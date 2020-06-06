 Хроника пандемии: король Швеции Карл XVI Густав вернулся в Стокгольм | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.06.2020

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Мир

Хроника пандемии: король Швеции Карл XVI Густав вернулся в Стокгольм

С начала пандемии коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире заразились почти 7 млн человек, свыше 400 тысяч - скончались. Выздоровели более 3,4 млн человек. DW следит за событиями воскресенья, 7 июня.

Король Швеции Карл XVI Густав (Фото из архива)

Король Швеции Карл XVI Густав (Фото из архива)

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Новак Джокович с кубком победителя US Open (Фото из архива)

Новак Джокович с кубком победителя US Open (Фото из архива)

Первый номер мужского мирового теннисного рейтинга Новак Джокович недоволен строгими карантинными мерами, с которыми, возможно, столкнутся участники Открытого чемпионата США по теннису (US Open), если этот турнир из серии Большого шлема, как это планировалось ранее, стартует в Нью-Йорке 24 августа. Серб назвал меры крайними. “Я не могу сказать много, но, нам, к примеру, могут запретить доступ в Манхэттен, мы должны будем жить в отеле в аэропорту, два-три раза в неделю у нас будут брать пробы на коронавирус, а также будет разрешено проводить на корты не более одного человека, что просто невозможно”, - рассказал  Джокович журналистам.

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Король Швеции Карл XVI Густав вернулся в Стокгольм после нескольких месяцев изоляции, вызванной развитием коронавирусной инфекции. 74-летний монарх в своем обращении воздал должное борьбе своих соотечественников с пандемией. Многие в шведском обществе продемонстрировали  "достойное восхищение и героическое участие” в борьбе против распространения коронавируса, за что им большое спасибо, заявил король по случаю Национального дня Швеции.

Хроника пандемии 6 июня>>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

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  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

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    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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