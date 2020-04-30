Хроника пандемии: из-за нового коронавируса в мире умерли более 230 тысяч человек

В мире растет число людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии общее число зараженных составляет более 3,2 млн человек. Из них от последствий вируса скончались более 233 тысяч, выздоровели более 1 миллиона человек. DW следит за развитием событий 1 мая (время московское).

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Более 400 сотрудников петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе по разным причинам ушли на больничный. Лабораторно коронавирус с начала апреля подтвержден у 111 сотрудников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой пресс-службу вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева. При этом в аппарате Эргашева опровергли информацию и о том, что НИИ принимал больных внебольничной пневмонией: учреждение не было перепрофилировано под прием коронавирусных больных. Всего в России официально зарегистрировано 106 408 инфицированных.

Из-за последствий коронавирусной инфекции в мире умерли более 230 тыс. человек

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Число жертв коронавирусной пандемиив мире составляет 233 456 человек. По состоянию на 00.00 мск сильнее всего пострадали США (63 580), Италия (27 967) и Великобритания (26 771). Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 3 296 615 случаев заражения.

Хроника событий 30 апреля >>>

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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