласно этим данным, пандемия унесла жизни 32 692 британцев.

++18.00++

Поток беженцев и мигрантов в ЕС может вырасти, если пандемия приведет к усилению напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом говорится в докладе Европейского агентства по вопросам предоставления убежища (EASO). Негативно повлиять на ситуацию могут перебои с поставками продовольствия, дестабилизация обстановки в сфере безопасности, а также рост влияния террористических группировок, прогнозируют эксперты.

Ливан возвращается к полному локдауну

++17.45++

Ливан с вечера 13 мая вновь вернется к полному локдауну на фоне роста числа инфицированных новым вирусом. На минувшей неделе ряд ограничений был смягчен, разрешили открыться ресторанам, парикмахерским и строительным площадкам. Однако за этим последовал рост выявленных случаев заболевания. Правительство также пересмотрит свой пятиэтапный план по перезагрузке экономики, сообщил министр информации Маналь Абдель Самад. Между тем в Ливане возобновились протесты из-за тяжелой финансовой ситуации. В этой ближневосточной странес населением менее 6,9 млн человек на 12 мая зарегистрировано 870 инфицированных и 26 умерших.

++17.30++

Еврокомиссия подписала соглашение с нидерландским электронным гигантом Philips о производстве тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких минимум для 25 стран-членов ЕС. Ранее Комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что Philips "располагает производственными мощностями", допускающими выпуск 15 000 аппаратов ИВЛ в неделю. Точный объем предзаказа пока не разглашается.

Парижу не разрешили открыть парки и скверы

++17.15++

Район Трокадеро в Париже

Французское правительство отклонило просьбу мэра Парижа Анн Идальго вновь открыть парки и скверы, закрытые из-за пандемии для посещения с середины марта. По словам градоначальника, она просила власти учесть потребности жителей столицы, потому что Париж - "очень густонаселенный город". Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что работа парков пока не будет возобновлена, поскольку "солнце может быть очень притягательным, и люди будут собираться слишком большими группами". Франция 11 мая приступила к снятию ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные.

++17.00++

Демонстрации на открытом воздухе в земле Тюрингия вскоре смогут проходить с неограниченным числом участников. Официальные лица решили отказаться от действующего из-за пандемии верхнего предела в 50 человек. Новая норма вступит в силу 13 мая. В помещении допустимая численность участников акций ограничивается 30. При этом на мероприятиях по-прежнему предписано соблюдать меры социального дистанцирования и гигиенические предписания.

С марта в органы занятости в РФ обратились 1,654 млн человек

++16.45++

С 1 марта в органы занятости в России обратились 1,654 млн россиян - как за пособием, так и за трудоустройством, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она напомнила, что число официально безработных в стране с начала весны увеличилось на 97,6 процента и достигло 1,434 млн человек.

++16.30++

В Италии несколько регионов с 18 мая планируют открыть пляжи для посетителей, в том числе Эмилия-Романья, а также Венеция и Лигурия. При этом органы здравоохранения настаивают на том, чтобы ряды зонтиков от солнца располагались на расстоянии 5 метров друг от друга, а социальное дистанцирование соблюдалось даже в воде.

++16.15++

Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, сдержанно реагирует на тот факт, что индекс репродукции вируса (R), отражающий, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный, превысил в ФРГ 1. Такую позицию озвучил заместитель директора RKI Ларс Шаде (Lars Schaade) на пресс-конференции в Берлине. По его словам, это - не единственный решающий фактор, позволяющий оценить текущую ситуацию. По мнению Шаде, также следует принимать во внимание количество положительных тестов и нагрузку на систему здравоохранения.

++16.00++

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом Гебрейесусом. Глава ВОЗ "попросил рассказать об обстановке, которая на сегодняшний день складывается в Беларуси" относительно борьбы с COVID-19, а также поинтересовался, "какая нужна поддержка от организации". Разговор состоялся по инициативе ВОЗ, сообщили в пресс-службе Лукашенко. Президент пригласил руководителя организации посетить Минск с визитом. Гебрейесус принял приглашение, пообещав приехать в республику после окончания пандемии. Между тем, по официальным данным министерства здравоохранения, число инфицированных в стране приблизилось к 25 тысячам (24 873), прирост за сутки составил 967 человек. За весь период наблюдения умерли 142 человека.

Пресс-секретарь президента РФ инфицирован коронавирусом

++15.40++

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что инфицирован SARS-CoV-2. Представитель Кремля уточнил, что находится в больнице. "Да, я заболел. Лечусь", - заявил он.

++15.15++

Социальная сеть Twitter начала помечать фейковую информацию о коронавирусе, распространяемую по ее каналам. Ложные посты о пандемии и теориях заговора теперь будут снабжены пометками "вводящие в заблуждение" и "спорные", сообщили менеджеры Twitter Йоэл Рот и Ник Пиклз.

++15.00++

Адвокаты, представляющие интересы более 3,2 тысяч родственников жертв COVID-19, подали иск в Верховный суд (ВС) Испании. Как сообщила радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE, заявление адресовано против членов правительства, чьими действиями в ситуации с пандемией недовольны истцы. Испания - одно из наиболее пострадавших из-за эпидемии государств. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала распространения инфекции в стране выявлено более 268 тыс. заболевших, 26 744 умерли.

++14.45++

Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате пожара погибли пять пациентов с коронавирусной инфекцией, временно отказывается от использования аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М", возгорание одного из которых могло привести к трагедии. "До получения итогов расследования мы не будем эксплуатировать эти аппараты", - сказал журналистам руководитель службы реанимации Владимир Сулим. До этого аналогичный аппарат загорелся в 50-й больнице имени Спасокукоцкого в Москве. Оба они были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

В Берлине завершено строительство больницы для пациентов с COVID-19

++14.30++

В Берлине всего за шесть недель завершено строительство больницы, предназначенной для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. Клиника рассчитана примерно на 500 мест и оборудована более чем 100 аппаратами искусственной вентиляции легких. Введение в строй медучреждения, расположенного на территории выставочного комплекса Messe Berlin, обошлось в 43 млн евро. Строительство началось в середине марта, когда распространение коронавирусной инфекции в Германии росло в геометрической прогрессии. Сенат Берлина не исключает, что клиника, возможно, не будет задействована во время нынешней вспышки, поскольку на данный момент свободны 40 процентов мест (около 8000 коек) в больницах с отделениями интенсивной терапии.

++14.15++

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair хочет восстановить 40 процентов своих перевозок в июле. В соответствии с рекомендациями компании пассажирам должны будут измерять температуру в аэропорту. Кроме того, им предписывается носить маски или же прикрывать рот и нос иным способом, а также использовать дезинфицирующее средство для рук в терминалах. Стоять в очередь в туалетные комнаты на борту будет запрещено, при этом отдельные пассажиры смогут воспользоваться удобствами "по запросу".

Татарстан отказался от цифровых пропусков

++14.00++

Бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты откроются по всей Италии с 18 мая. Региональные власти также получили право, опираясь на собственную оценку, снимать ограничения с работы компаний, которые, по первоначальному распоряжению федерального правительства, должны были возобновить свою деятельность с 1 июня.

++13.45++

В Республике Татарстан с 12 мая жителям больше не надо получать цифровой пропуск для передвижения за пределами дома. Это следует из постановления правительства. Режим самоизоляции для граждан лишь рекомендован. Обязателен он в течение двух недель только для прибывших из других регионов РФ и стран. При этом вернувшиеся из-за границы должны провести этот срок в обсервации. Обозреватель DW проанализировал ситуацию с цифровыми пропусками в России.

++13.25++

Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд (фото из архива)

Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд в беседе c DW высказал мнение, что "независимое международное расследование", которое возглавил бы генеральный секретарь ООН, стало бы единственным способом понять причину возникновения коронавируса. По мнению экс-главы австралийского правительства, следствие должно быть проведено до того, как Китай еще больше ограничит доступ мирового сообщества к своим ученым. Радд также обвинил президента США Дональда Трампа, телеканал Fox News и всю медиаимперию Руперта Мердока в разжигании негодования в различных странах в то время, как миру особенно требуется солидарность.

Новые меры поддержки россиян оценены суммой 800 миллиардов рублей

++13.15++

Новые меры поддержки населения и бизнеса, о которых 11 мая объявил президент России Владимир Путин, обойдутся государству примерно в 800 млрд рублей. Об этом газете "Ведомости" рассказали два федеральных чиновника. Среди наиболее затратных аспектов правительственного пакета - списание налогов и новых кредитов под выплаты зарплат.

++13.00++

На скотобойне в Биркенфельде недалеко от Пфорцхайма (земля Баден-Вюртемберг) коронавирусная инфекция диагностирована еще у 80 человек. Таким образом общее число зараженных сотрудников возросло до 400 человек, сообщила пресс-секретарь районной администрации Энцкрайса. Это почти четверть всех задействованных на предприятии. До этого вспышка была диагностирована на мясокомбинате в Косфельде (Северный Рейн - Вестфалия).

В Испании введен двухнедельный карантин для въезжающих

++12.45++

Правительство Испании предписало соблюдать двухнедельный карантин всем прибывающим в страну с 15 мая. В постановлении властей отмечается, что въезжающим разрешено появляться на улице лишь для посещения продуктового магазина, похода к врачу, а также в случае возникновения непредвиденной "экстренной ситуации". Карантин распространяется на всех, кто прибудет в страну в период по 24 мая. В этот день в королевстве должно быть прекращено действие чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии.

++12.30++

Норвегия на фоне пандемии коронавируса впервые продаст активы Government Pension Fund Global (Государственного пенсионного фонда Норвегии), куда отчисляются сверхдоходы нефтяной промышленности страны. Данный шаг призван покрыть дефицит госбюджета, передало агентство Bloomberg. Из-за локдауна власти ожидают недостачу в бюджете в размере примерно 20 млрд долларов (18 млрд евро).

Пять пациентов с коронавирусом погибли во время пожара в больнице Петербурга

++11.50++

В России пояснили, кто может рассчитывать на дополнительные выплаты на детей из-за эпидемии коронавируса. Как указывается на портале госуслуг, выплата полагается только тем россиянам, которые проживают на территории РФ. Дети не старше 16 лет должны также иметь российское гражданство. Для получения выплаты следует подать электронное заявление.

++10.40++

В России общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составило 232 243 человека. Как сообщил оперативный штаб, за последние сутки выявлено 10 899 новых случаев. Выздоровели 43 512, скончались 2116 человек. С 12 мая ограничительные меры на территории России ослаблены, жителям страны разрешено выходить на работу, в Москве и ряде других регионов введено обязательное ношение масок и одноразовых перчаток. По данным сайта Worldometer, больше всего инфицированных в мире зарегистрировано в США - около 1,4 миллиона, в Испании - более 268 тысяч (по данным Университета имени Джонса Хопкинса - 227 436).

++10.15++

Пять пациентов с коронавирусом погибли во время пожара в петербургской больнице Святого Георгия. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание одного из аппаратов искусственной вентиляции легких.

Машины пожарной службы возле больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге

Очаг располагался в реанимации на 6 этаже. В Санкт-Петербурге с начала эпидемии, по официальным данным, выявлено около 8000 инфицированных, скончались от последствий COVID-19 более 50 человек.

++08.55++

Число инфицированных коронавирусом нового типа в Германии с начала эпидемии, по данным Института имени Роберта Коха, возросло до 170 508 человек (+933 за сутки). Выздоровевшими считаются 147 200, скончалось 7533 человека.

В 11-миллионном китайском Ухане протестируют всех жителей города

++08.10++

Урок в одной из школ Уханя

Власти китайского Уханя, откуда началось распространение пандемии нового коронавируса, распорядились о тестировании всех жителей города. Анализы с использованием нуклеиновых кислот будут проведены в течение 10 дней. Ранее, в воскресенье, 10 мая, в Ухане, были выявлены пять новых случаев пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Численность населения Уханя - более 11 миллионов человек.

++07.30++

Президент Бразилии Жаир Болсонару определил фитнес-центры и салоны красоты как важнейшие отрасли экономики. Согласно его указу, эти заведения начиная со вторника (мск) освобождаются от ограничений, введенных в связи с эпидемией. Всего в стране зарегистрировано около 170 тысяч инфицированных.

Треть жителей России экономит на продуктах питания

++06.40++

Треть жителей России стала с началом карантина экономить на продуктах питания. Об этом пишет агентство РБК, ссылаясь на исследования сервисов для поиска работы и доставки продуктов. Доля тех, кто стал экономить на еде, составляет сейчас 35 процентов, при этом 42 процента из них сообщили, что уменьшили расходы на еду вдвое.

++06.10++

Президент компании Boeing Дейв Кэлхун заявил, что по его расчетам возвращение пассажиров к авиаперевозкам в сентябре произойдет медленнее, чем раньше ожидалось. "Пассажиропоток не достигнет ста процентов. Он не достигнет даже 25 процентов. Может быть, мы приблизимся к 50 процентам к концу года", - заявил он.

++05.50++

В Японии из-за пандемии коронавируса приостановлен выпуск входящего в книгу рекордов Гиннесса японского мультсериал Sazae-san, выходящего на экраны уже более 50 лет. Производство, заявили на канале Fuji Television, временно прекращено из опасений за здоровье озвучивающих мультфильм актеров. Мультфильм про жизнь домохозяйки Садзае и ее семьи выходит с 1969 года и стал культовым. Впервые с 1975 года в воскресенье, 17 мая, зрители не смогут увидеть новую серию. Дата возобновления съемок пока не определена.

++04.50++

Лос-Анджелес намерен вновь открыть свои пляжи, заблокированные два месяца назад. Начиная с 13 мая пляжи будут снова доступны для активных занятий спортом: плавания, сёрфинга и бега. При этом люди должны соблюдать социальную дистанцию, а вне воды надевать защитную маску. Загорать и использовать зонтики или шезлонги по-прежнему не разрешается.

В Париже запретили распивать алкогольные напитки на берегу Сены

++04.10++

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обратился к ответственным префектурам полиции с просьбой ввести запрет распития алкоголя в Париже на берегах Сены и канала Сен-Мартен. Это стало реакцией министра на "безответственное" поведение парижан, которые отмечали ослабление карантинных мер с пивом и вином на набережных, игнорируя социальную дистанцию.

++04.00++

Один новый случай активной формы коронавируса и 15 бессимптомных больных зарегистрированы в материковом Китае за истекшие сутки. Об этом сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

++03.30++

По данным исследования, проведенного экспертами Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, измерения температуры, проводившиеся у пассажиров в американских аэропортах в начале пандемии коронавируса были неэффективным, поскольку люди могут являться распространителем вируса, даже не имея таких симптомов, как повышенная температура тела. США с 3 февраля начали измерять температуру, а также опрашивать пассажиров, прибывавших из Китая. Позднее эта мера была распространена на въезжающих из Ирана.

++02.50++

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс

Президент США Дональд Трамп в качестве меры защиты от коронавируса намерен сократить свои контакты с вице-президентом Майком Пенсом. Этот вопрос он обсудит с Пенсом по телефону. На прошлой неделе стало известно, что тест на коронавирус пресс-секретаря вице-президента оказался положительным. Но, как заявил Трамп, два теста Пенса были отрицательным.

++02.10++

Один из главарей мексиканского наркокартеля "Лос-Сетас" Мойсес Эскамилья Май скончался в тюрьме от последствий заболевания COVID-19. Как сообщила прокуратура штата Халиско, где отбывал заключение бандит, 45-летний Май был госпитализирован неделю назад из-за респираторных проблем, За почти 11,5 лет, которые осужденный провел в тюрьме, он никогда не жаловался на здоровье. Май был арестован в 2008 году с восемью сообщниками и приговорен к 37-годам лишения свободы за ряд преступлений, в том числе за причастность к обезглавливанию 12 человек.

В Белом доме предписано носить маски

++01.20++

В Белом доме предписано носить маски. Как сообщают американские СМИ, соответствующее распоряжение было сделано после тоо, как стало известно о двух случаях заражения коронавирусом среди правительственных сотрудников США. Мера призвана помочь предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса в Белом доме. Но, как указали, в частности, газета The Washington Post и телеканал ABC, президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, вероятно, носить маски не будут.

++00.50++

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало использовать для лечения больных COVID-19 средство ремдесивир (remdesivir) американской компании Gilead. Оно может применяться, в частности, у пациентов, которые не подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает EMA. Препарат был первоначально разработан для лечения Эболы.

++00.25++

От последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 в США скончались более 80 тыс. человек. Как сообщает международный ресурс Worldometers, отслеживающий распространение пандемии в мире, число жертв в США составило 81 456. Это самый высокий показатель в мире. Общее число подтверждённых случаев заражения в США приближается к 1,4 млн. (1 380 494).

Хроника событий 11 мая >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 186 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к началу мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 3,3 млн человек, эпидемия охватила не менее 186 стран и территорий. Выздоровели около 1 млн человек, свыше 250 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Отменены занятия в учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом Италия и Испания: две страны в карантине Максимальное число смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии, больше всего зараженных - в Испании. В Италии карантин на территории всей страны действует уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка задействована армия (см. фото).

Как мир борется с коронавирусом Германия: постепенное смягчение карантинных мер До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К началу мая число инфицированных превысило 161 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 6,5 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России к началу мая превысило 106 тысяч человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: жесткий карантин принес результаты В Израиле к началу мая коронавирус диагностирован более чем у 15 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

Как мир борется с коронавирусом Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных К началу мая в Иране зарегистрировано более 94 тысяч заболевших и более 6 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке

