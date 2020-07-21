 Хроника пандемии: Италия ″вышла из бури″, но пока не достигла ″безопасного убежища″ | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 21.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Хроника пандемии: Италия "вышла из бури", но пока не достигла "безопасного убежища"

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 15 млн человек, более 617 тысяч скончались. Выздоровели свыше 9 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 22 июля.

Туристы в Венеции

Туристы в Венеции

Мир продолжает борьбу с новым коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 15 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им  легочного заболевания COVID-19 скончались более 617 тысяч человек, выздоровели свыше 9 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями вторника, 22 июля (время московское).

++01.55++

В США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса, и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще у четырех вакцин, заявил американский президент Дональд Трамп.

++01.00++

Италия справилась с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Роберто Сперанца. Он отметил, что страна уже "вышла из бури", но пока что не достигла "безопасного убежища".

++00.00++

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4331 до 4350, сообщил оперштаб по контролю за коронавирусом.

Шестой день подряд количество умерших от COVID-19 в городе оказывается ниже 20. По последним данным, в российской столице выявлено 243,7 тыс. зараженных, более 171 тыс. человек вылечились от инфекции.

Хроника пандемии 21 июля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также: 

  • Легендарный Cirque du Soleil

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Цирк остался, артисты уехали

    Легендарный Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства после трех месяцев простоя в связи с пандемией коронавируса. Знаменитый цирк объявил о сокращении 3480 из 5000 своих сотрудников. Cirque du Soleil, базирующийся в канадском Монреале, назвал причиной таких шагов "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19".

  • Авиакосмический концерн Airbus

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Под крылом, но без защиты

    О массовых сокращениях предупредил и европейский авиакосмический концерн Airbus. Он намерен сократить около 15 тысяч рабочих мест в связи с падением спроса в результате пандемии коронавируса. Работу может потерять каждый шестой сотрудник секции транспортных самолетов - самой важной и крупной в Airbus. Только в Германии должны быть сокращены 5100 рабочих мест.

  • Крупнейший авиаперевозчик в Германии - концерн Lufthansa

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Вопрос повис в воздухе

    Крупнейший авиаперевозчик в Германии Lufthansa попал в турбулентную зону из-за коронавируса. Авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в котором числился 32 года. Компания получит девять млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту, но под угрозой - 26 тысяч рабочих мест. "В случае аварийной ситуации мы спасаем вас, а кто спасет нас?" - спрашивает стюардесса.

  • Самолет Air France

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Под одним небом

    Британский авиаперевозчик British Airways планирует сократить 12 тысяч сотрудников из 42 тысяч. Его французский конкурент Air France в связи с пандемией сокращает более 7500 сотрудников. Британский авиаперевозчик Easy Jet исходит из долгосрочного падения спроса. Концерн планирует сократить численность сотрудников на 30 процентов: работу могут потерять до 4500 человек.

  • Автомобильная отрасль

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тише едешь, дальше будешь

    И хотя автоконцерны пока не озвучивали страшных сценариев, мировой рынок сбыта автомобилей может сократиться на 18 процентов в 2020 году. Немецкий эксперт по автомобильной отрасли Фердинанд Дуденхеффер уже сделал свой неутешительный прогноз: под угрозой - примерно 100 тысяч рабочих мест в Германии. Автомобильная отрасль является здесь работодателем для 800 тысяч человек.

  • Немецкий концерн MTU Aero Engines AG

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Тяжелое оборудование

    Немецкий концерн MTU Aero Engines AG планирует сократить численность сотрудников на 15 процентов. На производителя авиационных двигателей из Мюнхена работают 10 тысяч человек по всему миру. Под угрозой сокращений оказались до 1500 мест. В 2019 году MTU Aero Engines AG вошел в топ-лигу биржевого индекса DAX.

  • Протесты в Ганновере сотрудников концерна Galeria Karstadt Kaufhof

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Мода отменяется?

    Сидение дома, запрет на массовые мероприятия отбили у многих охоту обзаводиться обновками. Спад потребительской активности ощутила торговля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof допускает закрытие сразу около 80 из 170 своих универмагов, ассортимент которых в значительной мере составляет одежда. Более 5000 сотрудников из 28 000 могут потерять работу. На фото - протесты в Ганновере.

  • Туристический концерн TUI

    Кто станет жертвой коронавируса на рынке труда?

    Все отдыхают

    Один из крупнейших в мире туристических концернов TUI из-за пандемии коронавирусной инфекции объявил о сокращении 8000 рабочих мест. В руководстве компании, уже получившей финансовую помощь от государства, заявили, что эти меры являются вынужденными, чтобы сохранить представительства концерна в мире. Концерн рассчитывает добиться уменьшения административных издержек на 30 процентов.

    Автор: Марина Борисова


Смотреть видео 02:22

ЕС согласовал самый большой финансовый пакет в своей истории

Аудио- и видеофайлы по теме

Пандемия в США: кого винят родственники погибших  

Как попасть на лечение в Германию, несмотря на пандемию  

Также по теме

UK Uni Oxford meldet Durchbruch bei Corona-Impfstoff

Хроника пандемии: массовая вакцинация может начаться в середине 2021 года 21.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 14,8 млн человек, более 613 тысяч скончались. Выздоровели свыше 8,9 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 21 июля.

Symbolbild Corona-Virus Impfstoff

Хроника пандемии: британская вакцина успешно прошла испытания 20.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 14,6 млн человек, более 608 тысяч скончались. Выздоровели около 8,7 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 20 июля.

Türkei Protest gegen Uiguren-Politik in China

Хроника пандемии: правозащитники опасаются вспышки коронавируса в лагерях для уйгуров в КНР 19.07.2020

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 14,4 млн человек, более 604 тысяч скончались. Выздоровели около 8,6 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 19 июля.

Реклама

Самые читаемые

Пособие по безработице в Германии: кто, сколько и как долго получает  

США вводят санкции против Рамзана Кадырова и его семьи  

Хроника пандемии: британская вакцина успешно прошла испытания  