Хроника пандемии: Из-за коронавируса отменена Ганноверская ярмарка

В мире растет число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 198 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен более чем у 470 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 21 тысячи, выздоровели 114 тысяч. Больше всего жертв - в Италии. В Германии ввели жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 26 марта (время московское).

++17.30++

Из-за риска инфицирования 87 процентов школьников и студентов по всему миру не посещают, по данным ЮНЕСКО, свои учебные заведения. Прекращение работы школ и университетов коснулось более 1,5 миллиарда молодых людей в 165 странах, заявила гендиректор организации Одри Азулай.

++17.15++

Из-за пандемии коронавируса США охватила крупнейшая волна безработицы за всю историю наблюдений. Только за последнюю неделю ходатайство на пособие по безработице подали почти 3,3 млн американцев, сообщило министерство труда. Предыдущий пик был зафиксирован в 1982 году - тогда этот показатель составил 695 000 новых безработных в течение одной недели.

++17.00++

Китайские авиакомпании ограничили свои международные полеты только одним рейсом на страну. Допускается максимально один рейс в неделю, причем самолет не должен быть заполнен более чем на 75 процентов, чтобы снизить риск заражения, сообщило управление гражданской авиации страны. К иностранным авиакомпаниям Пекин также обратился с призывом направлять в Китай еженедельно не более одного рейса.

++16.55++

Тест на коронавирус папы римского Франциска оказался отрицательным, пишет миланская газета Corriere della Sera.

++16.20++

Немецкий производитель автомобильных деталей Mahle и швейцарская компания Triumph, специализирующаяся на пошиве нижнего белья, начинают производство медицинских масок с противовирусными фильтрами. Согласно плану, они будут выпускать 1,5 миллиона масок в месяц.

++16.00++

В 2020 году не состоится Ганноверская ярмарка. Крупнейшая в мире выставка промышленной продукции отменена впервые в ее 73-летней истории. Организаторы приняли такое решение в связи с эпидемиологической ситуацией, запретом на проведение крупных мероприятий и ограничениями на въезд в ЕС. Ранее проведение Ганноверской ярмарки было перенесено с апреля на июль. В качестве компенсации за отмененное мероприятие организаторы подготовят онлайн-программу, которая будет включать прямые видеотрансляции с интервью, групповыми дискуссиями и презентациями.

++15.40++

Из Страсбурга отправился скоростной поезд особого назначения TGV, который перевезет 20 пациентов с COVID-19 с востока Франции в западный регион Пеи-де-ла-Луар. В каждом вагоне находится по четыре больных и медицинский персонал, сообщило министерство здравоохранения в Париже.

ВОЗ видит "проблески надежды" в Европе

++15.20++

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о "проблесках надежды" в развитии пандемии коронавируса в Европе, несмотря на по-прежнему тяжелую ситуацию. В частности, ВОЗ указала на некоторое ослабление роста числа новых случаев SARS-CoV-2 в особенно сильно пострадавшей Италии. Вместе с тем еще рано утверждать, что пандемия в Италии достигла пика, указал на пресс-конференции в Копенгагене региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клуге. Он также назвал ситуацию с коронавирусом "марафоном, но не спринтом" и призвал сохранять во времена пандемии оптимизм, а также физическое и психическое здоровье.

++15.00++

Немецкий технологический концерн Bosch создал экспресс-тест на коронавирус. Полностью автоматизированный тест позволяет проводить диагностику за 2,5 часа и обеспечивает надежные результаты с точностью более 95 процентов, сообщила пресс-служба концерна. До сих пор время ожидания по тестам на SARS-CoV-2 составляло 4-5 часов. С апреля экспресс-тест Bosch будет доступен в Германии, а затем и в других странах. С его помощью можно будет проводить анализ в частных врачебных кабинетах и больницах.

Власти Узбекистана закрыли на карантин Самарканд, Наманган и Андижан

++14.40++

Власти Узбекистана после Ташкента закрыли на карантин еще три города - Самарканд, Наманган и Андижан. Решение принято в связи с ростом числа заразившихся в стране коронавирусом до 65.

Глава НАТО Йенс Столтенберг

++14.30++

НАТО отменила из-за пандемии коронавируса двухдневную встречу на уровне глав МИД, которая должна была состояться 2-3 апреля в Брюсселе. Вместо нее пройдет видеоконфенренция с участием главы альянса Йенса Столтенберга и министров иностранных дел.

++14.20++

Известный британский производитель пылесосов и другой техники Dyson выпустит 10 тысяч аппаратов ИВЛ по заказу правительства в Лондоне. Производство может начаться в начале апреля, сообщил основатель компании Джеймс Дайсон. В общей сложности Великобритании, по оценке властей, необходимы 30 тысяч дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких.

++14.00++

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании заявила о "незатихающем цунами" тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Численность поступающих в клиники в тяжелом состоянии за последние дни резко возросла, сообщил представитель ведомства Крис Хопсон. По его словам, ситуация осложняется еще и тем, что медики также массово уходят на больничный. Заболеваемость среди персонала больниц составляет "30, 40, а в некоторых местах даже 50 процентов", указал он далее.

++13.40++

Турция может ввести запрет на выход из дома для всего населения. Принятие решения будет зависеть от развития пандемии коронавируса, заявил глава МВД Сулейман Сойлу. В минувшие выходные власти запретили покидать дома гражданам старше 65 лет.

В Испании скончались более 4 тысяч человек

++13.30++

В Испании число инфицированных коронавирусом возрасло с 47,6 тысячи до 56,2 тысячи, число скончавшихся - с 3434 до 4089 человек.

++13.20++

Власти Австрии подготовили 12 тысяч дополнительных койко-мест для лечения больных пневмонией COVID-19 с легким и среднетяжелым течением заболевания. В обозримом будущем этот показатель предполагается увеличить до 20 тысяч, сообщил министр здравоохранения Рудольф Аншобер. По его словам, в настоящее время в клиниках имеется еще много свободных мест, в том числе в палатах интенсивной терапии. В Австрии выявлено около 6 тысяч заражений коронавирусом, 550 больным потребовалось лечение в больнице, из них около 100 - в палатах интенсивной терапии. 42 пациента скончались.

++13.00++

Коронавирус распространяется и в Ватикане. По данным итальянских СМИ, опасный возбудитель выявлен у священника, проживающего в одном здании с папой римским Франциском. Заболевший доставлен в больницу, а в здании проведена дезинфекция. Как отмечает газета Awenire, от коронавируса в Италии уже скончались 67 священников.

++12.50++

Вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten) из берлинской клиники Шарите связывает сравнительно низкую долю летальных исходов в Германии с высоким количеством проводимых тестов. Еженедельно анализы берут у 500 тысяч человек, сообщил он.

Урсула фон дер Ляйен

++12.30++

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила о плане создать европейское хранилище медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, масок и принадлежностей для проведения лабораторных анализов. 90 процентов этого стратегического запаса будет финансироваться из средств европейской программы по урегулированию чрезвычайных ситуаций RescEU, указала она, выступая в Европарламенте.

++12.20++

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о запрете на въезд в страну людей из 21 европейской страны, а также Ирана.

Европарламент впервые будет голосовать дистанционно

++12.10++

Несмотря на распространение коронавируса, в Брюсселе открылось однодневное пленарное заседание Европарламента. Демократию нельзя приостаналивать во время столь острого кризиса, заявил глава Европарламента Давид Сассоли. Из 705 депутатов в зале присутствуют лишь некоторые, остальные участвуют в заседании по видеосвязи. Впервые в истории решения будут приниматься в режиме дистанционного голосования. Депутаты будут голосовать по электронной почте за три проекта распоряжений. Одно из них касается разрешения авиакомпаниям выполнять порожние рейсы для сохранения слотов в аэропортах. Два других документа касаются смягчения финансовых последствий коронавирусного кризиса.

++12.00++

В Германии коронавирусом заразились более 37 900 человек, пишет dpa, обобщившее поступившие из федеральных земель новые данные. Особенно много случаев выявлено в Северном Рейне - Вестфалии (более 10 400), Баварии и Баден-Вюртемберге (в каждой из земель более 7 200 случаев). От вызываемой коронавирусом пневмонии COVID-19 скончались не менее 215 человек.

++11.40++

Число авиарейсов в Европе сократилось на 60 процентов в годовом отношении. На текущей неделе выполняется на 92 тысячи рейсов меньше, чем на той же неделе 2019 года, сообщило британское агентство OAG, занимающееся сбором данных об авиасообщении.

++11.20++

Число заразившихся коронавирусом в Украине возросло за сутки на 43 до 156. Пять человек скончались от последствий заболевания. Больше всего заболевших выявлено в Черновицкой области (42) и Киеве (34).

Немцы считают коронавирус самой серьезной угрозой за послевоенную историю

++11.00++

Связанный с коронавирусом SARS-CoV-2 кризис представляет для Германии наибольшую угрозу за всю послевоенную историю страны, уверены большинство жителей страны, судя по опросу социологического института Allensbach, который проведен по заказу газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Лишь 24 процента немцев полны надежд в отношении следующих 12 месяцев. Еще ни разу за прошедшие 70 лет, за которые институт регулярно проводил опросы о видении немцами будущего, этот показатель не был столь низок - ни после строительства Берлинской стены в 1961 году, ни во времена нефтяных кризисов в 1970-е годы, ни после терактов в США 11 сентября 2001 года.

++10.40++

Пандемия коронаируса может сдержать рост цен на аренду и покупку недвижимости в Германии, считает эксперт Института немецкой экономики (IW) Михаэль Фогтлендер (Michael Voigtländer). По его словам, в настоящее время рынок недвижимости замер, поскольку потенциальные покупатели и съемщики опасаются за свои рабочие места и доходы.

++10.20++

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.

++10.00++

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, подписанным в четверг, с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

Porsche намерен выпускать медицинскую продукцию

Центр Porsche в Штутгарте

++09.40++

Штутгартский автомобилестроитель Porsche сообщил о намерении пожертвовать 5 миллионов евро для помощи пострадавшим во время пандемии. "Эта сумма пойдет на поддержку местных организаций и людей, оказавшихся в бедственном положении во время коронавирусного кризиса", - заявил глава Porsche Оливер Блюме (Oliver Blume) газете Stuttgarter Nachrichten. Кроме того, компания проверяет возможность производства медицинских продуктов, указал он.

++09.20++

Число скончашихся от последствий коронавирусной инфекции в Великобритании возросло на 28 до 465. Общее число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 в стране приближается к 10 тысячам. Среди заразившихся - престолонаследник принц Чарльз.

++09.00++

Саудовская Аравия ужесточила меры против распространения коронавируса, закрыв на карантин столицу Эр-Рияд, а также города Медину и Мекку, которые обычно посещают большое число паломников. Теперь в них запрещен въезд и выезд, а также ужесточены условия изоляции жителей - им разрешено выходить на улицу только до 15 часов. Ранее министерство здравоохранения королевства сообщило о втором смертельном случае пациента с коронавирусом. Число заразившихся возросло до 900.

В Германии почти пять тысяч случаев новых заражений

++08.50++

Иран в рамках противодействия распространению коронавируса с четверга вводит запрет на поездки между городами внутри страны, сообщил в телеобращении представитель координационного центра по борьбе с COVID-19 Хосейн Зольфагари.

++08.30++

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор пожертовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом. Эти деньги поступят для закупки защитной одежды для персонала больниц в ирландской провинции Лейнстер, особенно пострадавшей от пандемии. Об этом Макгрегор сообщил министру финансов Паскалю Донохью, скриншоты переписки с которым опубликоал в Twitter. В Ирландии более 1,5 тысячи случаев заражения.

++08.20++

Россия с 27 марта прекращает регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключением сделано только для возвращения находящихся за границей россиян, а также полеты по отдельным решениям правительства. Россияне будут эвакуироваться на самолетах Минобороны, специального летного отряда "Россия", а также "Аэрофлота" и других авиакомпаний.

++08.10++

По состоянию на утро четверга, в Германии зарегистрировано 36 508 случаев заражения (рост за сутки на 4 995 случаев). Число летальных исходов - 198 (рост за сутки - 50).

++07.50++

На немецком круизном лайнере MS Artania у берегов Австралии не менее семи человек заразились коронавирусом. Речь идет о пяти пассажирах и двух членах команды, сообщила боннская туристическая компания Phoenix. Состояние всех из них удовлетворительное. Все отпускники, предположительно, 28 марта, будут отправлены на чартерных самолетах домой. По данным турфирмы, на борту могут находиться до 510 членов экипажа и 1 200 отдыхающих.

В Париже закрыты два международных аэропорта

++07.30++

Немецкие представители торговых сетей и аграрии предупреждают о негативных последствиях запрета на въезд в Германию сезонных рабочих из Польши и Румынии для немецкого рынка продовольствия. Это может привести к перебоям в поставке некоторых видов фруктов и овощей, поскольку в Германии не решена проблема сбора урожая.

++06.30++

Маркус Зёдер на складе сети супермаркетов Rewe

В федеральной земле Баварии, где, наряду с Саксонией, действуют самые жесткие в Германии карантинные правила, растет популярность главы региона Маркуса Зёдера (Markus Söder). Если в конце февраля действиями главы Баварии были довольны 52 процента жителей федеральной земли, то к концу марта это число выросло до 61 процента. Зёдер последовательно отстаивает жесткий курс борьбы с эпидемией.

++06.00++

Из-за эпидемии коронавируса Париж закрывает два международных аэропорта из трех. Работу продолжит только аэропорт Шарль-де-Голль, аэропорт Бове уже закрыт, а из аэропорта Орли с 31 марта не будут осуществляться никакие рейсы, кроме спасательных и правительственных.

++05.00++

В США число умерших от последствий коронавируса превысило тысячу человек. Всего инфицированы почти 70 тысяч жителей Соединенных Штатов. Только за прошедшие сутки было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев.

++04.00++

Столица Финляндии Хельсинки, равно как и провинция Уусимаа, в которой она находится, с 27 марта закрывается на въезд и выезд для предотвращения распространении эпидемии коронавируса. Жителям Хельсинки, которые возвращаются домой из других регионов, въезд будет открыт. Открыт въезд и в случае похорон родственников и при других неотложных ситуациях. Более 500 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом приходятся на эту провинцию.

В Испании на две недели продлен режим ЧП

++03.00++

Подготовка дополнительных больничных коек в выставочном центре Мадрида

В Испании режим чрезвычайного положения продлен на две недели - до 11 апреля. Там погибли уже более 3 640 человек. По количеству смертей от последствий заражения коронавирусом страна вышла на второе место после Италии, обойдя Китай.

++02.00++

Мэр Вашингтона приняла решение закрыть на месяц все магазины и точки предоставления услуг в городе, не являющиеся ключевыми для обеспечения жизнедеятельности горожан.

++01.30++

Немецкий автоконцерн Volkswagen еще на неделю продлил приостановку производства в американском штате Теннесси. Заработная плата сотрудникам сохраняется в полном объеме. Завод планируют открыть 5 апреля.

++01.00++

Франция из-за эпидемии выводит своих солдат из Ирака. Это решение было принято после того, как международная коалиция, борющаяся с террористической группировкой "Исламское государство", приостановила обучающие программы иракской армии из-за распространения коронавируса. Около 200 французских военнослужащих в ближайшее время отправятся домой.

++00.45++

Нью-йоркские СМИ сообщают, что в Манхэттене построены временные морги для сохранения тел погибших от последствий заражением коронавирусом. Издание Politico сообщает об опасениях городских властей, что на следующей неделе морги могут быть переполнены. Всего в Нью-Йорке от последствий заражения погибло уже 200 человек - больше, чем в других регионах США.

++00.10++

В Иерусалиме закрыт Храм Гроба Господня - церковь, согласно легенде, построенная на месте погребения и воскресения Иисуса Христа. Закрытию предшествовала встреча полиции Израиля с церковными лидерами. Предполагается, что храм будет закрыт на неделю, однако этот срок может быть продлен.

В Москве введут новые ограничения

++00.00++

В Москве 26 марта должны официально объявить о новых ограничениях в связи с эпидемией. По словам мэра Сергея Собянина, должны закрыться все заведения общественного питания, торговые центры и парки аттракционов.

Хроника событий 25 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Если у вас не отображается карта, нажмите на эту ссылку.

Смотрите также:

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Вирусы на дверных ручках Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Столовые приборы Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Товары из Китая Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Посылки из-за границы На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Домашние животные Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Овощи с рынка Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Замороженные продукты Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом Есть диких животных запрещено! Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань. Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель

