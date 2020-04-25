Хроника пандемии: Испания готовится со 2 мая ослабить карантинные меры

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет более 2,8 млн человек. Из них от последствий вируса скончались свыше 200 тысяч, выздоровели более 825 тысяч человек. DW следит за развитием событий 26 апреля (время московское).

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Базирующийся в Штутгарте автомобилестроительный концерн Daimler AG с 27 апреля вновь приступит к выпуску автомобилей. Заводы в Зиндельфингене и Бремене возобновят производство автомобилей класса E и S. Между тем компания-автопроизводитель Mercedes уже заявила, что хочет снабжать системы очистки воздуха в ряде своих моделей новыми фильтрами, которые смогут обеспечивать защиту от вирусов и бактерий.

Около 60 процентов турагентств и туроператоров в ФРГ опасаются банкротства

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 28 апреля представит парламенту план правительства по снятию локдауна в стране. Об этом сообщили в офисе премьера. Затем в парламенте состоятся дебаты и голосование по проекту. Режим жестких мер в стране действует с 17 марта, как ожидается, его отменят 11 мая. По данным международной группы волонтеров Worldometer, во Франции инфицированы 161 488 человек, умерли 22 614.

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Президент США Дональд Трамп предупредил, что может отказаться от специальных пресс-конференций в Белом доме, посвященных ситуации с распространением коронавируса в Соединенных Штатах. Соответвующую запись он разместил в Twitter. При этом американский лидер возложил вину на представителей СМИ, которые якобы "задают только враждебные вопросы и затем отказываются предоставлять точную информацию о фактах, а также правдивые сведения".

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Порядка 60 процентов турагентств и туроператоров в Германии видят непосредственную угрозу банкротства из-за спада в отрасли на фоне пандемии. Это следует из опроса, проведенного Германским туристическим союзом (Deutsche Reiseverband, DRV) среди своих членов. Между тем министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) предупредил, что ожидать скорейшего доступа к популярным туристическим объектам не стоит.

Карантинные меры в Испании могут смягчить 2 мая

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приступит к выполнению своих обязанностей после выздоровления от COVID-19 27 апреля. Эту информацию подтвердила представительница 55-летнего главы кабмина на Даунинг-стрит, в официальной резиденции премьера, куда он вскоре возвратится. До этого Джонсон временно находился в загородной резиденции Чекерс в графстве Бакингемшир, где восстанавливался после болезни.

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Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) объявила о приостановке до 10 мая национального первенства, а также всех турниров, проводимых под ее эгидой. Как сообщает сайт ФФТ, это делается в рамках решения республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса. При этом, по официальным данным, в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения SARS-CoV-2. Таджикистан, указывает агентство dpa, был одной из немногих стран мира, где еще продолжались официальные турниры по футболу. На сегодняшний день футбольные чемпионаты проводятся в Беларуси, Туркмении, Никарагуа и Бурунди.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о возможном смягчении со 2 мая жестких карантинных мер в стране. Как заявил глава правительства в телеобращении, испанцам будут разрешены занятия спортом на природе, а также прогулки вдвоем для проживающих в одном домохозяйстве. Жесткий локдаун в стране продолжается с 14 марта. Жителям разрешено покидать свои дома только для посещения врача и похода в продуктовый магазин. По данным международной группы волонтеров Worldometer, в стране инфицированы 223 759 человек, умерли 22 902.

Хроника событий 25 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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