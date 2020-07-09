 Хроника пандемии: коронавирус выявили у временного президента Боливии | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 09.07.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: коронавирус выявили у временного президента Боливии

С начала пандемии SARS-CoV-2 в мире коронавирусом заразились около 12,3 млн человек, почти 555 тысяч скончались. Выздоровели более 7,1 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 10 июля.

И.о. президента Боливии Жанин Аньес

И.о. президента Боливии Жанин Аньес

В мире продолжается борьба с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 12,3 миллионов жителей планеты. От последствий заражения вирусом и вызываемого им заболевания COVID-19 скончались почти 555 тысяч человек, выздоровели свыше 7,1 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 10 июля (время московское).

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В США глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд объявил, что, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа, CDC не станут пересматривать свои рекомендации, касающиеся возобновления работы школ. Вместо этого Центры обнародуют дополнительную информацию, которая поможет родителям, штатам и муниципалитетам принять решение о том, что делать и когда.
Как говорится цитируемом агентством AP черновике документа CDC, касающегося открытия школ, "решения о том, как открыть и управлять школами, должны приниматься на основе локальных условий и потребностей".
Президент Трамп неоднократно призывал местные власти и руководство штатов возобновить работу школ осенью, угрожая лишить финансирования из государственных фондов тех, кто будет медлить с этим шагом.

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Коронавирус выявлен у и.о. президента Боливии Жанин Аньес. О том, что результат ее теста оказался положительным, сообщила сама политик на своей странице в соцсети Twitter. По словам Аньес, она чувствует себя хорошо и продолжает работать на самоизоляции.

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В Бразилии за сутки зарегистрировали 42 619 новых случаев заражения коронавирусом. Число смертей от последствий вызываемой вирусом SARS-CoV-2 легочной болезни COVID-19 за последние 24 часа составило 1 220 случаев, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

С начала пандемии в Бразилии коронавирус был выявлен у более 1,7 млн человек. 69 184 пациента в стране скончались от последствий пневмонии COVID-19.

Хроника пандемии 9 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Ксения Сафронова


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